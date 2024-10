Storia, spa e sapori: al Monastero di Cortona il tempo si ferma

A Cortona (Ar), incantevole cittadina di origine Etrusca arroccata sulle placide colline della Val di Chiana, c’è un luogo capace di trasportare i suoi ospiti nel passato: è il Monastero di Cortona Hotel&SPA, un elegante Boutique Hotel nato dal recupero di un edificio del 1400 che offre oggi ai suoi ospiti 36 Camere e Suites, la SPA “Bagni di Bacco” ricavata nell’antica cisterna dell’acqua che ha servito il Monastero ed i suoi abitanti per secoli, ed il Ristorante “Gli Affreschi” che si ispira e rivisita la tradizione della cucina toscana.

Monastero di Cortona Hotel&SPA e la splendida veduta sulla Val di Chiana

Monastero di Cortona Hotel&SPA, charme senza tempo

Nel cuore del centro storico all’interno delle antiche mura di Cortona, un crocevia di storia, arte, natura e tradizione enogastronomica, la Famiglia Poli ha compiuto un atto di grande coraggio, trasformando un pezzo di storia in un esclusivo hotel di lusso, capace di accogliere visitatori da ogni angolo del mondo.

Aperto nel 2019, dopo un accurato restauro svolto nel pieno rispetto delle indicazioni della Sovrintendenza ai Monumenti di Arezzo, il Monastero di Cortona Hotel&SPA ha visto ogni dettaglio curato da un team di architetti sotto la guida attenta dell’ingegnere Enzo Poli. Questo luogo incantevole mantiene intatto il fascino storico e l’atmosfera serena e contemplativa di un antico monastero, pur offrendo tutte le comodità e i servizi moderni di un hotel a cinque stelle.

Eleganza e cura dei dettagli al Monastero di Cortona Hotel&SPA
La ristrutturazione attenta e conservativa del Monastero di Cortona Hotel&SPA
Monastero di Cortona Hotel&SPA la sala colazione
La colazione del Monastero di Cortona Hotel&SPA
Ospitalità attenta e personalizzata al Monastero di Cortona Hotel&SPA

Il Monastero di Cortona regala ai suoi ospiti un viaggio nel tempo, con ambienti che rievocano secoli di storia e interventi architettonici. Grazie all’importante opera di restauro, è oggi possibile ammirare l'antica struttura conventuale, con i suoi soffitti a travi o a volta, i lunghi e maestosi corridoi, loggiati suggestivi e splendidi affreschi, alcuni dei quali emersi durante i lavori e riportati alla luce, arricchendo ulteriormente la già straordinaria bellezza del luogo.

Monastero di Cortona Hotel&SPA, un soggiorno nella storia

Il cuore pulsante dell’hotel è senza dubbio il giardino con piscina, situato su una splendida terrazza che si affaccia sulla Val di Chiana. Questo spazio, un tempo orto dei frati, è oggi un’oasi di relax, ideale per abbandonarsi alla lettura, concedersi un sonnellino o semplicemente godere della pace circostante. Sulla terrazza, comodi lettini prendisole invitano a rilassarsi, mentre i barman dell’hotel sono sempre pronti a coccolare gli ospiti con bevande rinfrescanti. La piscina, una vasca a immersione di 4×8 metri, non riscaldata, aggiunge un tocco di paradiso, promettendo di rigenerare corpo e mente, in un perfetto connubio di lusso e tranquillità.

Il giardino e la piscina esterna del Monastero di Cortona Hotel&SPA

Le 36 camere e suite, ricavate dalle antiche celle del monastero, conservano ciascuna una propria unicità. Dominano i toni chiari e luminosi, con alcuni ambienti arricchiti da delicate tinte pastello e dettagli in materiali pregiati come il marmo. Gli arredi, realizzati su misura da artigiani locali, riflettono uno stile classico che si armonizza perfettamente con l’architettura storica dell’edificio. Particolarmente suggestivo è il bancone della reception, interamente realizzato in pregiato marmo di Rapolano.

Le camere affrescate del Monastero di Cortona Hotel&SPA

All’interno della SPA “Bagni di Bacco”, aperta anche agli ospiti esterni, si sviluppa un percorso di puro benessere. L’area piscina, ispirata alle antiche terme romane, offre rilassanti giochi d’acqua e idromassaggi, mentre la zona relax conduce a un’ampia sauna, un bagno turco e accoglienti sale massaggi. L’esperienza al Monastero di Cortona segue la filosofia del “Tutti ospiti, mai clienti”: ogni visitatore viene accolto con un’attenzione particolare ai dettagli, garantendo un soggiorno all'insegna dell'eccellenza. Lo staff, attento e professionale, è sempre pronto a soddisfare ogni esigenza, regalando un'esperienza indimenticabile in una cornice di storia, cultura e bellezza senza tempo.

La SPA "Bagni di Bacco" del Monastero di Cortona Hotel

Monastero di Cortona Hotel&SPA, un viaggio tra i sapori della Toscana

Nel 2023, l’hotel ha arricchito la sua offerta con l’apertura del Ristorante "Gli Affreschi", così chiamato per via degli affascinanti affreschi rinvenuti durante i lavori di restauro, nascosti sotto strati di intonaco. Secondo alcuni esperti, queste opere pittoriche potrebbero raffigurare la celebre battaglia di Montaperti del 1260, tra Guelfi e Ghibellini. L’atmosfera della sala è intima e raffinata, con soli 18 coperti, permettendo uno speciale servizio dedicato ad ogni ospite.

Ristorante “Gli Affreschi” del Monastero di Cortona Hotel - Ph: Francesca Anichini

Alla guida della cucina troviamo lo chef Michele Ricci, originario di San Sepolcro, in provincia di Arezzo. Cresciuto in una famiglia amante della cucina, ha coltivato la sua passione frequentando la scuola alberghiera e lavorando con maestri del calibro di Gualtiero Marchesi, Luigi Sartini e Paolo Lopriore. Con esperienze in ristoranti stellati alle spalle, Ricci ha portato al ristorante "Gli Affreschi" una visione culinaria radicata nella stagionalità e nel rispetto dei cicli della natura. La sua filosofia si basa su piatti semplici, con pochi ingredienti di altissima qualità, che raccontano la tradizione toscana in chiave moderna e leggera. La cucina di Ricci si riassume in tre parole: pulizia, freschezza e sincerità.

Lo chef Michele Ricci alla guida del ristorante “Gli Affreschi”

Il ristorante è aperto tutti i giorni e, oltre al menù à la carte, propone due menù degustazione a quattro portate: "Sapori Toscani", dedicato alle specialità di terra, e "Dal Mare", che esplora i sapori del pesce; tra i piatti più celebri vi è il calamaro arrosto su crema di piselli e il suo inchiostro, una creazione che sorprende per equilibrio e innovazione.

Tuttavia, i veri cavalli di battaglia dello chef Ricci affondano le radici nella cucina tradizionale toscana. La pappa al pomodoro, presentata sia come amuse-bouche che ripiena nei plin, e i pici fatti a mano sono omaggio alla semplicità e ricchezza di sapori locali. Il suo personale tocco creativo si esprime nella cacio e pepe, arricchita con vellutata di zafferano di Cortona e aria di pepe, mentre piatti come il paté di fegatini di pollo, servito con albicocche, gel di Vermouth di Cortona e cantuccio salato, rinnovano la tradizione con accostamenti audaci. Tra i piatti più richiesti spiccano il controfiletto di manzo, servito con una millefoglie di patate e cenere alle erbe che evoca le antiche cotture alla brace, e il filetto di cervo con spinacino, topinambur e salsa al ginepro.

Amuse-bouche di pappa al pomodoro - Ristorante "Gli Affreschi"
Controfiletto di manzo, servito con una millefoglie di patate e cenere alle erbe - Ristorante "Gli Affreschi"
Calamaro arrosto su crema di piselli e il suo inchiostro - Ristorante "Gli Affreschi"

Grande attenzione viene riservata anche alle verdure, che, oltre a fare da complemento, diventano in alcuni piatti le protagoniste assolute, come nell’originale gioco di consistenze e colori delle "Verdure dell’orto". I dolci, infine, meritano una menzione speciale, con il tiramisù, reinterpretato in tre consistenze diverse, che delizia gli ospiti con la sua creatività e sapore.

La carta dei vini, premiata dalla prestigiosa rivista Wine Spectator con un Calice, è curata dalla Maitre e Sommelier Taziana Lai. Con circa 300 etichette, la selezione esalta il meglio del territorio toscano, dalle cantine di Cortona, Montalcino e Montepulciano, fino alle zone del Chianti e di Bolgheri. Non mancano vini provenienti anche da altre regioni italiane come Piemonte, Veneto, Sicilia, Abruzzo e Puglia.

Come nel resto della struttura, anche al ristorante la filosofia rimane quella di un’ospitalità attenta e personalizzata: ogni ospite viene accolto con professionalità e cortesia, con l’obiettivo di comprendere gusti e preferenze, per offrire un’esperienza culinaria indimenticabile.

Monastero di Cortona Hotel&SPA

Via del Salvatore snc - 52044 Cortona (Arezzo)

Tel 0575 1785839