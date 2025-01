Settimana bianca: le destinazioni sciistiche italiane più ricercate e convenienti

Gennaio, tradizionalmente, fa rima con settimana bianca, un momento dedicato agli sport invernali e alla scoperta delle località montane italiane. L'Italia offre molte opzioni grazie ai suoi paesaggi e alla varietà delle sue stazioni sciistiche. Uno studio della piattaforma Preply ha analizzato le località sciistiche più popolari e i costi degli skipass giornalieri, proponendo una guida utile per organizzare una vacanza sulla neve. Da Madonna di Campiglio (Tn), la più ricercata, ma anche tra le più costose, a Roccaraso (Aq), che offre un buon compromesso tra popolarità e risparmio.

Gennaio è il periodo giusto per vivere una settimana bianca

Settimana bianca, le mete più ricercate

Dai dati emerge che Madonna di Campiglio è la destinazione sciistica con il maggior numero di ricerche mensili (8.300), seguita da Roccaraso (5.600) e Andalo (4.200), in Trentino, territorio che si conferma al vertice con nove località in classifica, tra cui Folgarida, Marilleva e Canazei. Roccaraso rappresenta invece una valida opzione per il Centro Italia, offrendo un'alternativa alle più rinomate località alpine.

La Lombardia si distingue con sei località popolari, tra cui Livigno (2.700 ricerche) e Bormio (1.700) in provincia di Sondrio e Ponte di Legno (1.500) nel Bresciano. Anche la Valle d'Aosta è presente con tre località di interesse: Cervinia, Pila e La Thuile.

Settimana bianca, le mete più economiche

Per chi cerca località economiche, i Piani di Bobbio (Lc) in Lombardia risultano i più convenienti, con un prezzo dello skipass giornaliero di 43 euro. Seguono Bardonecchia (To), in Piemonte, con un costo di 48 euro, e Roccaraso (52 euro), nota per la sua atmosfera accogliente e la varietà delle piste. Anche Bormio (53 euro) è un'opzione interessante, grazie alla presenza delle terme e di eventi sportivi internazionali.

Tra le destinazioni più costose troviamo Folgarida, Marilleva e Madonna di Campiglio, con prezzi degli skipass giornalieri che arrivano a 79 euro. Cortina d'Ampezzo (Bl), con un costo di 77 euro, rimane una meta molto apprezzata per chi cerca un'esperienza esclusiva. Queste località offrono piste di qualità e un contesto curato, attirando appassionati alla ricerca di servizi di livello elevato.