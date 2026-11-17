Ci sono pranzi che ricordiamo per un piatto particolarmente riuscito e altri per le persone con cui lo abbiamo condiviso. Le esperienze più belle, spesso, riescono a regalarci entrambe le cose. Quando una famiglia sceglie un ristorante, non cerca soltanto una buona cucina. Desidera trascorrere del tempo insieme, concedersi qualcosa di speciale e sentirsi accolta, dai più piccoli ai nonni. Per il ristoratore, rispondere a queste aspettative è un’opportunità per distinguersi. Eppure, quando arriva il momento di scegliere per i bambini, la proposta si riduce spesso a cotoletta e patatine.

Nei ristoranti, la proposta per i bambini si limita spesso a cotoletta e patatine

Un piacere che può trovare spazio occasionalmente in un’alimentazione varia ed equilibrata, ma che non dovrebbe diventare la quotidianità né esaurire le possibilità offerte ai piccoli ospiti. Perché non riservare anche a loro il piacere della scoperta gastronomica? È una domanda che guida da tempo il mio lavoro. Da oltre vent’anni mi occupo di alimentazione, anche nell’infanzia, e ho applicato questa esperienza nella progettazione nutrizionale del “Ginkgo Longevity Restaurant”, a Palazzo di Varignana, sviluppando con la cucina una proposta dedicata ai bambini.

Il gusto si costruisce attraverso le esperienze

Nella mia pratica clinica, ho incontrato molti genitori preoccupati perché i figli rifiutavano le verdure, accettavano pochi alimenti o mostravano diffidenza verso le novità. Un primo rifiuto, però, non indica necessariamente una preferenza definitiva. Fin dai primi anni di vita, assaggio dopo assaggio, un sapore può diventare più familiare e, con il tempo, più piacevole. La ricerca lo conferma soprattutto per le verdure: proporle in più occasioni può favorirne l’accettazione [1]. Anche l’esempio degli adulti conta. Vedere un genitore mangiare con piacere un alimento è un messaggio concreto, che passa attraverso un gesto quotidiano anziché una raccomandazione. Gli studi associano questo esempio a un maggiore consumo di frutta e verdura nei bambini [2]. Possiamo quindi proporre un alimento rispettando i loro tempi, senza pretendere che ogni assaggio si concluda con un piatto vuoto. Anche osservare, annusare e riconoscere un ingrediente sono modi per conoscerlo, prima di scegliere se assaggiarlo.

Proporre più volte le verdure e dare il buon esempio può favorirne l’accettazione nei bambini

Immaginiamo uno sformato di verdure dalla consistenza morbida e dal colore vivace, una frittatina con ingredienti di stagione o una pasta biologica colorata naturalmente con le verdure. Preparazioni studiate per contribuire ai fabbisogni nutrizionali dei bambini, rese invitanti anche dalla presentazione. Nel mio libro “Bambini a tavola. Quasi un gioco!” ho dedicato un capitolo alla fantasia in cucina, con un titolo che ne riassume l’intenzione: «Da mangiare con gli occhi!». Una mozzarella può diventare un pupazzo di neve, le verdure gli elementi di un piccolo paesaggio. Non si tratta di nascondere gli ingredienti, ma di presentarli in modo da suscitare curiosità. Per il ristorante è un’occasione per esprimere la propria competenza gastronomica. Per la famiglia, una scoperta che potrebbe continuare a casa: «Prepariamo quella frittatina che abbiamo assaggiato insieme?».

Un menu bambini curato, sostenibile per la cucina

Ripensare l’offerta per i più piccoli non significa creare una cucina parallela. Si può partire dagli ingredienti e dalle preparazioni già presenti nella carta. Uno studio condotto tra i professionisti della ristorazione nei Paesi Bassi evidenzia difficoltà concrete: il timore degli sprechi, le richieste delle famiglie e l’organizzazione del servizio. Tra le possibilità suggerite ci sono proprio l’adattamento dei piatti degli adulti e una presentazione più coinvolgente [3]. Un bambino di tre anni e uno di dieci hanno esigenze differenti. Una soluzione pratica può essere prevedere due misure standard di porzione, studiate con un professionista della nutrizione per diverse fasce d’età e adattabili all’appetito del singolo bambino. Oltre alle quantità, contano le consistenze, la composizione del piatto e le eventuali necessità alimentari specifiche. Il valore aggiunto è offrire un piatto calibrato dal punto di vista nutrizionale e accattivante per sapore, forma e presentazione.

Porzioni adatte all’età e ingredienti già in carta permettono di evitare una cucina separata

La collaborazione tra professionista della nutrizione e chef permette di progettare proposte adatte ai bambini e pratiche da realizzare in cucina. Una trattoria può valorizzare i sapori del territorio, un agriturismo gli ingredienti dell’orto, un ristorante contemporaneo accostamenti originali. Ogni locale può farlo mantenendo la propria identità. Per un genitore, questa attenzione ha un significato preciso. Tra lavoro, scuola e impegni, il desiderio di offrire ai figli un’alimentazione varia può scontrarsi con la fretta e con un repertorio di ricette che finisce per ripetersi. Trovare al ristorante una proposta appetitosa e nutrizionalmente curata significa potersi godere un pranzo insieme, sapendo che anche per i più piccoli è stata pensata un’esperienza all’altezza di quella degli adulti. È un lavoro che merita di essere raccontato, con poche parole chiare nel menu e attraverso un personale di sala preparato. Non basta definire un piatto “sano”: è più interessante far comprendere la cura con cui è stato pensato.

La scoperta può cominciare nell’attesa

La familiarità con gli alimenti passa anche dalle immagini e dai racconti. Una revisione scientifica del 2026 indica che i libri illustrati dedicati alle verdure possono favorirne il gradimento e il consumo nei bambini in età prescolare [4]. È uno spunto da cui partire anche al ristorante. Qualche matita e un piccolo orto da colorare possono rendere piacevole l’attesa: una zucca, un ciuffo di carote, le foglie di un’insalata, magari gli stessi ingredienti presenti nel menu. «Quale di queste verdure troveremo oggi nel piatto?». Il disegno offre così un’occasione per conversare con genitori e nonni. Non occorre intrattenere continuamente i bambini: è più interessante coinvolgerli e farli sentire parte del pranzo.

Piccoli Gourmet: il menu bambini del Ginkgo Longevity Restaurant

Al Ginkgo Longevity Restaurant ho ideato il concept nutrizionale per coniugare il piacere della gastronomia con le conoscenze scientifiche sulla salute e sul benessere. Nel progettare “Piccoli Gourmet” siamo partiti da una domanda: come proporre piatti che rispettino le esigenze della crescita e siano, allo stesso tempo, piacevoli e capaci di incuriosire? Con la cucina abbiamo studiato materie prime, composizione delle preparazioni, sapori, consistenze e presentazione. L’obiettivo è proporre una cucina attenta alla salute che i bambini abbiano davvero voglia di assaggiare, lasciando loro la possibilità di scegliere e riconoscere gli ingredienti. Il menu bambini diventa così una parte autentica del progetto gastronomico, alla quale dedicare pensiero e competenza, non un’aggiunta alla carta.

Il Ginkgo Longevity Restaurant

Il piacere di stare insieme, dai più piccoli ai nonni

C’è poi qualcosa che nessun menu, da solo, può offrire: il valore del tempo condiviso. Le ricerche sui pasti familiari associano una maggiore frequenza del mangiare insieme a migliori abitudini alimentari e a diversi indicatori di benessere nei bambini e negli adolescenti [5]. Sono risultati che riguardano le abitudini familiari nel tempo, non l’effetto di un singolo pranzo fuori casa. Nella quotidianità, ritrovarsi tutti non è sempre semplice. Un pranzo al ristorante, magari con i nonni o con i familiari che si incontrano meno frequentemente, offre tempo per conversare, senza le incombenze della preparazione e del riordino. Un nonno racconta una ricetta della propria infanzia, un bambino riconosce nel piatto la verdura che ha appena colorato, un adolescente scopre qualcosa delle tradizioni di famiglia.

Mangiare insieme favorisce buone abitudini alimentari e rafforza il valore del tempo condiviso

Il cibo offre un punto d’incontro tra età ed esperienze diverse. Con l’avvicinarsi del ponte dell’Immacolata e delle festività natalizie, saranno molte le occasioni per ritrovarsi intorno alla stessa tavola. Per chi accoglie queste famiglie, la sfida è far sentire ciascuno parte dell’esperienza, attraverso la cucina, la sensibilità del servizio e il rispetto di tempi e preferenze differenti. Per chi si siede a tavola, può essere l’occasione per portare a casa un sapore da ritrovare o una ricetta da provare insieme. Perché l’educazione al gusto comincia nell’infanzia, ma possiamo continuare a scoprire e apprezzare nuovi alimenti a ogni età. E forse è proprio questo il valore più grande di un pranzo in famiglia: tornare a casa non soltanto soddisfatti di ciò che abbiamo mangiato, ma arricchiti da ciò che abbiamo scoperto e condiviso.