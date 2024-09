Regno Unito, da aprile 2025 visto obbligatorio e a pagamento per i cittadini Ue

Da aprile 2025, turisti e lavoratori europei dovranno pagare dieci sterline per entrare nel Regno Unito: questa sarà la tariffa del visto obbligatorio che includerà tutti i cittadini europei, neonati e bambini compresi. Il ministero dell'Interno britannico ha infatti annunciato che l'autorizzazione di viaggio elettronica (Eta), simile a quella necessaria per viaggiare negli Stati Uniti, sarà richiesta anche agli ospiti dell'Ue.

Da aprile 2025 serve il visto per entrare nel Regno Unito: cosa c'è da sapere

L'Eta dovrà essere ottenuta prima dell'arrivo nel Regno Unito, non sarà rimborsabile e avrà una validità di due anni. Introdotta lo scorso anno, era finora necessaria solo per i cittadini di Paesi come Emirati Arabi, Kuwait, Oman, Qatar e Arabia Saudita.

Tuttavia, per motivi di sicurezza e per rafforzare il controllo delle frontiere, Londra ha deciso che, a partire dalla primavera 2025, anche i cittadini europei dovranno pagare per ottenere l'Eta. Dal 5 marzo 2025 si potrà fare domanda per viaggiare dal 2 aprile dello stesso anno. Il visto permetterà ingressi illimitati nel Regno Unito per due anni, purché ogni soggiorno non superi i 60 giorni consecutivi.

Ue, solo gli irlandesi saranno esenti dal visto per entrare nel Regno Unito

La ministra dell'Interno Yvette Cooper ha dichiarato che è equo applicare regole uniformi a tutti, tranne che per gli irlandesi, esenti grazie a un accordo bilaterale. Il sistema permetterà inoltre di monitorare meglio gli arrivi e fornire una visione chiara della situazione alle frontiere. L'Unione europea, ricordiamo, introdurrà poi un sistema simile, chiamato Etias, a partire dal 2025, che costerà 7 euro e sarà valido per tre anni.