Paul Bocuse, il cuoco che ha portato la Francia nel mondo

Nato l’11 febbraio 1926 a Collonges-au-Mont-d’Or, vicino a Lione, Paul Bocuse è stato uno dei più importanti chef del Novecento e uno dei principali ambasciatori della gastronomia francese. Cresciuto in una famiglia di cuochi, si è formato accanto a grandi professionisti, tra cui Eugénie Brazier e Fernand Point, prima di assumere nel 1958 la guida del ristorante di famiglia, diventato celebre come L’Auberge du Pont de Collonges. La sua carriera è stata segnata da importanti riconoscimenti: nel 1961 ha ottenuto il titolo di Meilleur Ouvrier de France e nel 1965 ha conquistato la terza stella Michelin per il suo ristorante, mantenuta fino al 2020, due anni dopo la sua morte. Considerato uno dei protagonisti della nouvelle cuisine, ha contribuito a rinnovare la cucina francese valorizzando la qualità delle materie prime, la precisione tecnica e la leggerezza delle preparazioni.

Nel 1987 ha fondato a Lione il Bocuse d’Or, uno dei più prestigiosi concorsi mondiali di cucina. La competizione riunisce chef provenienti da diversi Paesi, chiamati a confrontarsi in prove dal vivo davanti a una giuria internazionale. Pensato per dare visibilità al talento e alle competenze dei cuochi, il concorso è diventato un appuntamento di riferimento per la gastronomia internazionale. Nel 1989 Bocuse è stato nominato «Cuoco del secolo» dalla guida Gault & Millau. È morto il 20 gennaio 2018, nella sua casa di Collonges-au-Mont-d’Or, lasciando un’eredità che continua a vivere nella formazione professionale e nella cucina mondiale.