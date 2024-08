I prossimi eventi di poker in Italia

Quando parliamo di eventi di poker vengono subito alla mente i grandi tornei di Las Vegas, come le World Series of Poker, che ogni anno assegnano il titolo di campione del mondo. Se questo rappresenta il vertice globale del poker, esistono moltissimi eventi satellite e tornei di minore importanza che assegnano comunque ricchi montepremi.

Anche in Italia, da qualche anno, vengono organizzati degli eventi live, che consentono ai giocatori nostrani di partecipare a tornei di rilievo senza uscire dai confini nazionali. In questo articolo vediamo quali sono i prossimi eventi di poker in programma nel Bel Paese nei prossimi mesi.

Texapoker Series

Le Texapoker Series rappresentano un vero e proprio marchio di fabbrica della società francese Texapoker, che da 2008 organizza tornei live in Europa. L’offerta di eventi è riassumibile con il claim “un torneo vicino a te” e permette a chi risiede in Italia e Francia di partecipare a prestigiosi eventi senza andare all’estero. Il motto delle Texapoker Series sembra rappresenta un ponte tra online poker e i tornei dal vivo, dato che la società organizza diversi eventi durante il corso dell’anno. Ciò accorcia le distanze tra giocatori appassionati italiani e francesi come avverrebbe in rete, ma su una scala geografica più familiare.

Le Texapoker Series si svolgeranno in Italia al Casinò di Sanremo, dal 20 al 25 agosto 2024 e dal 27 agosto al 1° settembre. Nella prima settimana, a rendere ancora più interessante questo torneo, c’è il Main Event caratterizzato da un Derby 200, ma anche da “side” come il Superstack 80 e il Superstack 100, oltre a un Bigstack 120.

In particolare, il torneo si apre martedì 20 con il Tuesday Speciale, mentre mercoledì 21 è in programma il Superstack 80 e giovedì 22 il Superstack 100; il Derby 200 è in programma da venerdì a domenica, giornata nella quale è previsto anche il Bigstack 120. Il buy-in per questa settimana è di 200 euro.

Nella seconda settimana, dal 27 agosto, il programma diventa ancora più interessante, perché è presenta anche un Superstack 150. Si inizia nuovamente con il Tuesday Special martedì 27 agosto, mentre mercoledì 28 è previsto il Superstack 80, giovedì 29 il Superstack 100, venerdì 30 agosto il Superstack 120 e sabato 31 agosto il Superstack 150; domenica in programma il Bigstack 100. Per questa settimana delle Texapoker Series il buy-in parte da 60 euro.

Sanremo Poker Cup

Nel casinò ligure torna un appuntamento importante come la Sanremo Poker Cup Silver Edition, vale a dire una settimana di tornei tra main event ed eventi collaterali. La Sanremo Poker Cup viene organizzata sempre da Texapoker, in collaborazione con il Casinò di Sanremo, ed è in programma dal 18 al 22 settembre 2024. Le caratteristiche distintive di questo torneo da 200 euro sono 4 Day 1, uno stack iniziale di 50.000 chips e livelli di 30, 40 e 50.

La SPC Silver Edition è prevista tutti i giorni da mercoledì a domenica alle 13.00, mentre nelle serate di mercoledì e giovedì sono in programma i tornei collaterali Regular 100. Sabato 21 settembre è in calendario l’SPC High Roller; domenica 22 settembre, invece, sono previsti i final day sia del Silver Edition sia dell’High Roller. Sempre domenica, infine, ci sarà il Bigstack 120.

WSOP Circuit

Il WSOP Circuit è un tour regionale di poker che prevede 18 tappe sia nazionali che internazionali, che si svolgeranno fino alla fine dell'anno solare. L’edizione di quest’anno è la ventesima ed è iniziata lo scorso mercoledì 19 luglio presso l’Olympic Park Casino di Tallin, in Estonia, appena dopo le World Series of Poker 2024 di Las Vegas.

Il circuito prevede nel 2014 cinque tappe internazionali, di cui l’ultima sarà in Italia e più precisamente a Sanremo. Nel dettaglio, dopo Tallin le WSOP-C saranno da 7 al 19 agosto al Deerfoot Inn and Casino di Calgary, in Canada, dal 19 agosto al 3 settembre al Playground Poker Club nel Québec, Canada, dal 16 al 29 ottobre al King’s Resort di Rozvadov, in Repubblica Ceca, e dall’1° al 11 novembre al Casinò di Sanremo.

Anche questo prestigioso evento è organizzato da Texapoker che, dopo il successo delle WSOP-C dell’anno scorso a Parigi, porta il torneo in Italia. Come nel 2023, saranno distribuiti otto anelli, ma l’evento sarà caratterizzato da un buy-in accessibile. L’apice del torneo è rappresentato dal main event da 1.000 euro, ma non mancano eventi collaterali con la possibilità di partecipare anche ad altri ring con buy-in da 250 euro a 750 euro.

Inoltre, torna il freeroll da 1 milione di dollari, che presenta un formato analogo a quello della stagione 2023 - 2024. Molto interessante il fatto che i vincitori ufficiali dell'anello d'oro delle WSOP degli eventi del circuito live o online fino a maggio 2025 otterranno la qualifica per l'evento "Tournament of Champions".

Conclusione

Come abbiamo visto anche in Italia non mancano gli eventi per gli appassionati del Texas Hold’em. Il casinò di riferimento è sempre quello di Sanremo, che quest’anno si conferma il più attivo per quanto riguarda i tornei live.