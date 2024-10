A Casa Celesia per una cena raffinata nel cuore di Oleggio

Nel cuore di Oleggio (No), tra le viuzze affascinanti e storiche di questo borgo, si nasconde un nuovo ristorante: Casa Celesia. Se non ne hai ancora sentito parlare, preparati, perché questo locale sta per conquistare i tuoi sensi e il tuo stomaco, uno spaghetto alla volta. Entrando a Casa Celesia, ti sentirai subito a... casa. Saranno l’atmosfera elegante, ma accogliente, il personale sorridente o forse la promessa che qui si mangia bene, ci si sente coccolati e si esce con il sorriso (e la pancia piena).

Gli interni di Casa Celesia

Casa Celesia: il menu autunnale

L’autunno è il momento perfetto per farsi un bel regalo gastronomico, e chef Corrado Lombardo è qui per accontentarti. Il suo menu autunnale è una festa per il palato, con piatti che mescolano sapori di stagione e abbinamenti creativi.

Corrado Lombardo, chef di Casa Celesia

Gli antipasti: ottimo inizio

Gli antipasti di Casa Celesia sono il primo segnale che si parte con il piede giusto. Tartare di Fassona piemontese con sedano rapa e lamponi? Delicata ma decisa. Carpaccio di tonno speziato con lime e acqua di pomodoro? Freschezza pura. E poi, se sei dell’umore per qualcosa di più robusto, ecco il Cervo marinato al miele di castagno, con quel twist di limone e pepe Kompot. E siamo solo agli antipasti...

I primi: l'incontro tra mare e terra

Passiamo ai primi, dove sono da provare i Tagliolini neri con seppia, cannolicchi e yuzu, una sinfonia di mare con una nota esotica che ti sorprende, mentre i Ravioli con coda alla vaccinara e robiola di Roccaverano ti avvolgono come una coperta in una fredda sera d’autunno. E poi c’è la Fregola sarda risottata al ragù di coniglio – la coccola perfetta con crema di lattuga e peperone crusco. Non ti basta? Fatti consigliare un vino per il perfetto abbinamento.

Fregola sarda mantecata al ragù d’Anatra e GorgonZola “Riserva Leonardi” Igor piccante di Casa Celesia 1/7 Maccheroncini fatti in casa con patate e cozze, salicornia e peperoncino di Casa Celesia 2/7 Tagliolino all’uovo con riduzione di crostacei, cipollotto stufato, uova di Salmerino, carbone vegetale di Casa Celesia 3/7 Astice con vellutata tiepida di fagiolini bianchi Cannellini di Casa Celesia 4/7 Carpaccio di Tonno rosso, caviale di limone ed estratto di erba Ficoide di Casa Celesia 5/7 Filetto di Vitella Piemontese cotto al sale grigio e glassato al sambuco, millefoglie di patate e foglia di shiso di Casa Celesia 6/7 Noci di Capesante gratinate in versione Sottobosco di Casa Celesia 7/7 Previous Next

I secondi: la tradizione diventa chic

Ai secondi la festa continua. Vuoi qualcosa di tradizionale ma con un tocco in più? Ecco le Bombette pugliesi con tortino di bietoline e aglio nero, un tuffo nei sapori del sud Italia, o il Filetto di vitella piemontese cotto al sale grigio, che si scioglie in bocca come burro. Preferisci il pesce? Le Noci di capesante al burro salato, abbinate a melograno e riduzione di Gewürztraminer

I dolci: dolce conclusione

I dessert di Casa Celesia sono la ciliegina sulla torta – anzi, la crostatina al cioccolato fondente e lamponi. Oppure il Parfait alla liquirizia con pere marinate al szechuan, che ti sorprenderà con il suo mix di dolce e speziato. Non dimentichiamo il Clafoutis ai fichi o il Sablé alle noci con crema al Madeira e caffè.

Percorsi Degustazione di Casa Celesia

Non sai cosa ordinare? Niente paura! Casa Celesia ha pensato a tre percorsi degustazione che ti permettono di assaggiare un po’ di tutto senza fare la fatica di scegliere:

Menu Sosta : 4 portate a 60 €. un assaggio perfetto per chi vuole sbirciare nel mondo di chef Lombardo .

: 4 portate a 60 €. un assaggio perfetto per chi vuole sbirciare nel mondo di . Menu Tappa : 5 portate a 70 €. per chi è pronto a fare un passo avanti e assaggiare qualcosa in più.

: 5 portate a 70 €. per chi è pronto a fare un passo avanti e assaggiare qualcosa in più. Menu Viaggio: 7 portate a 80 €. se hai fame di avventura, questo è per te.

Particolare della sala di Casa Celesia

Gli interni di Casa Celesia

Casa Celesia non è solo cibo. L’ambiente è chic ma accogliente, perfetto per una cena romantica, un pranzo speciale (sì, la domenica fanno anche pranzo!) o una serata tra amici. La chicca? La cantina! Ricavata da una vecchia ghiacciaia, la puoi ammirare attraverso il pavimento di vetro nella sala principale. Un posto magico, sia per chi ama il vino che per chi ama... guardare il vino.

Casa Celesia

Piazza Martiri della Libertà 31 - 28047 Oleggio (No)

Tel 0321 1828348 – 351.9750198