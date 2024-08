Delta Air Lines, arriva il Wi-Fi gratuito sui voli intercontinentali da e per l'Italia

Buone notizie per i viaggiatori di Delta Air Lines. Sì, perché la compagnia aerea statunitense ha finalmente portato la connessione Wi-Fi gratuita sui suoi voli internazionali a lungo raggio. A partire da agosto 2024, i passeggeri che volano verso o dall'Italia potranno navigare in internet, guardare video e lavorare online senza costi aggiuntivi.

Buone notizie dai cieli: Wi-Fi gratis su Delta per i voli da e per l'Italia

Una novità che rappresenta un passo avanti significativo nel mondo dell'aviazione, dove la connessione a bordo sta diventando sempre più richiesta. Delta, da sempre all'avanguardia per quanto riguarda i servizi a bordo, ha scelto di collaborare con T-Mobile per offrire ai suoi passeggeri una connessione veloce e affidabile. Oggi la connettività gratuita e di qualità streaming è disponibile su quasi 700 aeromobili - più del 90% della flotta nazionale di linea di Delta - e la compagnia prevede che la maggior parte dei passeggeri avrà accesso al prodotto entro la fine dell'anno. «Con l'introduzione del Wi-Fi veloce e gratuito e le esperienze di volo che esso consente, siamo in grado di soddisfare i passeggeri che viaggiano sia a livello nazionale che internazionale in modi nuovi e immediati - ha commentato Ranjan Goswami di Delta Air Lines. La portata con cui stiamo introducendo il Wi-Fi gratuito ai viaggiatori non ha eguali nel settore aereo ed è una testimonianza degli incredibili sforzi dei team Delta di tutta l'azienda che ha saputo gestire con competenza un'implementazione estremamente complessa».

