Cucina toscana a Milano: da Ilia 1946 tra fiorentina e cotoletta

Milano, città dai mille ristoranti e dalle infinite opzioni culinarie, ci ha sorpreso con un ritorno atteso: Da Ilia 1946. Fondato nel 1946 dalla signora Ilia in persona, questo locale è stato per decenni un'istituzione dove i milanesi doc, e non solo, si sono ritrovati per assaporare l'autentica cucina toscana nel cuore di Porta Venezia. Ora Da Ilia 1946 è guidato da una gestione giovane e intraprendente che rispolvera la tradizione con un tocco fresco e accattivante. Siete pronti a fare un tuffo nel passato con lo stile del presente?

La sala di Da Ilia 1946 (Foto: Simona Bruno)

Da Ilia 1946, la Toscana a Milano

Facciamo un salto indietro: siamo nel 1946, l'Italia si risveglia dopo la Seconda Guerra Mondiale, e Milano si riempie di speranza e voglia di ricominciare. In questo contesto nasce Da Ilia, un ristorante che coniuga l'autenticità della cucina toscana a un servizio genuino e caloroso. Dopo anni di chiusura e sospiri nostalgici, il locale è ritornato in pista con un design rinnovato, una gestione piena di entusiasmo e una missione chiara: servire piatti che profumano di storia e di bontà, ma con un pizzico di freschezza milanese. Perché, come sappiamo, Milano non lascia mai nulla al caso.

Appena entrati nel locale di Porta Venezia, lo storico quartiere milanese, sarete accolti da un dehor spazioso e luminoso, perfetto per una cena all'aperto in stile meneghino. E dentro? Un'armonia di eleganza e tradizione: quattro sale raffinate e un giardino coperto che garantiscono un'atmosfera intima e chic. Qui ogni angolo è stato pensato per farvi sentire a casa, ma con quel tocco di classe che solo Milano sa offrire. E il bello è che ogni elemento d'arredo è un mix di ricordi e modernità. Lo staff ha mantenuto il fascino vintage, ma ha aggiunto dettagli contemporanei, così da creare un ambiente che unisce passato e presente. Insomma, l'effetto è quello di una cena al ristorante, ma senza rinunciare al calore di una serata in famiglia.

Cosa si mangia Da Ilia 1946

Ma ora parliamo del menu. Da Ilia 1946 promette un viaggio autentico nei sapori toscani con una strizzata d'occhio alla Lombardia, perché, in fondo, siamo a Milano. Ogni piatto è un mix di ingredienti freschi e preparazioni tradizionali. Si parte con gli antipasti, dove i protagonisti indiscussi sono i taglieri di salumi e formaggi toscani: una vera festa per gli amanti della convivialità. Immaginate: pecorini e salumi artigianali accompagnati da una generosa dose di pane toscano. Passiamo poi ai primi piatti: le tagliatelle al ragù di salsiccia, rigorosamente fatte in casa, ci riportano a quelle domeniche in famiglia in cui tutto ruotava intorno alla cucina. E come dimenticare la pappa al pomodoro? Non fatevi ingannare dal nome semplice: è un piatto che racchiude tutto il sapore della Toscana in una zuppa cremosa e irresistibile.

Tagliatelle con ragù di salsiccia di Da Ilia 1946 (Foto: Simona Bruno) 1/7 Paccheri, baccalà, pomodoro, capperi e olive di Da Ilia 1946 (Foto: Simona Bruno) 2/7 Pappa al pomodoro di Da Ilia 1946 (Foto: Simona Bruno) 3/7 Cotoletta di vitello alla milanese con rucola e pomodorini di Da Ilia 1946 (Foto: Simona Bruno) 4/7 I taglieri di Da Ilia 1946 (Foto: Simona Bruno) 5/7 La Fiorentina di Da Ilia 1946 (Foto: Simona Bruno) 6/7 I cantucci con il Vin Santo di Da Ilia 1946 7/7

Passando ai secondi piatti, la griglia diventa la regina incontrastata della cucina, con protagonista la Fiorentina. Accanto a lei, troviamo la tagliata, tagliata come solo i toscani sanno fare. E non dimentichiamo il tocco lombardo, con un'icona che non può mancare: la cotoletta alla milanese. Croccante fuori, tenera dentro. E poi i dolci. Da Ilia 1946 offre una selezione di dessert tradizionali. Dal classico cantuccino toscano inzuppato nel vin santo alla deliziosa crostata fatta in casa, qui c'è un dolce per tutti. E per accompagnare tutto, naturalmente, una carta dei vini che omaggia l'Italia, con etichette toscane e lombarde che si sposano con il menu.

Da Ilia 1946

Via Lecco 1 - 20124 Milano

Tel 02 82777025