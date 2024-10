Four Seasons Firenze cavalca le... “Onde”: ecco il nuovo ristorante di pesce

La Firenze gourmet non smette mai di stupire. Anzi! Il 3 ottobre, il Four Seasons Hotel Firenze dà il benvenuto al suo nuovissimo ristorante, Onde, e credetemi, si preannuncia un'autentica tempesta di sapori! Insomma un nuovo indirizzo da non perdere per una cena in città. L'inaugurazione è una celebrazione scintillante, un vero e proprio party di benvenuto per fiorentini e visitatori, tutti pronti a scoprire cosa ha in serbo il ristorante. Ma attenzione. Onde non è solo un ristorante di pesce: è un viaggio culinario nella tradizione toscana, direttamente nel cuore di Firenze. La location? Un luogo elegante e accogliente all'interno del magnifico Palazzo Del Nero, un palazzo rinascimentale ristrutturato a regola d'arte. Insomma, l'arte non è solo nei musei qui, ma anche nei piatti!

La sala di Onde (Foto Hospitality Builders)

Onde, un menu da leccarsi i baffi

Ora, parliamo del cuore di Onde: il menu! L'executive chef Paolo Lavezzini (che ha una passione speciale per la Versilia, dove vive la sua famiglia), con il suo team di talenti (a partire dal sous chef Giacomo Cavicchi e dal restaurant manager Roberto Pennacchiotti!), ha creato un vero capolavoro. Se pensate che “menu condiviso” significhi piatti minuscoli, vi sbagliate di grosso! Qui parliamo di pesce crudo freschissimo, paranza fritta che è una vera poesia, ostriche che ballano nello champagne e quel tradizionale spaghetto alle arselle che potrebbe farvi piangere di gioia, senza dimenticare neppure classici intramontabili, rubati alla cultura culinaria anni‘80. E non dimenticate di dare un'occhiata alle selezioni di vini, che spaziano tra bianchi freschi e champagne che brillano come le stelle! Ogni piatto è un invito a tornare indietro nel tempo, con un tocco di modernità e creatività.

Aragosta alla Catalana di Onde (Foto Alberto Blasetti) 1/5 Aragosta e caviale di Onde (Foto Alberto Blasetti) 2/5 Branzino di Onde (Foto Alberto Blasetti) 3/5 Da Onde tanti piatti di crudo di pesce da condividere (Foto Alberto Blasetti) 4/5 Banana Split di Onde (Foto Alberto Blasetti) 5/5 Previous Next

Atmosfera: gusto e divertimento da Onde

Dimenticatevi i ristoranti formali e seriosi! Onde è il posto dove si ride, si balla e si mangia bene. Con DJ set ogni sera, l'atmosfera è vibrante e accogliente. Immaginatevi a gustare un piatto di spaghetti mentre il ritmo della musica vi invita a muovervi. Qui, non solo si cena, si vive un'esperienza, si crea un ricordo. Ed è proprio questo che lo chef Lavezzini vuole: far sentire tutti a casa, invitando gli ospiti a chiacchierare con la brigata di cucina a vista. Un sogno, vero?

«Onde è un sogno iniziato nel modo più semplice, con una chiacchiera tra colleghi ormai tre anni fa - racconta lo chef - C'è una parte di Firenze che inesorabilmente tende al mare. Non è qui, eppure lo sentiamo, il richiamo è costante, fa quasi parte dell'identità fiorentina. È da questa sensazione che prende forma il ristorante. Un'osteria contemporanea con i più veri sapori del mare, quello nostro ma anche di altrove. Qui vogliamo che gli ospiti si sentano come a casa, liberi di parlare con la brigata dalla cucina a vista. Vorremmo dare alla città qualcosa di inaspettato, e che possa essere il regalo più bello».

Bar Berni: il posto perfetto per un drink

E dopo una cena indimenticabile, perché non continuare la serata al Bar Berni (diminutivo di Bernardo Del Nero, fondatore dell'antico lignaggio e dunque “padrone di casa”)? Qui il bar manager Antonello Palermo ha creato una selezione di cocktail a base di vermouth ispirati alle isole dell'arcipelago toscano. Immaginatevi seduti tra le piante verdi, sorseggiando un drink fresco con vista sul Giardino della Gherardesca. Un momento di pura felicità!

La vista da Onde (Foto Hospitality Builders)

Palazzo Del Nero: storia e modernità a Firenze

Non possiamo dimenticare il meraviglioso contesto in cui si trova Onde. Palazzo Del Nero, con le sue 36 camere eleganti e affascinanti, è un tesoro del XVI secolo. La Presidential Suite, con il suo soffitto a cassettoni e affreschi che raccontano storie di epoche passate (ogni quadrante è dedicato a una antica virtù!), è così bella che potrebbe rubarvi il fiato! I suoi colori variopinti continuano anche nella sala principale, dove un ampio affresco illumina gli spazi comuni della suite con animali esotici e divinità pagane, il tutto abbinato ad un ambiente rinnovato con tecnologia d'avanguardia. E l'architetto Pierre-Yves Rochon ha fatto un lavoro incredibile, portando modernità e comfort senza perdere il fascino storico. Qui, ogni angolo racconta una storia, e ogni soggiorno si trasforma in un'esperienza da ricordare. «Sono immensamente grato di essermi potuto dedicare alla trasformazione dei palazzi che compongono Four Seasons Hotel Firenze e al contempo di aver collaborato alla nascita di un progetto così eclettico come quello del ristorante Onde - ha affermato Pierre-Yves Rochon - Ogni singolo dettaglio è in dialogo con l'eredità del palazzo a cui appartiene. La fiducia che ci viene confermata anno dopo anno è la nostra più grande ricompensa».

Onde... di gusto a Firenze

Insomma, come detto, il ristorante Onde è un viaggio che unisce tradizione e innovazione, creatività e convivialità. Con piatti deliziosi, un'atmosfera festosa e un servizio impeccabile, è il luogo ideale per qualsiasi occasione: un incontro romantico, una cena tra amici o semplicemente una serata in cui viziarsi un po'. Quindi, cari lettori, preparatevi a vivere un'autentica esperienza gastronomica e non dimenticate di portare il vostro spirito di avventura. Le onde del mare stanno per raggiungere Firenze, e noi siamo pronti a tuffarci in questo nuovo mondo di sapori! Buon appetito e, soprattutto, buon divertimento!

Four Seasons Hotel Firenze

Borgo Pinti 99 - 50121 Firenze

Tel 055 26261