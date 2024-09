Il presidente Auricchio svela i segreti del Gorgonzola Dop via social

Il Consorzio Gorgonzola Dop ha lanciato un nuovo progetto digitale, "Parola al presidente", affidando al suo presidente Antonio Auricchio il compito di svelare al grande pubblico i segreti e le peculiarità di uno dei formaggi italiani più amati al mondo.

Parola al presidente: Antonio Auricchio svela i segreti del Gorgonzola in un podcast

Gorgonzola, cos’è “Parola al presidente”

Attraverso una serie di reel social, Auricchio, figura di spicco nel settore caseario, racconta con passione e semplicità la storia, la produzione e i benefici del Gorgonzola Dop. Dall'etimologia del nome alle curiosità storiche, passando per le proprietà nutrizionali e le modalità di produzione, il presidente del Consorzio ci accompagna in un viaggio alla scoperta di un prodotto unico e inimitabile.

L'obiettivo del podcast è raccontare tutto il mondo che c'è dietro al Gorgonzola (credits: Consorzio Gorgonzola Dop, Facebook)

«Questo progetto - ha detto Auricchio - mi ha molto coinvolto perché credo fortemente nella capacità incredibile dei social di veicolare contenuti e mi piace poter aggiungere anche la mia voce a quella di tanti appassionati di cucina. Il mio intento è raccontare in modo informale e, spero, piacevole e leggero, tutto il mondo che c’è dietro al Gorgonzola, uno dei formaggi più antichi. I prodotti a indicazione geografica non sono prodotti qualsiasi, ma pietre miliari della tradizione e della qualità italiana che da secoli ci fanno amare in tutto il mondo».

Gorgonzola, le iniziative di settembre

Settembre è un mese particolarmente intenso per il Consorzio Gorgonzola Dop, con la partecipazione a due importanti eventi. Dal 21 settembre, il Consorzio sarà presente in Sicilia per il G7 dedicato all'agricoltura, dove presenterà il Gorgonzola Dop ai delegati esteri attraverso laboratori emozionali e attività informative. Il 25 e 26 settembre, il Consorzio sarà a Bergamo per B2Cheese, la fiera dedicata al mondo lattiero-caseario, dove organizzerà degustazioni e presenterà le ultime novità del prodotto. Con queste iniziative, il Consorzio Gorgonzola Dop conferma il suo impegno nella valorizzazione di un prodotto d'eccellenza, simbolo della tradizione e della qualità agroalimentare italiana.