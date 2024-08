Vacanze 2024/2025: tutte le date dei ponti da segnare sul calendario

L'estate sta finendo... e il nuovo anno scolastico è alle porte, ma non c'è da disperare! Il calendario 2024/2025 nasconde delle sorprese per tutti gli amanti delle vacanze. Tra ponti lunghi e vacanze scolastiche prolungate, ci saranno numerose occasioni per organizzare viaggi e mini-fughe. Scopriamo insieme tutte le date da segnare in rosso sul calendario!

Il calendario scolastico 2024/2025 offre numerose opportunità per viaggiare. Foto: shutterstock

Ponte di Ognissanti: un inizio col botto

Il primo novembre, festa di Ognissanti, cade di venerdì, regalandoci un primo lungo weekend da dedicare a una gita fuori porta o a qualche ora di relax.

Natale più lungo del solito

Quest'anno, a dispetto dell'assenza del ponte dell'Immacolata (8 dicembre) che cade di domenica, le vacanze natalizie saranno più lunghe del solito. Con la scuola che terminerà il 20 dicembre e la ripresa il 7 gennaio, si potrebbero avere ben 17 giorni per staccare la spina e godersi le festività).

Pasqua e 25 aprile: un doppio regalo

Pasqua nel 2025 cade il 20 aprile, regalandoci un altro lungo weekend. Possibili vacanze, infatti, da venerdì 18 (o anche da giovedì 17, in base al calendario regionale) fino a martedì 22 compreso. E non finisce qui! Il 25 aprile, Festa della Liberazione, cade di venerdì, permettendoci di unire le due festività e creare un ponte di ben tre giorni.

Super ponte a maggio

Il Primo maggio, Festa del Lavoro, cade di giovedì nel 2025, regalandoci un'altra fantastica opportunità per un lungo weekend.

Ponte per il 2 giugno

La Festa della Repubblica, il 2 giugno, cade di lunedì, offrendo l'ultimo ponte prima della fine della scuola.