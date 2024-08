Lavazza: un robot, due star e la celebrazione dei piaceri umani attraverso il caffè

Il noto marchio italiano del caffè, Lavazza, ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria che esplora il profondo legame tra l'uomo e il piacere, in particolare quello associato a un semplice gesto quotidiano come bere una tazza di caffè. Intitolata "Pleasure makes us human", la campagna si propone di celebrare l'essenza dell'esperienza umana in un'epoca dominata dalla tecnologia.

Luigi, il protagonista robot della nuova campagna Lavazza

Lavazza, un racconto emozionante

Al centro della narrazione c'è Luigi, un robot senziente che lavora in una caffetteria, affascinato dalla reazione di piacere delle persone quando assaggiano un caffè Lavazza. Attraverso gli occhi di Luigi, la campagna esplora il desiderio universale di provare emozioni autentiche e di connettersi con gli altri.

Lavazza ha scelto un cast stellare con Steve Carell e John Krasinski

Per rendere ancora più coinvolgente la storia, Lavazza ha scelto un cast stellare con Steve Carell e John Krasinski nei panni di due amici che interagiscono con Luigi. La colonna sonora, una reinterpretazione del classico "Que sera, sera", aggiunge un tocco di nostalgia e sottolinea il tema centrale della campagna: il piacere di vivere il momento presente.

Lavazza, un messaggio universale

"Pleasure makes us human" è un messaggio che va oltre il semplice prodotto. La campagna invita a riflettere sul nostro rapporto con la tecnologia e sull'importanza di preservare i momenti di piacere e di connessione umana.

Secondo Carlo Colpo, Marketing Communication Director di Lavazza, questa nuova campagna rappresenta un'evoluzione del marchio verso un posizionamento più globale, pur mantenendo salde le proprie radici italiane. "Con questa campagna, Lavazza eleva la comunicazione del marchio ad un livello superiore, analizzando un tema attuale con uno storytelling poetico e un delicato senso dell'umorismo", ha dichiarato Colpo.

Lavazza, una campagna d’avanguardia

La campagna si distingue per uno stile di animazione all'avanguardia che, pur essendo innovativo, richiama lo stile delle prime pubblicità Lavazza, creando un ponte tra passato e presente. La campagna "Pleasure makes us human" è stata lanciata su diverse piattaforme, tra cui televisione, social media e digital. In Italia, è possibile visionarla sui canali di proprietà Lavazza e su YouTube.