 Fiandre d'autunno tra birra, cioccolato, artigianato e bicicletta

L’autunno nelle Fiandre è un incanto per i sensi. Le foglie degli alberi si tingono di sfumature di rosso, giallo e arancio, creando un palcoscenico naturale da incanto. Il profumo avvolgente del cioccolato artigianale, il suono delle ruote delle biciclette che scorrono sui sentieri ciclabili e il sapore delle birre locali invitano i visitatori a immergersi nella cultura e nelle tradizioni di questa regione. Le Fiandre, con le loro città storiche e i paesaggi rurali incantevoli, offrono un’autentica esperienza sensoriale che incanta ogni viaggiatore.

Bruges, la Venezia del Nord

L’artigianato di Bruges: gusto e artigianato fiammingo

Bruges, la "Venezia del Nord", è famosa non solo per i suoi canali e le sue architetture medievali, ma anche per il suo artigianato diqualità. Con il marchio Handmade in Bruges, la città promuove un’eccellenza che va ben oltre il turismo convenzionale. Qui, il cioccolato, i merletti e le ceramiche non sono solo prodotti, ma storie che parlano di passione e dedizione. Scoprire i laboratori artigianali è come tornare indietro nel tempo, dove le mani abili degli artigiani danno vita a opere uniche.

Sashuis: il cuore pulsante dell’artigianato

Il punto di partenza ideale per il tuo viaggio artigianale è il Sashuis, un storico edificio situato nei pressi del Beghinaggio e del lago dell’Amore. Oltre a essere uno spazio espositivo e di workshop, il Sashuis offre una selezione di prodotti artigianali autentici, garantendo che ogni acquisto supporti l’economia locale e l’artigianato di qualità. Qui puoi partecipare a laboratori di cioccolato, dove i maestri cioccolatieri ti guidano nella creazione delle tue praline. Immagina di toccare i merletti finemente lavorati o di assaporare il cioccolato artigianale: ogni morso racconta una storia, mentre ogni oggetto evocativo diventa un ricordo indelebile del tuo viaggio.

I merletti, icona dell'artigianato fiammingo

Rodenbach: viaggio nel mondo della birra

Se Bruges stimola il tatto e il gusto, a Roeselare, nella provincia delle Fiandre Occidentali, il Birrificio Rodenbach ti invita a scoprire il fascino della birra fiamminga. Attivo dal 1821, il birrificio offre tour interattivi che ti immergono nel processo di produzione della birra, svelando i segreti della fermentazione e delle miscele. L’aria è pregna di profumi maltati e legnosi che rievocano l’artigianato tradizionale.

La birra artigianale è una tradizione nelle Fiandre. (Foto: Arthur Los)

Durante la visita, non perdere l'opportunità di partecipare all'attività “Blend Your Own Rodenbach”, dove potrai creare una miscela personalizzata delle birre Rodenbach. Sorseggiando fresche birre direttamente dalle storiche botti di rovere, accompagna l'esperienza con piatti stagionali tipici: un’autentica celebrazione dei sapori locali. I piatti, preparati con ingredienti freschi e di stagione, si sposano perfettamente con la birra, creando una sinfonia di gusti. Ogni sorso diventa una scoperta, un modo per esplorare la tradizione e l’innovazione di una delle più celebri birre delle Fiandre.

Pedalare tra natura e passato industriale nelle Fiandre

Se ami la natura, il Parco Nazionale Hoge Kempen ti accoglie con un nuovo percorso ciclabile: Cycling between Terrils, l'ultimo nato nella rete ciclabile della provincia del Limburgo fiammingo. Questo tracciato collega due suggestivi terrils, le colline artificiali create dalle miniere di carbone, tramite una passerella galleggiante di 380 metri. Non è solo una strada; è un'esperienza che unisce storia e natura. Il percorso è perfetto per chi desidera combinare sport e scoperta: mentre pedali, puoi osservare gli uccelli migratori e ascoltare il fruscio del vento tra gli alberi.

Cycling between Terrils (Foto: Visit Limburg)

Mentre pedali, lasciati avvolgere dai suoni delicati della natura: il fruscio delle foglie, il canto degli uccelli e il dolce mormorio delle onde che lambiscono le rive. Qui, il silenzio si fa compagno di viaggio e ti invita a riflettere sulla grandezza del paesaggio che ti circonda. Ogni pedalata diventa un momento di introspezione, un invito a scoprire l’intersezione tra il passato minerario e il futuro sostenibile del territorio. Incontrerai anche diverse aree picnic lungo il percorso, dove potrai fermarti e gustare un pranzo al sacco immerso nella natura.

Un viaggio per immagini nel mondo di Rubens

Ad Anversa, l'arte prende vita attraverso la Rubens Experience, una nuova mostra che celebra il genio di Peter Paul Rubens. Questo percorso immersivo offre un viaggio visivo nell’opera e nel mondo dell'artista, utilizzando tecnologie all’avanguardia come spettacoli audiovisivi e applicazioni interattive. Le opere di Rubens, ricche di colore e movimento, si animano, creando un'esperienza coinvolgente e memorabile.

Ad Anversa sulle tracce di Rubens (Foto: Karin Borghouts)

Il percorso culmina nel giardino della Casa di Rubens, recentemente ristrutturato dal designer Dries Van Noten. Qui, potrai rilassarti tra i colori e i profumi di un'oasi verde, mentre riflettendo sull’influenza di Rubens nel mondo dell’arte. Ogni elemento del giardino racconta una storia, e ogni passo è un invito a immergersi nella bellezza che ha ispirato l’artista. Inoltre, puoi partecipare a eventi e laboratori che esplorano le tecniche artistiche di Rubens, offrendo un'opportunità unica per apprendere e creare.

Mechelen: profumi e sapori della sua storia rinascimentale

Mechelen, un tempo fulcro della vita politica e culturale dei Paesi Bassi borgognoni, è oggi un luogo dove i visitatori possono riscoprire la sua ricca eredità. Attraverso il progetto MMM Mechelen, puoi partecipare a un percorso di degustazioni che risveglia i sensi e racconta storie di sapori e fragranze uniche. Le degustazioni si svolgono in vari luoghi storici della città, offrendo un viaggio culinario che attraversa i secoli.

Dodici maestri della cucina locale presentano piatti che evocano i banchetti rinascimentali, regalando ai visitatori un’esperienza culinaria indimenticabile. Ogni boccone è un viaggio nel tempo, un modo per riscoprire i sapori autentici che hanno caratterizzato la storia di questa regione. Scopri l’arte della cucina fiamminga mentre ti lasci trasportare dai profumi avvolgenti e dai sapori ricchi che raccontano la grandezza di un’epoca. I piatti sono preparati con ingredienti freschi e di stagione, alcuni dei quali provengono direttamente dai mercati locali.

Mechelen, un tempo fulcro della vita politica e culturale dei Paesi Bassi borgognoni (Foto: Visit Mechelen)

Non perdere anche l'occasione di visitare i mercati di Mechelen, dove puoi trovare prodotti freschi e artigianali. Il mercato settimanale è un'esplosione di colori e profumi, con bancarelle che offrono frutta, verdura, formaggi, pane e dolci tipici. Qui, l’atmosfera è vivace e accogliente, e puoi interagire direttamente con i produttori locali. Assicurati di assaporare i speculoos, i tipici biscotti fiamminghi, e il stoofvlees, uno stufato di manzo tradizionale.

Eventi e festival autunnali nelle Fiandre

L’autunno è anche la stagione dei festival nelle Fiandre. Fino a dicembre, diverse città ospitano eventi gastronomici che celebrano i prodotti locali. Inoltre, l’atmosfera delle festività natalizie inizia a farsi sentire con i mercatini di Natale che spuntano in molte città. Bruges, in particolare, si trasforma in un villaggio incantato, con le sue strade illuminate da luci scintillanti e le bancarelle che offrono prodotti artigianali, cioccolato e vin brulé. È un momento magico per visitare la città e vivere la tradizione natalizia fiamminga. Non dimenticare di controllare il calendario degli eventi culturali durante la tua visita. Le Fiandre offrono una varietà di concerti, mostre d'arte e spettacoli teatrali.

Insomma, l’autunno nelle Fiandre è un invito a esplorare e a vivere esperienze sensoriali che esaltano ogni aspetto della vita locale. Che tu sia un amante dell’artigianato, un appassionato di birra, un ciclista curioso o un amante dell’arte, questa regione ha qualcosa da offrire a tutti. Le Fiandre non sono solo una destinazione; sono un viaggio che coinvolge i sensi, un modo per scoprire l'autenticità e la bellezza di un territorio ricco di storia e tradizione.

Quando programmi il tuo viaggio, ricorda che l’autunno è il momento perfetto per immergersi nei colori, nei sapori e nei profumi delle Fiandre. Ogni città e ogni villaggio ti invita a scoprire la loro unicità, rendendo il tuo soggiorno un’esperienza memorabile che non dimenticherai mai. Allora, cosa stai aspettando? Prepara le valigie e lasciati conquistare dal fascino dell’autunno fiammingo! Dai un'occhiata alle piccole botteghe, esplora i sentieri ciclabili e concediti il piacere di assaporare la cucina locale. Ogni momento trascorso nelle Fiandre in autunno è un regalo per i tuoi sensi, un’opportunità per connetterti con la cultura e la storia di questa straordinaria regione. Non rimandare: l'avventura ti aspetta!

Dove dormire nelle Fiandre

Per andare alla scoperta delle Fiandre si può soggiornare ad Anversa è una città che incanta per la sua raffinatezza, la sua ecletticità e le sue sorprese, e questo vale anche per le sue strutture alberghiere. Il Botanic Sanctuary è un boutique hotel che racconta una storia affascinante: situato in un antico ospedale risalente al 1200 e successivamente trasformato in monastero, questo luogo straordinario ospita un giardino botanico che invita a una passeggiata tra piante esotiche e fiori profumati, rivelando ovunque tracce suggestive del suo ricco passato.

Botanic Sanctuary ad Anversa 1/3 Hotel Franq di Anversa 2/3 Sapphire House di Anversa 3/3 Previous Next

Anche l'Hotel Franq offre un'esperienza unica, avendo preso il posto di una storica banca. Questo boutique hotel non solo accoglie i suoi ospiti con eleganza, ma li coccola anche con il suo ristorante, omonimo, premiato con una stella Michelin, dove il cibo diventa arte.

Infine, non si può dimenticare la Sapphire House, situata accanto alla storica Handelsbeurs, una delle prime borse valori d’Europa. Questo palazzo del XVI secolo emana l’eredità del glorioso secolo d’oro di Anversa e offre ai suoi ospiti due ristoranti vegani, una scelta che riflette la crescente attenzione verso un’alimentazione sana e sostenibile. Ogni struttura è un pezzo di storia che si fonde con il presente, rendendo Anversa una meta da scoprire e vivere in modo indimenticabile.

Botanic Sanctuary Antwerp | Leopoldstraat 26 - 2000 Anversa (Belgio) | Tel +32 3 269 00 00

Hotel Franq | Kipdorp 10/12 - 2000 Anversa (Belgio) | Tel +32 3 555 31 80

Sapphire House Antwerp, Autograph Collection | Lange Nieuwstraat 20/24 - 2000 Antwerpen, Belgio | Tel +32 3 201 03 70