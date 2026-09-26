America’s Cup, un'occasione da non perdere per ristoranti, cantine e produttori campani

«Il viaggio è utile, fa lavorare l’immaginazione. Il resto è solo delusione e fatica…» (incipit da La Grande Bellezza, tratto da Viaggio al termine della notte, Louis-Ferdinand Céline). Ma se il viaggio conduce nel Golfo di Napoli, tra la maestosità del Vesuvio, il blu cobalto del mare e il vento teso delle grandi sfide della nautica mondiale, la fatica può trasformarsi in meraviglia. È questo lo scenario nel quale la Campania si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti sportivi e mediatici più importanti dei prossimi anni. Con l’accensione ufficiale del countdown in Piazza Vittoria, la macchina della 38ª Louis Vuitton America’s Cup ha iniziato la sua corsa verso il grande appuntamento del maggio 2027.

Il viaggio è utile, è una frase del film "La Grande Bellezza" che ben si adatta anche alla visita di Napoli e della Campania

Non si tratta soltanto di una manifestazione sportiva. L’America’s Cup rappresenta anche un’occasione di promozione internazionale, capace di intrecciare sport, turismo, cultura, infrastrutture, accoglienza e valorizzazione delle produzioni territoriali. Secondo le stime elaborate dal Ministero del Turismo e dalla Luiss Business School, l’impatto economico complessivo potrebbe superare i 690 milioni di euro entro luglio 2027, mentre le prospettive di medio-lungo periodo indicano un valore potenzialmente superiore a 1,2 miliardi di euro. Numeri che raccontano la dimensione dell’evento, ma che acquistano un significato ancora maggiore se letti alla luce della possibilità di trasformare i flussi legati alla competizione in un patrimonio turistico e territoriale destinato a durare oltre il 2027.

“Vento di Campania”: Napoli come porta d’accesso a un viaggio globale

È in questa prospettiva che il progetto “Vento di Campania - Percorsi Campani” può assumere un ruolo strategico. Napoli può diventare la porta d’accesso a un itinerario regionale capace di accompagnare visitatori e ospiti internazionali oltre il perimetro dell’evento, alla scoperta di una Campania fatta di coste e aree interne, borghi storici, paesaggi vulcanici, tradizioni e grandi produzioni agroalimentari. Dal Vesuvio ai Campi Flegrei, dall’Irpinia al Sannio, fino al Cilento, la regione possiede una straordinaria varietà di territori e di identità produttive.

Dal Golfo alle aree vitivinicole: il progetto “Vento di Campania” punta a collegare l’America’s Cup ai territori e alle produzioni regionali

In questo percorso, vino, produzioni tipiche, denominazioni di origine e filiere agricole locali possono diventare una vera chiave di lettura del territorio. Non semplicemente prodotti da consumare, ma strumenti per raccontare luoghi, paesaggi, tradizioni e comunità. È qui che il viaggio della grande nautica può incontrare il viaggio del gusto. L’attualità dell’iniziativa è già visibile nella Regata Preliminare: dal 24 al 27 settembre il Race Village sul Lungomare di Napoli ospita attività dedicate alle eccellenze agroalimentari campane, con degustazioni, incontri e show cooking. La Regione Campania ha inoltre programmato “Vento di Campania - Percorsi Campani” per presentare ai team dell’America’s Cup e alla stampa internazionale la Campania come destinazione da vivere, assaporare e scoprire anche oltre l’esperienza della competizione.

La tabella delle opportunità: Horeca, filiera e consumatori

Per gli operatori del settore, l’America’s Cup può rappresentare una leva di promozione e di internazionalizzazione. La sfida, però, sarà trasformare l’attenzione generata dall’evento in una relazione stabile con il territorio.

Grafico Datawrapper bloccato. Abilita i contenuti e le funzionalità di terze parti per visualizzarlo. Gestisci consenso America's Cup: la tabella delle opportunità per Horeca, filiera e consumatori Settore / Target Opportunità strategica Azione chiave per il 2027 Horeca e ristorazione Crescita dei flussi turistici e maggiore esposizione internazionale dell’offerta campana. Rafforzare nei menu una proposta identitaria fondata sulle eccellenze DOP e IGP campane sui vini regionali e sulle produzioni locali. Filiera agroalimentare e Consorzi Vetrina internazionale e possibilità di intercettare buyer operatori stampa estera e visitatori. Collegare la promozione dei prodotti ai territori di origine valorizzando biodiversità paesaggio e cultura produttiva. Consumatori e ospiti Turismo esperienziale capace di unire sport cultura paesaggio ed enogastronomia. Costruire itinerari che colleghino Napoli e il Golfo alle aree vitivinicole rurali e storiche dell’intera Campania.

La vera opportunità, dunque, non consiste soltanto nell’aumento dei visitatori, ma nella capacità di farli uscire dal perimetro dell’evento e accompagnarli dentro la geografia produttiva e culturale della regione.

Fuori campo: È stata la mano di Dio, il cinema come racconto della città

Per comprendere quanto Napoli sappia trasformare la propria identità in racconto universale, può essere utile un breve fuori campo cinematografico. È stata la mano di Dio, il film di Paolo Sorrentino, racconta una Napoli degli anni Ottanta sospesa tra quotidianità familiare, ironia, dolore, passione e sogno. Il protagonista è il giovane Fabietto Schisa, interpretato da Filippo Scotti, che vive l’adolescenza all’interno di una famiglia eccentrica e affettuosa, mentre la città attende l’arrivo di Diego Armando Maradona. Un evento sportivo che, nel film, assume quasi la dimensione del mito e diventa parte integrante della memoria personale del protagonista.

Nel film "È stata la mano di Dio" c'è una frase di cui la Campania deve fare tesoro: non disunirsi

Poi arriva la tragedia familiare, improvvisa e devastante. Fabietto si trova costretto a confrontarsi con la perdita e con la necessità di trovare una nuova direzione. È proprio attraverso il cinema che quella frattura può trasformarsi in racconto. Il confronto con il regista Antonio Capuano conduce infatti Fabietto verso una scelta: guardare la realtà, anche quando fa male, e trovare il coraggio di raccontarla. Da qui emerge una delle frasi più riconoscibili del film: «Non ti disunire.» Un’espressione che nel film appartiene alla dimensione personale e familiare, ma che può diventare, fuori dalla narrazione cinematografica, una suggestione per leggere anche il rapporto tra identità e futuro.

L’insegnamento per il futuro: non disunirsi

Guardando al 2027, l’America’s Cup offre alla Campania una grande occasione, ma anche una sfida: fare sistema. Sport, turismo, cultura, ristorazione, agricoltura, vino e accoglienza non sono compartimenti separati. Possono diventare parti di un unico racconto territoriale, capace di accompagnare il visitatore dal mare verso l’interno e dal grande evento verso le comunità che custodiscono le produzioni e le tradizioni locali.

L’America’s Cup offre alla Campania una grande occasione

In questo senso, il richiamo a È stata la mano di Dio non è soltanto cinematografico. “Non disunirsi” può diventare una metafora della necessità di mettere in relazione ciò che spesso viene raccontato separatamente: il mare e la terra, la nautica e l’agroalimentare, il turismo internazionale e le economie locali, la tradizione e l’innovazione. La 38ª Louis Vuitton America’s Cup arriverà a Napoli per una competizione sul mare. La vera sfida, per la Campania, sarà però anche a terra: riuscire a trasformare quei riflettori internazionali in conoscenza, relazioni, consumo consapevole e valore per i territori. Perché una grande manifestazione può avere una durata limitata nel calendario. La sua eredità, invece, dipende dalla capacità di costruire una rotta che continui anche dopo l’ultima regata.

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