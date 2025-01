Sigep 2025, come muoversi a Rimini per evitare il traffico? Tutte le info

Rimini si prepara a ospitare un'edizione senza precedenti di Sigep, il Salone internazionale di gelateria, pasticceria, panificazione artigianali, caffè e pizza, giunto quest'anno alla sua 46ª edizione. Dal 18 al 22 gennaio, la città diventerà la capitale mondiale del dolciario artigianale, accogliendo visitatori ed espositori da ogni parte del globo. Con un afflusso previsto da record, il Comune di Rimini e Italian exhibition group (Ieg) hanno messo a punto un piano dettagliato per garantire una mobilità sostenibile e facilitare l'accesso al quartiere fieristico, ponendo al contempo grande attenzione a limitare l'impatto sulla viabilità cittadina. Tra le iniziative, il posticipo dell'orario di apertura alle 10 e un massiccio potenziamento di trasporti pubblici e servizi alternativi.

Rimini pronta ad accogliere Sigep 2025: tutte le info sulla mobilità

Nuovo orario di apertura

Il primo piccolo, ma significativo, cambiamento sarà quello dell'orario di apertura: come annunciato, infatti, i cancelli della fiera apriranno mezz'ora più tardi rispetto agli anni precedenti, alle 10 del mattino. La decisione mira a ridurre la sovrapposizione con gli orari di punta della città, snellendo il traffico mattutino e rendendo più fluido l'accesso al quartiere fieristico. Un accorgimento che riflette la volontà di mettere al centro la vivibilità urbana, senza compromettere l'efficienza della manifestazione.

Treni e Metromare: una mobilità più smart e comoda

Quest'anno raggiungere il Sigep sarà più semplice grazie al potenziamento dei treni. Ogni giorno oltre 50 convogli fermeranno direttamente alla stazione RiminiFiera, offrendo una soluzione pratica e veloce per chi arriva sia da nord sia da sud. Si stima che circa il 20% dei visitatori utilizzerà il treno per arrivare in fiera, riducendo così il traffico sulle strade.

In aggiunta, un servizio speciale di treni dedicati collegherà Cattolica e Santarcangelo con il quartiere fieristico. Questi treni, con partenze mattutine e pomeridiane, fermeranno anche in località chiave come Miramare, Riccione e Misano. Un'attenzione particolare è stata riservata a chi ha mobilità ridotta, con un servizio di assistenza attivo alla stazione RiminiFiera.

Il Metromare, il collegamento rapido tra Rimini e Riccione, sarà un altro grande alleato per i visitatori. Con corse ogni 15 minuti e un tragitto di soli 20 minuti, permetterà di spostarsi in modo veloce tra la fiera e le principali aree turistiche e ricettive della città.

Bus e servizi dedicati: tante opzioni per tutti

Per chi preferisce gli autobus, le possibilità non mancheranno. La linea 9, che collega Santarcangelo e l'aeroporto alla Fiera, sarà potenziata con corse ogni 15 minuti nelle ore di punta. Inoltre, la versione “Shuttle” della linea 9 offrirà collegamenti rapidi e diretti tra la stazione di Rimini e il quartiere fieristico, senza fermate intermedie.

Oltre alle linee regolari, saranno poi attivi cinque bus speciali gratuiti che collegheranno la Fiera con zone strategiche come Marina Centro, Miramare, Riccione, Viserbella e Bellaria Igea Marina. Questi percorsi dedicati sono pensati per facilitare gli spostamenti di chi soggiorna nei principali hotel della costa. L'obiettivo è garantire un servizio su misura per ogni visitatore, che sia un professionista del settore o un semplice appassionato.

Monopattini e bici: il lato green della fiera

Inoltre, Sigep 2025 strizza l'occhio alla mobilità sostenibile, offrendo promozioni speciali per chi sceglie monopattini e biciclette elettriche. Grazie alle partnership con Lime e Bit Mobility, sarà possibile noleggiare i mezzi a prezzi scontati e usufruire di corse gratuite. Le aree di stazionamento saranno situate in punti strategici, come l'ingresso Sud e i parcheggi Ovest della Fiera, rendendo questa opzione comoda per chi vuole muoversi liberamente e rispettare l'ambiente.

Collegamenti internazionali: voli e shuttle per una fiera globale

Per i visitatori che arrivano dall'estero, quest'anno sarà attivo un collegamento aereo diretto tra Monaco di Baviera e Rimini. Operati da LuxWing, i voli giornalieri permetteranno di raggiungere la fiera in poco più di un'ora, con un costo di 150 euro a tratta. Gli orari sono stati pensati per agevolare le coincidenze con altri voli internazionali, rendendo Sigep sempre più accessibile a chi arriva da lontano.

Non mancheranno poi gli shuttle tra gli aeroporti di Rimini, Bologna, Ancona e Forlì e il quartiere fieristico. Il servizio sarà gratuito per chi atterra a Rimini (con prenotazione obbligatoria), mentre sarà a pagamento per gli altri scali. Una soluzione perfetta per evitare lo stress dei trasferimenti e arrivare direttamente al cuore dell'evento.

Percorsi alternativi per chi arriva in auto

Infine, per chi sceglie di viaggiare in auto, il Comune di Rimini ha studiato un percorso alternativo per raggiungere l'ingresso Ovest della Fiera, evitando il passaggio a livello di via XXV Marzo 1831, spesso congestionato. Le frecce segnaletiche brandizzate Sigep guideranno gli automobilisti attraverso un itinerario più scorrevole, passando da vie secondarie come via Toscanelli, via Polazzi e via Missirini, per arrivare comodamente al quartiere fieristico senza perdite di tempo.