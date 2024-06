Come è cambiato il mondo delle slot online nei casinò italiani

Da sempre le slot machine rappresentano la principale attrazione dei casinò fisici: un gioco semplice, basato sulla fortuna, con diverse tematiche e funzionalità. Le prime macchinette che sono apparse in Italia si presentavano con un rullo unico, presto sostituito dalla presenza di 3 rulli e simboli ispirati alla frutta e ai fortunati numeri 7. Ma le cose hanno iniziato a cambiare notevolmente quando le cosiddette slot da bar hanno trovato un nuovo pubblico, quello virtuale.

Con l’affermazione dei giochi online nei casinò italiani la loro popolarità non ha fatto altro che aumentare. Si trovano giochi con funzionalità extra e bonus game secondari, macchinette con almeno 5 rulli e pronte a offrire giri gratis attivabili con simboli speciali come Scatter e Wild.

Non solo divertimento: le slot sono sinonimo di innovazione

Chi ama la modernità dell’industria del gambling non cerca più le funzioni meccaniche delle slot di un tempo. Ora l’attenzione si è spostata su un’ottima resa grafica, un effetto sonoro aggiuntivo ben strutturato e un gameplay capace di essere coinvolgente. Sono tutti fattori presi in esame, come sottolineano gli esperti di Stakers, nella fase di ricerca dei giochi preferiti da un utente. Un processo che può essere piuttosto lungo, anche se il giocatore non deve letteralmente muovere un dito per influenzare l’azione del gioco, poiché ogni risultato è casuale e basato sulla dinamica degli RNG (generatori di numeri casuali).

Si è quindi aperto il sipario su giochi che offrono maggior coinvolgimento, partendo dalle modalità di vincita che chiamano in causa i jackpot progressivi o maggiori chance di vincita, come accade per le Megaways. Due particolarità che hanno influenzato il settore dei giochi online, portando all’apertura dei cosiddetti jackpot casino e all’aggiornamento delle piattaforme di concessionari storici. A rendere possibile questa svolta sono stati in particolare i software provider, ovvero tutti quei fornitori che operano all’interno di diversi paesi e fanno riferimento ad altrettante legislazioni. In Italia, per esempio, il riferimento centrale per qualsiasi operatore e fornitore resta l’ADM.

Il nuovo approccio dei giocatori e le strategie responsabili

Cambiano le modalità di gioco, variano le soluzioni di intrattenimento per le slot online, ma non se ne va ‘l’azzardo’. I giocatori italiani si muovono con maggior consapevolezza, cercando di seguire uno stile di scommessa responsabile e una serie di strategie sicure.

La lettura e comprensione delle tabelle dei pagamenti del gioco scelto. Un passaggio utile per comprendere i meccanismi del suo funzionamento e capire quali sono le vincite potenziali. L’uso di giochi con RTP alto. La percentuale di ritorno al giocatore (RTP) deve essere più alta possibile per offrire maggiori prospettive di vincita nel lungo periodo. La gestione del bankroll partendo da un budget preciso. Così si potrà garantire un’esperienza più sicura e responsabile. La richiesta di bonus o free spin gratis da usare per fare esperienza prima di utilizzare il proprio deposito sul conto di gioco.

Adottando queste strategie non si ottiene la certezza di una vincita, ma sono utilizzate per ottimizzare l’esperienza, comprendere al meglio le regole del gioco a distanza e gestire i rischi.

Uno sguardo puntato verso le nuove tecnologie per le macchinette

Il presente del gioco d’azzardo online è segnato dall’esplosione delle slot online, integrate con tecnologie all’avanguardia. Ma la situazione è destinata a cambiare in fretta perché l’innovazione non si fermerà certo qui. Qualsiasi dettaglio e aspetto che fino ad ora ha caratterizzato la fase di progettazione e di sviluppo delle slot presto sarà modificato con un occhio di riguardo per il design e il gameplay a prova di utente.

Proprio per questo motivo i prossimi anni avranno una grande importanza per imparare a valutare l’industria e il gioco a distanza. Ma anche per definire il nuovo pubblico di riferimento delle attività d’azzardo online in Italia.