Ecco 5 motivi per soggiornare al Barceló Nura di Minorca prima dell'inverno

L'estate è già un ricordo? Non proprio, perché c'è un'ultima, tappa che vale ogni raggio di sole rimasto. Destinazione Minora e, più precisamente, il Barceló Nura, un’oasi di lusso e tranquillità, si trova a Minorca, a Sant Lluís. Pensate a piscine, cocktail in terrazza e artigianato tipico. Curiosi? Ecco i cinque motivi per cui aspettare a dire addio all'estate in questo hotel può essere una buona idea soprattutto se vi permette di concedervi un ultimo tuffo.

1. Piscine del Barceló Nura di Minorca

Alcune delle piscine del Barceló Nura di Maiorca

Al Barceló Nura ci sono non una, non due, ma tre piscine pronte a farvi dimenticare il mare. La prima si trova accanto al Llimona Lobby & Pool Bar – qui potete nuotare e, appena usciti dall’acqua, trovarvi in mano un drink senza nemmeno rendervene conto. La seconda piscina è a cascata: immaginate una distesa d’acqua che si riversa in un’altra piscina creando un’atmosfera zen. E se cercate un po' di privacy? La terza piscina è l’angolo più intimo, riparata dal vento e arricchita da letti balinesi. Che altro si può chiedere? Un tuffo qui e addio stress!

2. B-Heaven Rooftop: cocktail e panorama al Barceló Nura di Minorca

B-Heaven Rooftop del Barceló Nura di Maiorca

Salite sul B-Heaven Rooftop Bar & Lounge e preparatevi a uno spettacolo per occhi e palato. Qui, la vista sul Mediterraneo vi farà sentire come in una cartolina, mentre sorseggiate cocktail locali come la Pomada Nura (un mix di gin Xoriguer e limone che suona già delizioso solo a dirlo). Non vi basta? Provate il Frozen Daiquiri, in versione fragola o mango, un dolce abbraccio alcolico perfetto per chiudere le giornate.

3. Barceló Nura di Minorca galleria di artigianato locale

Artigianto tipico minorchino al Barceló Nura di Maiorca

Sin dalla sua apertura nel 2021, l’hotel è famoso per la sua estetica curata, grazie alla mano del Velasco Mora Studio. In particolare, c’è la Conscious Ceramics Nura Collection, una serie di ceramiche realizzate a mano con materiali riciclati. E non sono solo belle da vedere – rappresentano anche un impegno concreto per l’ambiente. Questi pezzi, firmati dall’artista Marcela Luna, non sono solo decorazioni, ma un vero e proprio statement eco-friendly. E se questo non vi bastasse, c’è il Flowers Nura Corner, un angolo dove i fiori di carta in origami aggiungono una nota poetica e un po' zen.

4. Sostenibilità del Barceló Nura di Minorca



L'edificio del Barceló Nura di Maiorca in armonia con la natura

La parola chiave al Barceló Nura è "rispetto": per l’isola, l’ambiente e voi stessi. Ogni angolo dell’hotel è pensato per ridurre l’impatto ambientale: l'illuminazione è a basso consumo, la pietra naturale richiama le tradizionali recinzioni minorchine e l’acqua calda è prodotta con energia solare. Insomma, soggiornare qui significa fare la propria parte per il pianeta. A Minorca, la sostenibilità non è una moda ma un impegno serio. E se potete fare del bene al mondo mentre sorseggiate un drink in piscina, perché no?

5. Minorca, il paradiso della tranquillità mediterranea

Relax totale al Barceló Nura di Maiorca

Minorca è l’isola per chi ama la quiete, i panorami mozzafiato e il mare cristallino. Al Barceló Nura potrete vivere l’autentica bellezza minorchina, un turismo che rispetta e preserva il delicato ecosistema dell’isola. Con le sue calette segrete, spiagge da cartolina e cultura locale, Minorca è l’ultimo angolo di paradiso dove potreste desiderare di fermare il tempo. Al Barceló Nura, vi sembrerà che il sole non tramonti mai.

Come è il Barceló Nura di Minorca

Come visto, il Barceló Nura non è solo un luogo dove pernottare, ma un rifugio che rispetta l’ecosistema dell’arcipelago delle Baleari. Incastonato nella tranquilla località di Biniancolla, una riserva della biosfera protetta dall’Unesco, l’hotel è progettato con materiali naturali locali, come pietra e roccia, che si integrano armoniosamente nel paesaggio. La struttura non si sviluppa in altezza, in modo da rispettare il profilo naturale dell’isola, un dettaglio che contribuisce a mantenere la bellezza incontaminata della zona. E, come detto, non è solo l’architettura a essere ecologica: l’hotel adotta tecnologie all’avanguardia per ridurre al minimo il proprio impatto ambientale.

Comfort e Privacy: le camere di Barceló Nura

Con 128 camere disponibili, il Barceló Nura offre una vasta gamma di soluzioni che si adattano a ogni tipo di ospite. Tra queste, spiccano le camere con accesso diretto a una piscina semiprivata, un lusso discreto per chi cerca intimità e tranquillità.

Suite del Barceló Nura di Maiorca

Per chi desidera qualcosa di speciale, ci sono le Junior Suite Sea, di 40 metri quadrati, che offrono una vista panoramica sul mare e una spaziosa terrazza attrezzata con lettini e ombrellone. Questa opzione è perfetta per piccole famiglie o coppie che desiderano un rifugio esclusivo.

Per un’esperienza ancora più esclusiva, l’hotel propone la Suite da 44 metri quadrati con una magnifica vista mare, completa di un letto king size, una terrazza con letto da giorno e una doccia a pioggia nel bagno aperto. Insomma, l’offerta di Barceló Nura è pensata per garantire ogni tipo di comfort e lusso, in perfetta sintonia con la natura che lo circonda.

Camera del Barceló Nura di Maiorca

Gastronomia di qualità: tra bio e km 0

L’offerta gastronomica del Barceló Nura punta alla qualità e alla sostenibilità. Il ristorante Roots propone colazioni biologiche con il concetto B-LikEat, che privilegia ingredienti stagionali e prodotti locali. In questo buffet, ogni colazione è una carica di energia per la giornata, tra prodotti freschi e menu ispirati alla tradizione mediterranea.

Ristorante del Barceló Nura di Maiorca

Il ristorante alla carta Sa Tanca, con la sua cucina a vista, è perfetto per chi desidera gustare piatti mediterranei a base di pesce fresco e carni alla griglia, il tutto preparato con ingredienti di qualità provenienti da produttori locali. Per una pausa rilassante, il bar Llimona propone snack e tapas, oltre a una selezione di cocktail da gustare accanto alle splendide piscine dell’hotel.

Il ristorante alla carta Sa Tanca del Barceló Nura di Maiorca

Se si desidera un’esperienza ancora più esclusiva, la terrazza B-Heaven è il posto giusto: situata sul tetto dell’hotel, offre una vista mozzafiato sul mare e diventa il luogo ideale per sorseggiare un cocktail mentre il sole tramonta, accompagnati dalla musica dal vivo e dall’atmosfera magica di Minorca.

Piscine, benessere e relax

Il Barceló Nura è il paradiso per gli amanti del relax e del benessere. Con tre piscine all’aperto, un’area semi-privata accessibile dalle suite, una palestra attrezzata e un centro benessere, l’hotel offre tutto ciò che serve per un soggiorno rigenerante. Il centro benessere comprende una piscina riscaldata con getti d’acqua, docce multifunzione, una doccia di ghiaccio e una sauna, per un percorso di relax completo.

Barceló Nura

Calle Biniancolle0803 22 - 07713 Biniancolla (Minorca)

Tel +34 971 57 17 00