Dalle farine ai formaggi, le eccellenze italiane nel settembre di Italia a Tavola

In copertina nel numero 321 di settembre di Italia a Tavola, Caputo, il celebre “mulino di Napoli”, che da oltre un secolo macina qualità e tradizione, punto di riferimento per i professionisti del settore. Questa storica azienda familiare, capace di macinare 1000 tonnellate di grano ogni 24 ore, è oggi un faro per l’industria molitoria a livello globale, esportando in ben 80 nazioni. Caputo si distingue non solo per l’attenzione alla qualità delle sue farine, ma anche per l’impegno verso la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, dimostrando una forte consapevolezza per il futuro.

Il meglio della produzione casearia italiana si da appuntamento a B2Cheese, un palcoscenico internazionale che celebra l’eccellenza dei formaggi Made in Italy. Manifestazioni come “Forme” raccontano la tradizione italiana attraverso i suoi formaggi più pregiati, dimostrando la versatilità di questi prodotti che dalla tavola passano con eleganza alla cucina gourmet. Protagonisti indiscussi sono la cremosità e l’unicità dei formaggi e latticini italiani.

Si avvicina la stagione invernale ed è ora di pensare alla preparazione dei dolci per le festività. Agugiaro & Figna con le farine Le Sinfonie, portano il panettone, icona della pasticceria italiana, in tour mondiale . Nel frattempo, Molino Colombo, produce farine per pasticceria con un metodo produttivo che omaggia il tempo e garantisce standard eccellenti per i professionisti del settore. Così, anche Molino Dallagiovanna ne propone qui diverse tipologie di farine, ciascuna in grado di esaltare maggiormente una delle quattro P che caratterizzano il Panettone, rendendolo un capolavoro unico di arte pasticcera: Provenienza, Particolarità, Profumo, Performance.

Con l'autunno alle porte, si prepara la raccolta delle olive per la produzione del pregiato olio extravergine italiano. Un prodotto che rappresenta una delle eccellenze della nostra tavola, sinonimo di qualità tutta italiana, pronto a valorizzare i piatti più raffinati.

Anche l’aspetto estetico gioca un ruolo cruciale nella ristorazione. Lo raccontiamo in un approfondimento sulle uniformi da chef e del personale di sala, che sono oggi più che mai lo specchio dell’arte culinaria. L’abbigliamento professionale è progettato per impressionare, riflettendo la filosofia di un ristorante e l’immagine di una cucina di alta classe.

Nella gestione di un’attività di successo, distinguere tra margine e markup è essenziale. Italia a Tavola, attraverso la voce di Kairos Goodfriend, approfondisce le dinamiche di pricing per aiutare ristoratori e albergatori a comprendere meglio i margini di guadagno. Inoltre, non manca un approfondimento sugli gli incentivi fiscali del Piano Transizione 5.0, pensato per sostenere l’innovazione e la sostenibilità nei settori della ristorazione e dell’hospitality.

Nonostante la sua fama mondiale, la cucina italiana sta attraversando una fase di crisi. Italia a Tavola analizza le ragioni per cui l’alta cucina italiana non viene sempre adeguatamente premiata e discute le sfide che i ristoratori italiani devono affrontare, inclusi i problemi legati alle prenotazioni non onorate (fenomeno del no-show), una problematica crescente che impatta negativamente sulle attività.

Tra le nuove tendenze culinarie emerge la “cucina circolare”, dove gli avanzi diventano piatti gourmet. Una vera rivoluzione sostenibile, che non solo riduce gli sprechi ma offre nuove opportunità creative agli chef, trasformando gli scarti in ingredienti preziosi.

Questi argomenti, ricchi di spunti e approfondimenti, sono al centro del numero 321 di settembre di Italia a Tavola. Non farteli scappare!