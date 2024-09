Perché ho pochi like su Instagram? Ecco cosa potresti stare sbagliando

Ricevere pochi like su Instagram può essere davvero frustrante. Questi segni di approvazione non sono solo gratificazioni istantanee; funzionano come potenti leve che spingono i contenuti nelle viste espansive della cosiddetta "pagina Esplora" di Instagram, amplificando enormemente la visibilità di un profilo. È principalmente questo il motivo per cui i migliori provider di servizi per social media vengono consultati sempre di più, il primo consiglio è quello di cercare informazioni sul sito del fornitore più affidabile.

L'algoritmo di Instagram favorisce i post che generano un engagement rapido e sostanziale, utilizzando i like come uno degli indicatori chiave per decidere quali contenuti promuovere.

Comprendere l'algoritmo di Instagram

La visibilità su Instagram è guidata principalmente da tre fattori principali:

Interesse: L'algoritmo, in base alle visualizzazioni e interazioni passate, sa quando un utente è interessato o meno a un determinato argomento. Recency: I post più recenti hanno maggiori probabilità di apparire nei feed rispetto a quelli più vecchi. Di conseguenza è meglio postare quando il proprio pubblico si trova sulla piattaforma. Relazione: I post da account con cui gli utenti interagiscono frequentemente—tramite like, commenti, condivisioni, o messaggi diretti—hanno più probabilità di essere mostrati.

Un'analisi di Hootsuite rileva che l'engagement immediato — entro i primi minuti dal posting — è cruciale, fare attenzione al timing, dunque, diventa importantissimo e, in effetti, sbagliare gli orari di pubblicazione è uno dei motivi principali di un numero di like insoddisfacente. Quindi, Il momento in cui un post viene pubblicato su Instagram può determinare significativamente il suo successo in termini di engagement e like.

Ma come scegliere il momento giusto? La chiave è conoscere il proprio pubblico. Se gli studenti sono online nel primo pomeriggio, i lavoratori sono più disponibili poco prima di cena. Poi ci sono diverse altre variabili.

L’unico modo per prevedere il comportamento del proprio target di riferimento è analizzare i dati con gli strumenti che Instagram mette a disposizione.

Qualità del contenuto

Non serve essere dei geni del social media marketing per capire che un contenuto di qualità ha molte più chances di un contenuto scadente, ma attenzione perché quando parliamo di qualità non ci riferiamo esclusivamente alla tecnica ma anche, e soprattutto, alla rilevanza.

Un contenuto è di qualità quando è interessante per il target cui è destinato. Se il pubblico si sofferma a lungo su un post, non solo riceverà i like dai follower ma verrà selezionato dall’algoritmo che lo proporrà a un pubblico più ampio. Vale a dire più visibilità, più like e più potenziali nuovi follower.

Errori comuni che riducono i like

Navigare nelle acque di Instagram richiede più di un semplice senso estetico; esige una strategia ben pensata. Esaminiamo alcuni degli errori più comuni.

Mancanza di coerenza nella pubblicazione. La coerenza non è solo una questione di frequenza, ma di ritmo. Utenti che postano in modo erratico tendono a sfuggire all'attenzione dell'algoritmo e, più direttamente, dei loro follower. Un profilo che un giorno sommerge il feed di post e poi scompare per settimane crea confusione e distacco nel pubblico. Stabilire e mantenere una cadenza regolare è essenziale per tenere il pubblico interessato e impegnato. L'algoritmo di Instagram favorisce la costanza, percependo profili attivi come più rilevanti, il che può aumentare la visibilità generale dei post.

Targeting sbagliato del pubblico. Capire chi si sta cercando di raggiungere è fondamentale. Un errore comune è quello di produrre contenuti che non rispecchiano gli interessi del proprio pubblico target. Come detto in precedenza, gli strumenti di analisi di Instagram vanno utilizzati per illuminare le preferenze del proprio target, è imprescindibile.

Scarsa interazione con i follower. La relazione tra creatori di contenuti e follower non è a senso unico. Ignorare i commenti o non partecipare attivamente nelle discussioni sotto i propri post può trasmettere disinteresse, alienando i follower attuali e potenziali.

Qualche suggerimento per concludere

Ecco 3 consigli, basati su dati certi, che possono significativamente amplificare la visibilità dei post, trasformando scroll passivi in like attivi.