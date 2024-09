Uomini in fuga: più della metà dei partner italiani sogna una vacanza da solo

Il viaggio in solitaria non è più un'esclusiva delle donne in cerca di riscatto personale alla "Mangia, prega, ama" (celebre film con Julia Roberts). Secondo una recente indagine di Booking.com, gli uomini italiani, soprattutto quelli in coppia, stanno abbracciando sempre di più l'idea di partire da soli per godersi una vacanza dei propri sogni. Il 66% degli uomini intervistati ha dichiarato di voler organizzare un viaggio in solitaria, contro il 61% delle donne. Tra chi è impegnato in una relazione, oltre la metà (56%) sogna la libertà di esplorare il mondo senza dover rendere conto a nessuno.

Uomini in fuga: perché sempre più italiani scappano di casa (almeno per le vacanze)

Perché gli italiani vogliono partire da soli in vacanza? E dove?

La motivazione principale? La voglia di evitare i classici litigi su destinazioni e itinerari. Il 32% degli italiani desidera pianificare le proprie vacanze senza interferenze, una percentuale che sale al 56% tra chi ha già vissuto un divorzio. Anche chi non ha problemi con il partner vede il viaggio in solitaria come un'occasione per staccare, con il 30% delle persone in coppia che sceglie la pace e la tranquillità come ragione principale per questa scelta. Le destinazioni più ambite per questi viaggiatori includono mete affascinanti e culturalmente ricche come la costa occidentale della Scozia, Reykjavik in Islanda e Osaka in Giappone, dove la scena culinaria vibrante è un forte richiamo. Le mete meno convenzionali, come Tirana e Taranto, stanno anch'esse guadagnando popolarità, offrendo avventure autentiche lontane dai circuiti turistici di massa.

Sempre più italiani scelgono la strada della vacanza in solitaria

Mentre l'epoca del "revenge travel" post-pandemia sembra concludersi, la voglia di viaggiare non è diminuita. Anzi, gli italiani stanno ricalibrando i loro obiettivi e investendo in esperienze che rispondano ai loro desideri più personali. Per quasi un terzo dei viaggiatori (29%), il budget non è un ostacolo: sono pronti a spendere oltre 1000 euro per una vacanza in solitaria, con una settimana di fuga ritenuta la durata ideale.

L'uomo solo in viaggio: una nuova frontiera della felicità maschile

«Stiamo assistendo a un cambiamento nelle preferenze di viaggio, con sempre più italiani che cercano modi diversi per assicurarsi la vacanza che desiderano davvero» ha commentato Alberto Yates, regional director di Booking.com. La piattaforma sottolinea come la semplicità di pianificazione e le offerte competitive siano cruciali per chi parte da solo, soprattutto per trovare la combinazione ideale tra voli, alloggi e esperienze. Che sia per riscoprirsi o semplicemente per evitare i compromessi di coppia, sempre più italiani scelgono la strada dell'avventura in solitaria. E a giudicare dai numeri, gli uomini sembrano pronti a fare le valigie per primi.