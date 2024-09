Golf Club Padova: il gran finale del Circuito Ristogolf 2024 by Allianz

Tutte le belle esperienze hanno una fine, e anche il Circuito Ristogolf 2024 by Allianz è giunto alla sua quinta e ultima tappa. L'evento conclusivo, che festeggerà la fine di questa edizione, si svolgerà in Toscana. Nel mentre, mercoledì 4 settembre, i partecipanti si sono riuniti al Golf Club Padova, immerso nel verde dei Colli Euganei e accanto alla storica Villa Barbarigo. La giornata è iniziata con una colazione gourmet preparata dal ristorante Da Vittorio, 3 stelle Michel dei fratelli Cerea, che ha servito una varietà di croissant, biscotti, e frutta fresca. Non sono mancati i pancake con confetture Agrimontana e una selezione di bevande, tra cui caffè e acqua Valverde. La giornata prometteva bene con una gara da veri professionisti.

Ristogolf ha celebrato la sua quinta tappa del Circuito 2024 al Golf Club Padova, con un evento finale ricco di sorprese

La gara di Ristogolf 2024 by Allianz a Padova

La quinta gara di Ristogolf al Golf Club Padova è iniziata con entusiasmo. Alla buca 3, i partecipanti hanno gustato un Panino con melanzane alla parmigiana preparato da Da Vittorio F.lli Cerea, accompagnato da acqua Valverde aromatizzata e un Valpolicella Superiore Doc.

Alla buca 5, chef Fabio Groppi di Koppert Cress ha offerto un raffinato Cremoso di capra con ananas e Cardamom Leaves, accompagnato da Champagne TelmonT Réserve Brut. Alla buca 8, chef Domenico Pasculli per MartinoRossi ha preparato Polpette estive vegetali con maionese al wasabi, con vini Valpolicella Valpantena Superiore Doc e Lugana Doc.

Durante il torneo Ristogolf, i partecipanti hanno assaporato piatti gourmet e vini pregiati in un'atmosfera unica

Alla buca 10, i maestri gelatieri di Ciokkolatte - Il Gelato Che Meriti hanno servito gelati artigianali con frutta candita e Bitter Tass, Chinotto Tassoni, o Cedrata Tassoni. Alla buca 13, Molino Dallagiovanna ha presentato pizza gourmet con salsa al tartufo e gorgonzola Dop Palzola, accompagnata da Ferrari Trento Maximum Demi-sec.

Alla buca 15, chef Cristian Vuono del ristorante Graya ha servito un Panino con ombrina, mentre alla buca 18, chef Giuseppe Lamanna ha preparato Peperone arrosto con cipolla affumicata. I vini erano selezionati da La Collina dei Ciliegi - Rete Valpantena.

Cosa è successo a Ristogolf 2024 by Allianz

I partecipanti hanno avuto l'opportunità di esplorare le attività offerte dai vari sponsor come Allianz, Haier, Callaway, Mepra, e Fondazione Francesca Rava. Dopo la gara, il pomeriggio è proseguito con uno showcooking moderato da Passione Gourmet, inclusi un wine tasting al buio e una mixology di Alberto Baù.

Chef Alberto Basso del ristorante Trequarti e chef Tracy Eboigbodin, vincitrice di MasterChef Italia 11, hanno incantato i presenti con piatti prelibati. Le premiazioni sono state condotte da Dario Colloi, Alvise Arvalli, e Daniele Binda, con premi vari come cofanetti Shiseido, telo da golf e voucher.

La serata si è conclusa con un Gourmet Party a cura del ristorante Da Vittorio F.lli Cerea, olio extravergine d'oliva di Coppini Arte Olearia, e una selezione di vini, cognac Rémy Martin V.S.O.P., e sigari MastroTornabuoni.

Al Circuito Ristogolf 2024, i partecipanti hanno gustato una selezione di bevande premium

Ristogolf 2024 by Allianz, evento finale in Toscana

L'Evento Conclusivo del Circuito Ristogolf 2024 by Allianz si terrà il 4-5-6 ottobre 2024 al Gallia Palace Beach Golf Spa Resort 5 Punta Ala* e al Riva Toscana Golf Resort. Sarà una tre giorni dedicata a giocare a golf, mangiare bene, bere bene e divertirsi.