“Natura” e “Tartufo tutto l’anno” nei piatti di Borgia Milano

Da Borgia Milano, la cucina si presenta come un'opera d'arte che celebra la creatività e la tradizione. Situato nel cuore della scena gastronomica milanese, il ristorante offre esperienze culinarie uniche, invitando gli ospiti a un viaggio di scoperta attraverso sapori e ingredienti del territorio.

Borgia Milano - Sala 1/4 Borgia Milano - Lo stile della sala 2/4 Borgia Milano - Ingresso 3/4 Borgia Milano - Tavoli 4/4 Previous Next

Chef Giacomo Lovato presenta i due nuovi menu, “Natura” e “Tartufo tutto l’anno”: ogni portata riflette l'essenza dell'autunno, con sapori audaci e ingredienti scelti con cura, per far vivere ai commensali un'esperienza sensoriale indimenticabile. La filosofia di Borgia Milano si basa su un equilibrio tra rispetto per la natura e un impegno verso pratiche gastronomiche sostenibili, rendendo ogni pasto non solo un momento di piacere, ma anche di consapevolezza e riflessione su ciò che significa mangiare oggi.

Borgia Milano - Chef Giacomo Lovato

Menu Natura di Borgia Milano

Il Menu Natura si presenta come un’esperienza culinaria che celebra l'autenticità degli ingredienti e l’eleganza della cucina vegetale. Ogni portata è un'accattivante interpretazione dell’autunno, con piatti che riflettono non solo la stagione, ma anche una filosofia di sostenibilità e rispetto per il territorio. Iniziamo con la Tartare di zucca marinata alla senape e limone, un antipasto che si distacca dai tradizionali piatti vegetariani, offrendo una sorprendente combinazione di texture e un bouquet di profumi che risveglia i sensi. Procedendo, il Carciofo al barbecue con rosmarino, lapsang e dragoncello esprime raffinatezza attraverso un abbinamento audace, regalo alla varietà gusto-aromatica. Gli Agnolotti del plin di ceci al sugo d’arrosto vegetale rappresentano un omaggio alla tradizione della pasta italiana, reinterpretato in chiave vegetale, mentre lo Spaghettone quadrato al bronzo in brodo ai sapori di bosco e polvere di lampone offre un viaggio sensoriale che evoca le passeggiate nel cuore della natura.

Borgia Milano - Spaghettone quadrato, brodo ai sapori di bosco e polvere di lampone 1/6 Borgia Milano - Tartare di zucca 2/6 Borgia Milano - Sedano rapa a la Royale 3/6 Borgia Milano - Fungo cardoncello al bbq con brodo di porro e aglio nero 4/6 Borgia Milano - Lemon tarte e alloro 5/6 Borgia Milano - Risotto al tarassaco, pesto alle erbe e fonduta 6/6 Previous Next

La tecnica si esprime nel Sedano rapa à la Royale, con un fois gras vegetariano dalle sorprendenti note di tofu e miso, elevato da un tocco profumato di tartufo nero. Il Fungo cardoncello al barbecue con fondo di porro e aglio nero rappresenta un ulteriore esempio di come il piatto possa raccontare una storia di sapori e contrasti. Per concludere, la lemon tarte con olio all’alloro crea un finale rinfrescante e intrigante, mentre il cremoso al mascarpone con gelato ai funghi porcini offre un’esperienza sensoriale inaspettata che, mescolando dolce e salato, sfida le convenzioni e lascia un'impressione duratura

Menu “Tartufo tutto l’anno” di Borgia Milano

Con il menù “Tartufo tutto l’anno” il tartufo entra in scena come protagonista indiscusso, rendendo omaggio sia alla tradizione culinaria che ad abbinamenti più audaci e contemporanei. Il menu, concepito in cinque portate, si apre con un raffinato Pan brioche arricchito da lardo celtico aromatizzato con erbe e miele al tartufo, un antipasto che trasforma ingredienti umili in un’esperienza di puro gusto e sofisticatezza. In seguito, i commensali possono deliziarsi con la Tartare di piccione, arricchita con colatura d’alici e una nota di ginepro, oppure con una classica Tartare di fassona piemontese, accompagnata da olio al barbecue e tartufo bianco. Entrambi i piatti mettono in risalto la freschezza degli ingredienti, sublimati dalla presenza del tartufo. Il viaggio prosegue con i primi piatti, tra cui il Risotto allo zafferano mantecato con burro al tartufo e i Ravioli ripieni di genovese d’anatra, serviti con un fondo aromatico di anatra all’arancia e madera. Questi piatti presentano un’interessante dinamica di contrasto, dove la dolcezza incontra l’acidità, creando un abbraccio gustativo perfetto con il tartufo nero, che ne enfatizza la complessità.

Borgia Milano - Filetto di vitello con salsa Madeira 1/3 Borgia Milano - Ravioli di genovese all'anatra 2/3 Borgia Milano - Tarte tatin 3/3 Previous Next

Il secondo porta in tavola il Filetto di vitello al madera, arricchito da tartufo nero. Questo piatto incarna la perfezione della carne, con le note terrose del tartufo che si sposano magistralmente con l'anice stellato presente nel chutney di cipolla, offrendo un'esplosione di sapori. Il tocco croccante del topinambur sott’aceto aggiunge una dimensione ulteriore, arricchendo l'esperienza. Infine, il menù si conclude con una classica Tarte tatin accompagnata da gelato alla vaniglia, che non manca di mostrare la spinta creativa che caratterizza l’intera proposta culinaria. Qui, la tradizione si reinventa con intelligenza e originalità, dimostrando che ogni piatto può raccontare una storia nuova e affascinante.

Menu Psyche e carta dei vini di Borgia Milano

Resta in carta il menu "Psyche" dello chef Giacomo Lovato, che si distingue per la sua interattività, coinvolgendo gli ospiti in un'esperienza culinaria unica. Gli avventori sono invitati a esprimere le proprie inclinazioni ed emozioni, che vengono poi tradotte in piatti straordinari, ciascuno dei quali riflette la personalità e gli stati d’animo dei partecipanti. Questa concezione del pasto come un'opera d'arte vivente promette un legame profondo tra cibo e sensazioni personali, dove ogni portata è un invito a esplorare il proprio mondo interiore. D'altro canto, il menù "Metamorfosi" offre un viaggio di otto portate che raccontano il percorso gastronomico dello chef, unendo sapidamente mare e terra. Ogni piatto è pensato per evocare ricordi e racconti, trasportando i commensali in un’avventura sensoriale che celebra la stagione e la tradizione.

Borgia Milano - Cavolfiore pinoli, liquirizia e aneto 1/6 Borgia Milano - Amuse Bouche 2/6 Borgia Milano - Fusilli con brodetto di granchio blu 3/6 Borgia Milano - Linguina al burro affumicato, pompelmo e pepe 4/6 Borgia Milano - Nocciola, cioccolato, cardamomo e limone 5/6 Borgia Milano - Radicchio marinato 6/6 Previous Next

La selezione di vini, curata con passione dal maitre e sommelier Andrea Saglimbeni, arricchisce ulteriormente l'esperienza. Le etichette, provenienti da vigneti locali e internazionali, offrono un’ampia gamma di scelte, dagli champagne agli ottimi vini rossi, bianchi e rosati. Ogni calice è selezionato con cura per abbinarsi armoniosamente ai piatti, elevando ulteriormente il gusto e la complessità della cena.

Borgia – Milano

Via Giorgio Washington 56 - 20146 Milano (Mi)

02 4810 0315