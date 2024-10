Dal cinema alla cucina: le emozioni di Inside out nei piatti di Allegrío

E non è un modo di dire: da Allegrìo di Via Veneto a Roma mangi secondo l'umore del momento o la disponibilità dell’animo. “Inside Out by Allegrío” è, infatti, una formula unica e originale nel mondo della ristorazione. Cioè: sarai il benvenuto se stai vivendo un momento felice, lo stesso se hai paura di qualcosa o arrabbiato per uno sgarro oppure invidioso di un collega che te l'ha tirata. Ma tutto si dissolve poi al tavolo, virando verso il positivo, tra i luminosi soli grandi e piccoli che splendono dovunque, l'accoglienza del personale e il sorriso della creative director e titolare Sabrina Corbo. In questo locale un po' pazzo, irriverente e che suscita allegria, come recita il nome dell'insegna, ha voluto esprimere sé stessa restituendo glamour in questa strada ormai sonnacchiosa, archiviata la Dolce Vita.

Una delle sale di Allegrío

Il menu ispirato a Inside Out di Allegrío

E che il gioco cominci. È ispirato al celebre animation movie, con il menu che risulta essere una lettura divertente che sconfina in un gioco introspettivo, con tanto di emozioni impreviste e imprevedibili. (Segnalato anche qualche episodio di autentica commozione). Per tutto il mese di ottobre antipasti, primi, secondi e dolci nel nuovo menu “Inside Out by Allegrío” riporteranno le scritte. La gioia -Joy, La paura -Fear, La rabbia - Anger, La Fortuna -Luchy, L'Invidia - Envy, o il Coraggio - Intrepid, La Passione -In Love. E c'è anche spazio per la Nostalgia, e non solo quella di casa. Restano i menu soliti, “Signature” e “La Tradizione”, ma è difficile sfuggire alla nuova Emotional dining experience.

Il nome della new entry è un omaggio al film d’animazione campione d’incassi Inside Out, un film - firmato Disney Pixar - che ha saputo dare un volto e colore alle emozioni evidenziandone a grandi e piccoli tutte le sfumature. Del resto, queste sono da sempre le colonne portanti di Allegrío con le quattro sale, tutte diverse l'una dall'altra, chiamate appunto, fin dall'apertura di oltre un anno fa, la Gioia, la Passione, la Fortuna e il Coraggio. Ma Sabrina Corbo ha voluto aggiungerne altre, come nostalgia, rabbia, invidia e paura, espresse attraverso le mani degli chef del locale.

Mangiare secondo le emozioni: Inside Out by Allegrío

«Il nostro progetto - spiega l'executive chef Daniele Creti- vuole rievocare, celebrare e augurare attraverso un piatto». La sua pasta all’arrabbiata che tanto gli ricorda quello preferito di suo padre viene rappresentata attraverso il colore rosso (rabbia) a tutto tondo dal peperoncino, al pomodoro e alla ‘nduja. La “paura” invece, ispirata all’idea dell’uomo nero (il buio) è declinata con un uovo croccante al carbone vegetale e una crema nera di parmigiano reggiano 24 mesi. Ma c'è anche la “nostalgia” con il ricordo della cotoletta di vitello fritta dalla nonna pugliese viene espressa croccantissima e con una salsa di limone, burro e prezzemolo.

La gioia: Bomba fritta farcita con crema o nutella di Allegrío 1/5 La paura: uovo croccante al carbone vegetale e una crema nera di parmigiano reggiano 24 mesi 2/5 La para formato dessert di Allegrío 3/5 Il coraggio - Il Gladiatore: un Colosseo di cioccolato massiccio con tre piccoli maritozzi romani di Allegrío 4/5 La fortuna: pastiera napoletana di Allegrío 5/5 Previous Next

Emozioni anche per pizze e dolci di Allegrío

Entusiasta della novità anche il maestro pizzaiolo Peppe Aiello che dice di raccontare le nuove pizze signature attraverso le sue emozioni dell'infanzia. Una pizza, l'Intrepid, al sugo di coniglio all'Ischitana, è dedicata all'amata nonna e un'altra, quella In Love, alla moglie. È prima fritta e poi al forno con la ricotta e pomodorini semi-dry al sapore di un gambero crudo.

La pizza coraggio Intrepid al sugo di coniglio all'Ischitana di Allegrío

Per la pastry chef, Silvia Moroni, ogni morso dei suoi dolci deve essere un'emozione. A Roma ha dedicato Il Gladiatore: un Colosseo di cioccolato massiccio con tre piccoli maritozzi romani. La Crostatina di visciole e mirtilli attira invece “l’invidia” di tutti i gusti, così come la Pastiera napoletana chiede “fortuna”. Ma la Bomba fritta farcita con crema o nutella non ha rivali, come momento di Gioia assoluta.

Novità 2024: lounge dj set e live music

Per tutti - conferma il restaurant manager & sommerlier Davide Gelormini, responsabile anche della carta dei vini - il format risulta allegro e divertente con un'esperienza unica e personalissima attraverso il gusto e i ricordi di ognuno associati ai sapori dei piatti: in totale 8 emozioni in 8 proposte ciascuno.

Un'altra novità per ravvivare l'autunno da Allegrío è il lounge dj set & live music: ogni venerdì e sabato, infatti, a partire dalle ore 21 fino a chiusura, si potrà vivere un after dinner festivo.

Allegrío

Via Vittorio Veneto 114 - 00187 Roma

Tel 06 45543423