Altro che insalata: da Mesticanza a Roma piatti tra mare e terra

Benvenuti a Mesticanza, l'osteria contemporanea dove il sole del Mediterraneo si unisce a un pizzico di avventura e di creatività. Situato nel cuore di Roma, in via Nomentana Nuova, 69, questo luogo è il sogno culinario di Giorgia Lucarelli (chef) e Lorenzo Sonnati. Ma aspettate, non lasciatevi ingannare dal nome: qui non servono una semplice insalatina mista, ma vediamo cosa...

La sala di Mesticanza

Mesticanza, quando "l'ingegneria" incontra la cucina

Come detto, il 2018 segna l'inizio di questa avventura. I due fondatori, con radici nell'ingegneria civile e nell'architettura, hanno deciso di scambiare i progetti di edifici con quelli di piatti gourmet. Dopo un tour alla ricerca di tecniche culinarie e culture gastronomiche, è nata l'idea di Mesticanza. Qui, le idee si mescolano come ingredienti in un'insalata, creando un mix di sapori e stili.

Cosa si mangia da Mesticanza: il menu tra mare e terra

Niente insalata, dunque? Vediamo il menu di Mesticanza. Iniziamo con gli antipasti, dove il pesce fresco e le carni di qualità si uniscono in un abbraccio di sapori. Immaginate di gustare una tartare di manzo con funghi shitake, vaniglia e tuorlo d'uovo confit. Chi l'avrebbe mai detto? E per chi ama i sapori più decisi, la tartare con tartare di manzo con castagne e panna acida o la tartare di manzo con nocciole, senape di Dijone e sedano rapa sono da provare. Oppure si può optare per il tataki marinato al caffè; roll di carpaccio con pere e pecorino.

Meat market - degustazione di crudi di carne di Mesticanza 1/5 Fregola, porcini al miso, crumble di fava tonka e noci pecan al fumo di ulivo di Mesticanza 2/5 Tubetti crema di zucca, ragout di coniglio a punta di coltello, cannella e crumble al timo di Mesticanza 3/5 Sfera di verza e edamame su crema di patate agli agrumi di Mesticanza 4/5 Mousse alla zucca e cioccolato bianco al cardamomo su terra di cacao di Mesticanza 5/5 Previous Next

Passiamo ai primi piatti: da assaggiare la fregola con porcini al miso, crumble di fava tonka e noci pecan al fumo di ulivo. E se pensate che un cannellone di ossobuco sia roba da nonni, preparatevi a ricredervi perché qui si fa con salsa allo zafferano e cardamomo. Passiamo ai secondi in carta ci sono il salmone al cioccolato bianco e lime con finocchio arrosto e gel di mela verde, alla sfera di verza con edamame su crema di patate agli agrumi. E se la chiusura deve essere... in dolcezza non potete lasciare Mesticanza senza provare la mousse alla zucca e cioccolato bianco al cardamomo che conduce in un viaggio dolce e speziato.

Mesticanza: design tra natura e innovazione

All'interno, Mesticanza accoglie circa 30 ospiti tra tavoli in legno di rovere e pareti arricchite da rami di quercia e muschio stabilizzato, che contrastano armoniosamente con l'acciaio corten. Il pavimento a lisca di pesce bicolore aggiunge un tocco ricercato, accompagnando i visitatori fino alla “Cave a Vin”, la cantina situata al piano inferiore. Qui, l'atmosfera è pensata per accogliere degustazioni, incontri con i produttori e momenti di approfondimento su menu speciali, con un focus sulla sperimentazione. Ma la vera protagonista è la selezione di oltre 250 etichette, che spaziano dalle eccellenze italiane ai vini naturali.

La cantina di di Mesticanza

All'esterno, invece, il dehors sulla piazzetta si trasforma in un piccolo “hortus conclusus”, dove più di 50 piante di alloro avvolgono fino a 35 ospiti, creando l'ambiente ideale per aperitivi tra mixology, tapas e vini.

Mesticanza

Via Cesare Baronio 179 - 00179 Roma

Tel 06 6930 6952