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Metro Italia presenta "Patrimonio - Dove vive la tradizione", una collezione di specialità enogastronomiche regionali pensata per i professionisti dell’Horeca. Il progetto nasce con un concept ispirato al mondo dell’arte e riunisce oltre 2.000 prodotti locali realizzati da più di 350 produttori, selezionati per qualità, autenticità e legame con il territorio d’origine. La collezione è il risultato di un percorso sviluppato nel tempo con aziende lattiero-casearie e vitivinicole, salumifici e pastifici. L’obiettivo è offrire alla ristorazione una selezione capace di valorizzare filiere, storie e identità locali, mettendo a disposizione prodotti legati ai diversi territori italiani.

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Il claim della campagna "PATRIMONIO - Dove vive la tradizione", attraverso la quale Metro Italia una collezione di oltre 2000 specialità enogastronomiche regionali pensata per i professionisti dell’Horeca

PATRIMONIO valorizza i prodotti locali nell’Horeca

La proposta è rivolta soprattutto a ristoranti, hotel e attività professionali che cercano referenze territoriali da inserire nei menu e nelle proposte gastronomiche, con una selezione ampia e facilmente riconoscibile. «La scelta di dare a questo progetto il nome "Patrimonio" e di parlarne come una collezione si spiega con la volontà di riconoscere la grande qualità ed esclusività delle nostre eccellenze enogastronomiche, valorizzandole come opere d’arte - spiega Alessia Vanzulli, head of fresh, own brand & localism di Metro Italia -. La ricchezza dei territori e dei produttori italiani è tale che i localismi sono da anni un elemento centrale della strategia di Metro. Con "Patrimonio", vogliamo dare ulteriore dignità e riconoscibilità a tutto il valore dei prodotti locali tanto apprezzati dai nostri clienti Horeca. È un modo di raccontare l’Italia attraverso la qualità e l’autenticità delle sue filiere».

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Alessia Vanzulli, Head of Fresh, Own Brand & Localism di Metro Italia

"Patrimonio" punta a sostenere i professionisti della ristorazione nella scelta e nella valorizzazione dei prodotti locali, una categoria la cui domanda è in crescita nel canale Horeca. Secondo i dati di Metro, i prodotti locali sono presenti nel carrello di 2 clienti su 3. Per l’anno fiscale 2027, l’azienda prevede di incrementare del 10% il fatturato di vendita dei prodotti locali.

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18 regioni e oltre 500 prodotti Dop e Igp

La selezione di "Patrimonio" attraversa l’intera penisola e comprende le principali filiere del made in Italy Sono rappresentate 18 regioni, con Sardegna, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Toscana e Veneto tra quelle maggiormente presenti. La collezione comprende inoltre oltre 500 prodotti Dop e Igp, espressione delle diverse produzioni certificate italiane. Anche la comunicazione nei punti vendita segue il concept della collezione.

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La piattaforma grafica si ispira all’arte e all’architettura classica, con una palette di colori caldi e materici e una “P” costruita come una colonna di epoca classica. Piedistalli, archi e nicchie espositive contribuiscono a presentare i prodotti come elementi di un "Patrimonio" fatto di saperi, territori e materie prime. Con "Patrimonio", Metro consolida così il proprio impegno nella valorizzazione della cucina italiana, recentemente iscritta dall’Unesco nella lista dei Patrimoni Culturali Immateriali dell’Umanità.

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