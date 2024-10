La pizza tonda romana incontra la contemporanea napoletana da Fornace Stella & Muscas

Alessio Muscas, talentuoso pizzaiolo romano, ha deciso di intraprendere una nuova avventura gastronomica creando il suo locale, "Fornace Stella & Muscas", in collaborazione con la Famiglia ‘Fornace Stella’. Dopo aver esplorato con successo sia la pizza napoletana che quella romana, Alessio ha scelto di unire queste due tradizioni culinarie in un unico spazio, trasformando la sua pizzeria di quartiere in un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti della pizza.

Fornace Stella & Muscas - Pizza romana e napoletana

Situato nella vivace zona di Marconi, nel sud di Roma, "Fornace Stella & Muscas" mira a valorizzare le diverse sfumature delle pizze napoletana e romana. Il locale promette un'atmosfera accogliente e un menu curato, pensato per soddisfare i palati di tutti, dai puristi della pizza a chiunque voglia scoprire nuove variazioni sui temi classici. Alessio si impegna a utilizzare ingredienti freschi e di alta qualità, prestando particolare attenzione alla lievitazione e alla cottura, per garantire che ogni pizza sia un'esperienza unica e indimenticabile.

Fornace Stella & Muscas - Alessio Muscas e Francesco Di Franco

Il nuovo locale di Alice Maichner e Alessio Muscas rappresenta una fusione di tradizioni culinarie, dove l'arte della pizza viene interpretata in modo innovativo. Con l'esperienza di Alessio nel mondo della pizza romana e napoletana e l'apporto di Francesco Di Franco, esperto della pizza napoletana, il ristorante si distingue per la sua proposta che riunisce le due scuole di pensiero.

Pizza Romana e Napoletana insieme: l'idea di Fornace Stella & Muscas

L’idea di offrire entrambe le varianti di pizza permette a ogni cliente di scoprire e apprezzare le diverse tecniche e sapori, grazie a impasti specificamente studiati e topping audaci che stimolano il palato. Il locale diventa così un luogo di incontro ideale per gli amanti della pizza, dove ognuno può gustare la propria preferenza senza rinunciare alla compagnia di chi ama l'altra tradizione. Con questo approccio fresco e inclusivo, il nuovo progetto non solo celebra la meravigliosa diversità della pizza italiana, ma incoraggia anche una nuova cultura gastronomica, in cui l'apertura verso gusti e stili differenti porta a un'esperienza culinaria condivisa. La missione è chiara: far provare prodotti unici e sorprendere anche i più scettici riguardo alla fusione delle due tradizioni pizzerie.

L'impasto della pizza romana

L’impasto della romana è un panetto di 170 grammi, steso a mano, realizzato con una tecnica poolish e con una farina di tipo 1 Molino Dallagiovanna (di cui Alessio è ambassador), idratato al 60%. Le 48 ore di lievitazione permettono al glutine di svilupparsi ulteriormente, dando vita a una pizza con una struttura importante, che si distingue dalla tradizionale pizza fina romana. Il cornicione croccante e la parte centrale leggermente morbida creano un contrasto di consistenze che rende l'esperienza di assaggio particolarmente piacevole. La leggera alveolatura non solo migliora l'aspetto estetico, ma contribuisce anche a una migliore dinamica di cottura, garantendo una base ben cotta e aromatica.

Fornace Stella & Muscas - Pizza romana Diavola per capello

L'impasto della pizza napoletana

L’impasto della napoletana contemporanea è un panetto di 260 grammi realizzato con una tecnica diretta e con una farina tipo 0 Molino Dallagiovanna, idratato al 70% e lievitato 48 ore. Il risultato è una pizza ben alveolata, altamente digeribile, soffice e scioglievole, con un accenno croccante nel cornicione.

Fornace Stella & Muscas - Pizza napoletana, Tonno subito

Il menù di Fornace Stella & Muscas

Il menu di "Fornace Stella & Muscas" offre un'ampia gamma di fritti tutto realizzato dallo chef Francesco Aielli, suddivisi in due categorie: ‘classici’ e ‘special’. Tra i classici, non possono mancare i supplì, con una proposta unica chiamata ‘ubriacone’, insieme a crocchette di patate, fiori di zucca, filetti di baccalà e le montanare, che sono disponibili in due varianti, classica e cantabrica, grazie a una doppia cottura che le rende ancora più gustose. Gli ‘special’ includono delle deliziose mattonelle, preparate con bucatini all’amatriciana o con melanzane alla parmigiana, e innovative sferette farcite di pulled pork o di coda alla vaccinara, che promettono di sorprendere anche i palati più esigenti. Un menu ricco e variegato, che celebra la tradizione culinaria con un tocco di creatività.

Fornace Stella & Muscas - Supplì classico al ragù 1/5 Fornace Stella & Muscas - Sferetta di pulled pork 2/5 Fornace Stella & Muscas - Mattonella di bucatini all'amatriciana 3/5 Fornace Stella & Muscas - Fritto speciale 4/5 Fornace Stella & Muscas - Fritti misti 5/5 Previous Next

Il menu prosegue con un’ampia selezione di pizze, che si articolano in diverse categorie: ‘Mus-crunch’, ‘pizze alla romana’, ‘pizze alla napoletana’, oltre a pizze classiche e la celebre margherita, disponibili anch'esse in entrambe le versioni. Ogni mese, per celebrare la stagionalità degli ingredienti, saranno disponibili una pizza special e una variante speciale della Mus-Crunch. La chiave di lettura del menu risiede nella netta distinzione tra le pizze romane e quelle napoletane, invitando i clienti a lasciarsi guidare dalla cucina. Ogni topping è stato attentamente studiato per armonizzarsi perfettamente con il tipo di impasto, creando un’esperienza gastronomica unica e bilanciata.

Fornace Stella & Muscas - Alessio Muscas

Le pizze romane

Sono sei le proposte per le ‘pizze alla romana’: ‘Ajo & Ojo & Bottarga’ con crema di patate con aglio e olio, salsa al prezzemolo, confettura di peperoncino e bottarga; ‘Amatriciana’ con sugo all’amatriciana, guanciale, salsa al pecorino e pecorino a neve; ‘Gricia’ con fior di latte, guanciale croccante, salsa al pecorino e pepe; ‘Sfiziosa’ con pomodoro, stracciata di burrata pugliese, filetti di alici del cantabrico e erbette aromatiche; ‘In viaggio a Tropea’ con fior di latte, cipolla rossa caramellata, olive taggiasche, capperi, crumble di pane alle olive e zest di limone; e ‘Diavola per capello’ con salsa di pomodoro alla nduja, ventricina, fior di latte, fili di peperoncino e crema di burrata.

Fornace Stella & Muscas - Pizze romane 1/3 Fornace Stella & Muscas - Pizza romana, Noi e la capricciosa 2/3 Fornace Stella & Muscas - Gricia, pizza romana 3/3 Previous Next

Le pizze napoletane

Sono sei anche le proposte di ‘pizze alla napoletana’: ‘Pugliese’ con fior di latte, capocollo, pesto di zucchine e stracciata di burrata pugliese; ‘Nuda e cruda’ con fior di latte, pomodori datterini caramellati, prosciutto crudo, scaglie di parmigiano e basilico; ‘Cromatica’ con provola affumicata campana, ‘nduja calabrese, datterini gialli e rossi caramellati, crumble di pane alle olive e crema al basilico; ‘I Fantastici 4’ con fior di latte, gorgonzola, provola, caciocavallo, pecorino, noci, miele; ‘Tonno subito’ con fior di latte, datterini rossi e gialli caramellati, filetti di tonno pinna gialla, terra di olive e crispy onions; e ‘Calabrese’ con fior di latte, provola affumicata, patate, salame piccante, salsa alla 'nduja.

Fornace Stella & Muscas - Pizza napoletana, Cromatica 1/3 Fornace Stella & Muscas - Margherita, pizza napoletana 2/3 Fornace Stella & Muscas - L'alveolatura della napoletana contemporanea 3/3 Previous Next

Pizze Classiche

Tra le pizze ‘classiche’, disponibili in entrambe le versioni, troviamo la Napoli, la Boscaiola, ‘Capricciosa 2.0’, ‘Noi e la Marinara’, ‘Fiori e Alici’, ‘Verdura e salsiccia’, ‘Salsiccia patate e provola’, ‘Bufala e datterini’, Parmigiana e Ortolana.

La pizza margherita

La pizza Margherita, un classico intramontabile, viene proposta in quattro versioni: la classica con pomodoro, fior di latte e basilico; la ‘Margherita 3.0’ con pomodoro, bufala, salsa al basilico, ristretto di pomodoro e parmigiano reggiano 24 mesi; l’ ‘Amargherita’ con pomodoro, bufala, pecorino e foglie di menta fritte e la ‘Margherita gialla’ con fior di latte, pomodorini datterini gialli caramellati e pecorino al ginepro di Amatrice.

Fornace Stella & Muscas - Margherita, pizza romana

Da segnalare anche le Mus-Crunch, due focacce croccanti sovrapposte e ripiene da condividere in mezzo alla tavola: una ripiena di “mortazza” e l’altra ripiena di porchetta e cicoria. La proposta viene completata da una piccola gamma di hamburger gourmet che utilizzano ingredienti di prima qualità come la scottona e il pane di Roscioli.

Fornace Stella & Muscas - Pizza bianca e mortadella

I dolci sono tutti preparati in casa dallo chef Francesco Aielli: troviamo i grandi classici come il tiramisù, il tortino al cioccolato, varie cheescake ed un semifreddo al pistacchio. Per quanto riguarda il beverage la proposta offre oltre 20 etichette di vini italiani, 4 birre alla spina e alcune referenze artigianali in bottiglia.

Fornace Stella & Muscas - Dolci

Il forno ed il locale di Fornace Stella & Muscas

Il forno a gas MAM, progettato per offrire prestazioni eccellenti, si integra perfettamente nell'atmosfera del ristorante. Grazie alla sua posizione a vista, gli ospiti possono assistere al processo di cottura, creando un'esperienza coinvolgente e interattiva. L'ambiente, elegante e accogliente, è pensato per ospitare 110 persone, sia all'interno che all'esterno.

Fornace Stella & Muscas - Sala

Lo stile industriale conferisce un tocco moderno, con tavoli che combinano abilmente legno e ferro, creando un contrasto affascinante. Le comode sedute imbottite verdi aggiungono un elemento di comfort, invitando i clienti a rilassarsi e gustare i loro piatti in un'atmosfera calda e conviviale.

Fornace Stella & Muscas

Via Alessandro Cruto, 9 - 00146 Roma (Rm)

06 5184 7561