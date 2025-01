Ampi a Sigep 2025 con un nuovo stand e un programma ricco di eventi

L'Accademia maestri pasticceri italiani (Ampi) sarà tra i protagonisti della 46esima edizione di Sigep, in programma dal 18 al 22 gennaio nel quartiere fieristico di Rimini. L'associazione, che da sempre rappresenta un punto di riferimento per l'eccellenza dell'arte dolciaria italiana, accoglierà visitatori, professionisti e appassionati in un nuovo spazio polifunzionale di 200 metri quadrati nel Padiglione Sud (stand 009). Il tema scelto per il 2025 è “Connessioni: le nuove vie dell'alta pasticceria italiana”: l'associazione punta infatti a consolidare il dialogo tra pasticceria, alta ristorazione e hotellerie, affermandosi come crocevia strategico per il settore.

I maestri pasticceri di Ampi

Ampi, un programma che celebra l'arte dolciaria e l'innovazione

Tra gli appuntamenti più attesi, spicca la finale del prestigioso Belcolade Award, che si terrà martedì 21 gennaio dalle 11:30 alle 13. In giuria, due nomi d'eccezione: i maestri Ampi Santi Palazzolo e Armando Palmieri. Ma il contributo dell'Accademia non si ferma qui: l'associazione sarà infatti protagonista anche di tre talk di approfondimento alla Pastry Arena, spaziando tra temi di tendenza e casi di studio di successo.

Il programma degli incontri si apre sabato 18 gennaio alle 16 con “L'alta pasticceria incontra il lifestyle di lusso: il caso Dascanio Cafè”. Imma Iovine, head of pastry e maestro Ampi, dialogherà con Vincenzo Dascanio, celebre event designer e fondatore di Vincenzo Dascanio Event Production, in un incontro moderato da Carla Icardi.

Lunedì 20 gennaio alle 11:30 si prosegue con “Le grandi case della pasticceria italiana tra tutela e sviluppo: i 200 anni di Marchesi 1824”. Tra i relatori Diego Crosara, maestro Ampi e head of pastry di Marchesi 1824, affiancato da Andrea Menicatti, ceo della storica pasticceria, e Tommaso Galli, communication manager dell'azienda. Il talk, moderato sempre da Carla Icardi, esplorerà come la tradizione possa convivere con l'innovazione.

A sinistra, Sal De Riso, presidente di Ampi, durante un incontro a Sigep 2024

Chiude il ciclo di incontri, martedì 21 gennaio alle 14:30, “Customizzare la pasticceria: l'incontro tra Fiorani e il brand CampoMarzio70”. Fabrizio Fiorani, premiato come Asia's Best Pastry Chef per The World's 50 Best e maestro Ampi, dialogherà con Maria Cristina Di Flaviano, marketing director di CampoMarzio70, sotto la moderazione di Violetta Sturiale. Un evento che indaga le sinergie tra pasticceria e brand identity.

Ampi a Sigep 2025 con nuovo spazio espositivo che celebra l'eccellenza

A fare da cornice a questi eventi, come annunciato, Ampi presenterà un nuovo stand progettato dal Wip Group e dal suo studio di architettura Eet. Eleganza e funzionalità si fondono in un ambiente curato nei minimi dettagli, pensato per esprimere i valori dell'associazione e l'artigianalità di alto livello. All'ingresso, un desk di ricevimento accoglie i visitatori, affiancato da due banchi refrigerati dedicati alle creazioni dei maestri pasticceri.

L'area lounge, cuore pulsante dello stand, è arredata con tavoli in marmo e poltrone in velluto per favorire incontri e momenti di networking in un contesto raffinato. Una parete curva decorata con tende dorate aggiunge un tocco di sofisticata eleganza, mentre l'area bar offre una selezione esclusiva di caffè, tè e champagne, esposti su un retrobanco dal design ricercato.

Il nuovo stand espositivo di Ampi a Sigep 2025

Tra gli elementi di spicco, l'area “tavoli stellati” celebra le creazioni di quattro simboli dell'eccellenza italiana: l'Enoteca Pinchiorri di Firenze, il Portrait Milano, il Caffè Nazionale di Aosta e il W Roma. Ogni tavolo è valorizzato dalle proposte dei rispettivi executive pastry chef, offrendo ai visitatori un assaggio dell'altissima pasticceria italiana.

L'atmosfera dello stand è resa unica dalla scelta di materiali pregiati, come ottone, legno cannettato e marmo, che si sposano con decorazioni come tende a fili dorati e una fontana con una scultura luminosa. La pavimentazione in moquette nei toni del crema e del cioccolato, unita a fioriere con vegetazione e campane di vetro contenenti ingredienti iconici della pasticceria, crea un ambiente accogliente e immersivo. Due grandi ledwall agli angoli dello stand proietteranno immagini dei maestri Ampi all'opera, rendendo omaggio al loro talento e alle creazioni esposte.