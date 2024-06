5 trucchi per migliorare le prestazioni del tuo smartphone

Ormai divenuti una parte essenziale della nostra vita quotidiana, gli smartphone sono spesso sottoposti a un utilizzo tuttavia particolarmente eccessivo, dato che le loro funzioni sono diventate a tratti imprescindibili, che si decida di ascoltare un po’ di musica o di guardare un video. Proprio per cercare di non sovraccaricarli e di migliorare le loro modalità d’uso, ecco alcuni consigli semplici ma pratici al fine di arrivare a usarli nella maniera più funzionale possibile.

Liberare lo spazio di archiviazione

Uno dei motivi principali per cui uno smartphone diventa lento risiede spesso nella mancanza di spazio di archiviazione, completamente riempito da foto, video, note, documenti e altri file. Infatti, quando la memoria è quasi piena, ovviamente il dispositivo finisce per trovare difficoltà nella gestione di nuove operazioni.

Cosa fare per risolvere il problema? Innanzitutto, eliminare le app che non vengono utilizzate può aiutare di molto nell’ottenere più memoria. Qualora non bastasse, il consiglio potrebbe essere quello di spostare foto e video su servizi di cloud storage, oppure cancellare i file temporanei e la cache delle app, indipendentemente che siano quelle delle testate di informazione, dello streaming online o dei casinò mobile italia. Esistono applicazioni specifiche proprio per questo, con funzionalità integrate nei sistemi operativi per “pulire” lo smartphone.

Aggiornare il sistema operativo e le app

Anche se può non sembrare importante, un aggiornamento di sistema può risultare importantissimo per migliorare le prestazioni di uno smartphone. Può infatti risolverne i bug e, in generale, migliorarne le prestazioni, così come può fare anche un aggiornamento di app che magari sono diventate obsolete.

Il consiglio è quindi sempre quello di installare l’ultima versione disponibile del proprio sistema operativo e delle app scaricate. Così facendo, lo smartphone dovrebbe ottenere delle funzionalità sempre più moderne, oltre a una concomitante riduzione dei problemi.

Ridurre il numero di app in background

Altro “trucco” piuttosto comune ma funzionale è quello di ridurre le app in background, anche perché esse possono finire per consumare molta memoria RAM e risorse di elaborazione. Di conseguenza, è di fondamentale importanza chiudere le app che non si stanno usando e controllare, attraverso le impostazioni, quali sono le app in funzione, disabilitando quelle che non vengono ritenute necessarie.

Disabilitare le animazioni

Anche se a volte possono essere molto belle da vedere, le animazioni dello smartphone possono rallentare il dispositivo.

Per disabilitarle, su Android bisognerà andare su “Opzioni sviluppatore” e ridurre la scala di animazioni, mentre su iOS su “Impostazioni”, poi su “Accessibilità” e in seguito su “Riduci movimento”, per poi attivare l’opzione.

Ripristinare le impostazioni di fabbrica

Questo è l’ultimo eventuale step per migliorare le prestazioni di uno smartphone, quello che va applicato nel caso in cui tutti gli altri non abbiano portato i risultati sperati. Qualora lo smartphone restasse lento, potrebbe richiedersi come necessario un ripristino delle impostazioni di fabbrica. Così facendo, ovviamente, tutte le app e i dati del dispositivo verranno eliminati, riportandolo così allo stato originale. Altrettanto ovviamente, prima di procedere con questa soluzione sarà opportuno effettuare un backup completo dei dati.

Ad ogni modo, anche in questo caso ci sono modalità diverse per Android e per iOS. Nel primo caso, bisognerà andare su “Impostazioni”, poi “Sistema”, in seguito “Ripristina” per poi cliccare su “Ripristina dati di fabbrica”. Nel secondo caso, invece, il processo da seguire sarà questo: “Impostazioni”, “Generali”, “Ripristina”, “Inizializza contenuto e impostazioni”. Come dicevamo, questa operazione molto probabilmente risolverà la maggior parte dei problemi prestazionali dello smartphone ma dev’essere presa unicamente come ultima spiaggia, poiché il cellulare successivamente risulterà resettato.

In ogni caso, mantenere un dispositivo del genere pulito, aggiornato e ben gestito ne allungherà senz’altro la vita e garantirà esperienza maggiormente fluide e piacevoli.