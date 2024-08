Ristogolf by Allianz: golf e gusto al Club Monticelli per la quarta tappa

La quarta tappa del Circuito Ristogolf 2024 by Allianz si è svolta presso il Golf Club Monticello, a pochi chilometri da Como e Milano e precisamente a Cassina Rizzardi (Co). Questa volta, i golfisti si sono sfidati su un diverso percorso, il Blu: un campo tecnico e affascinante. La quinta tappa del Circuito Ristogolf 2024 by Allianz avrà luogo il 4 settembre al Golf Club Padova.

Al Golf Club Monticello è andata in scena la quarta tappa del Cirucito Ristogolf 2024 by Allianz

Ristogolf 2024 by Allianz, le prime buche al Golf Club Monticello

In una splendida giornata estiva, i partecipanti sono stati accolti con una ricca colazione preparata dagli chef di Da Vittorio F.lli Cerea. Pasticceria, frutta fresca, pancake, acqua e caffè hanno fatto da carburante prima del riscaldamento sul campo pratica e del tee off.

Subito in buca 1 i golfisti sono messi alla prova con il driving contest di Callaway e la misurazione del loro colpo con il trackman. La prima sosta appetitosa è in buca 2, dove ad attendere i partecipanti troviamo le pizze gourmet di Molino Dallagiovanna, insieme all'immancabile selezione di gorgonzola Palzola e un fresco calice di Ferrari Trento Maximum Demi-sec. Quindi a seguire il Riso al salto cucinato dagli chef del ristorante Golf Club Monticello by Food in One, accompagnato dalla Rete Valpantena con due etichette della cantina La Collina dei Ciliegi: Valpolicella Superiore Doc “Formiga” e Garganega Veronese Igt “Ca’ del Moro”.

Qualche swing, evitando bunker ed ostacoli, fino alla buca 7 dove si trova la Ceviche di verdure con Basil Cress, Kaffir Lime Leaves e Tahoon® Cress di chef Pier Giorgio Parini per Kopper Cress: un’esplosione di sapore esaltata da Champagne TelmonT Réserve Brut (thanks to Rémy Martin).

Ristogolf 2024 by Allianz, si chiude il giro al Golf Club Monticello

Gli chef del ristorante Da Vittorio accolgono i giocatori sul tee della buca 11 con un Panino tonnato, sorseggiando un cocktail analcolico a base di sciroppo Acqua delle Stelle nelle versioni alla menta o alla lavanda. Per chi ama il vino, il Valpolicella Superiore Doc di Ripa della Volta per Rete Valpantena. Il piatto 100% plant based è in buca 13: il Burger bun con burger vegetale & frittata all’uovo vegetale con cipolla di chef Pietro Gasparini di MainstrEAT Food Truck per MartinoRossi. Per il wine pairing due proposte di Rete Valpantena con la cantina Costa Arènte: Valpolicella Valpantena Superiore Doc e Lugana Doc.

Alla buca 15 è tempo per un gelato artigianale dai gusti singolari della Gelateria Nonna Papera (Cantù, in provincia di Como) per Agrimontana. Dal gruppo Ferrari Trento arriva la scelta beverage con la tonica al Cedro Tassoni oppure l’aperitivo Bitter Tass, il bitter del lago con cedrata. L’ultimo pit-stop gourmet è in buca 18. Chef Stefano Minervino di Condividere Bistrot (Arona, in provincia di Novara) sorprende i giocatori con Insalatina di verdure in carpione leggermente affumicato con olio Fumè Coppini Arte Olearia, dadolata di burger di pesce di lago, maionese alla bottarga di coregone, pesca bianca e chips di riso. Un brindisi finale con Valpolicella Valpantena Doc e Soave Classico Doc “Sereole” di Bertani per Rete Valpantena.

Ristogolf 2024 by Allianz, il gran finale

Terminata la gara, i golfisti hanno potuto rilassarsi e godere di un pomeriggio ricco di eventi, tra cui: