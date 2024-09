Delta Air Lines: in arrivo quattro nuove rotte dirette per gli Usa dall'Italia

Nel 2025 l'Italia e gli Stati Uniti saranno più vicini con 116 voli settimanali. La Delta Air Lines, infatti, espanderà il proprio network per il Belpaese con quattro nuove rotte e un aumento delle frequenze su altre tratte già in funzione. Si consolida così il ruolo dell'Italia come secondo mercato europeo dopo la Gran Bretagna, come ha detto Matteo Curcio, senior vice-president della compagnia aerea statunitense alla presentazione a Roma dei nuovi voli previsti per la "Summer 2025".

Delta Air Lines punta sull'Italia: nuove rotte e più voli

Le novità di Delta Air Lines per l'estate 2025

Tra le novità, i voli diretti giornalieri da Catania a New York JFK, da Roma a Minneapolis, da Napoli ad Atlanta e da Milano a Boston, che esordirà quattro volte alla settimana, in collaborazione con il partner Air France-Klm, a partire dal maggio 2025, unendo due città molto importanti sia per il turismo che per il business. Inoltre, diventeranno tre i voli giornalieri da Roma ad Atlanta nella stagione di punta. Questa crescita del mercato italiano si conferma come la più significativa che negli altri Paesi serviti dalla compagnia aerea, che già ha collegato ultimamente con una nuova rotta, anch'essa giornaliera, Napoli con New York JFK.

«Da Roma saranno cinque le rotte no stop per gli Stati Uniti, con l'aggiunta del nostro hub di Minneapolis - ha detto Curcio - e siamo felici di proporre ai nostri passeggeri una scelta ancora più ampia di voli e destinazioni in tutti gli States sostenendo al contempo l'economia locale e offrendo maggiori opportunità ai turisti americani che desiderano visitare l'Italia». Da 35 anni in Italia, la compagnia negli ultimi dieci ha registrato una crescita del 150% con oltre 5 milioni i passeggeri trasportati. «Con grande sorpresa - ha aggiunto Curcio - la Sicilia offre il dato più importante come numero di passeggeri e per il prossimo anno vorremmo che il volo diventasse giornaliero anche per le richieste del pubblico americano».

Matteo Curcio, senior vice-president di Delta Air Lines

Sarà rinnovata per il 65% anche la flotta con voli transatlantici operati con aerei all'avanguardia come l'A300-900 e l'A350-900. La scelta della sistemazione a bordo sarà su quattro livelli: in cabine Delta One Suite, Delta Premium Select, Delta Delta Comfort+ e Main Cabin. Particolarmente confortevoli le prime due, con poltrone reclinabili, un amenity kit firmato Missoni, menu stagionali creati da grandi chef, maggiore spazio per il relax, intrattenimento e wifi veloce e gratuito entro la fine del prossimo anno. Una particolare attenzione verso i passeggeri in partenza sarà espressa anche con le Lounge. Dopo quella di New York ne saranno aperte a Los Angeles, Boston e Seattle. Con l'orario estivo 2025, Delta, infine, aggiungerà al suo network transatlantico anche i voli Barcellona-Boston e Dublino-Detroit, oltre ad accrescere la capacità da Atlanta per Atene, Barcellona e Zurigo e da Detroit per Monaco di Baviera.