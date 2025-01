Posta Marcucci diventa La Posta, un nuovo cinque stelle in Val d'Orcia

Il 6 gennaio il Posta Marcucci ha chiuso temporaneamente per avviare l'ultima fase dei lavori di trasformazione. La riapertura è prevista per il 7 marzo 2025 con una novità importante: l'acquisizione delle cinque stelle. Contestualmente, la struttura cambierà nome in “La Posta”, un riferimento alla sua storicità con un'impronta più essenziale e accessibile a livello internazionale.

La Posta è un punto di partenza ideale per esplorare i paesaggi toscani

La Posta, il restyling

Inserita nel borgo di Bagno Vignoni, patrimonio Unesco della Val d'Orcia, La Posta punta su un'offerta che valorizza il contesto storico e naturale. Con le sue 35 camere completamente rinnovate, arredate con materiali artigianali locali e uno stile contemporaneo, la struttura offre un'atmosfera rilassante. Le terme, situate nel parco della proprietà, sono pensate per favorire il benessere degli ospiti.

La Posta avrà 35 camere completamente rinnovate

Oltre al relax, La Posta è un punto di partenza ideale per esplorare i paesaggi toscani, con itinerari a piedi o in bicicletta, o per visitare i borghi delle colline circostanti. Questa transizione rappresenta un passo per allinearsi alla casa madre, La Perla di Corvara, anch'essa parte della collezione Casa Costa 1956, nota per un modello di ospitalità radicato nei valori del territorio e nell'attenzione alla qualità.

La Posta, la gestione non cambia

La Posta aderisce ai principi dell'economia del bene comune, con un'attenzione particolare al rispetto dell'ambiente e alle tradizioni locali. La cucina, guidata dallo chef Matteo Antoniello, si basa su prodotti locali e si propone di offrire esperienze gastronomiche autentiche. La struttura sostiene inoltre le attività della Costa Family Foundation, impegnata nella protezione dei diritti dei minori, e progetti come "Il Fiore di Herat". La storia della struttura, avviata dalla famiglia Marcucci nel 1956 e acquisita dalla famiglia Costa nel 2017, prosegue con questa evoluzione, mantenendo un equilibrio tra tradizione e innovazione. La Posta si inserisce così nel gruppo Casa Costa 1956, puntando su un'ospitalità di qualità e su una gestione responsabile, in linea con le esigenze del turismo contemporaneo.

L'imprenditore Michil Costa

«Questa Casa - afferma Michil Costa, imprenditore che gestisce la struttura -, nel cuore di Bagno Vignoni in Toscana, racchiude una lunga storia: quella di stazione di "posta delle lettere" e di "posta dei cavalli", della Famiglia Marcucci che dalla metà dell' 800 se ne prese cura offendo tra le sue mura riposo e riparo ai viaggiatori, della preziosa acqua termale che sgorga dietro l'edificio e che dagli anni Settanta colma la grande vasca affacciata sulla Rocca d'Orcia. Fili e trame che giungono fino a noi e alla nostra Famiglia Costa: dalle Dolomiti alla Val d'Orcia, La Perla e La Posta. Un unico cuore pulsante, fatto di ospitalità, eccellenza e bellezza».