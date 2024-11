Falkensteiner Schlosshotel Velden: lusso e relax sul lago Wörthersee

Affacciato sulle sponde del lago Wörthersee, il più grande lago della Carinzia (in Austria), il Falkensteiner Schlosshotel Velden è un hotel che unisce la raffinatezza del design moderno con l'imponenza della storia. Immerso in un paesaggio da sogno, questo prestigioso hotel offre un'esperienza che va oltre la semplice ospitalità, trasformando ogni soggiorno in un'opportunità per esplorare il benessere, la gastronomia e le bellezze naturali della Carinzia. Con una varietà di servizi pensati per soddisfare le diverse esigenze degli ospiti, il Falkensteiner Schlosshotel si propone come un luogo ideale per una fuga romantica, una vacanza in famiglia o un viaggio di lavoro.

Il Falkensteiner Schlosshotel Velden

Le camere e le suite del Falkensteiner Schlosshotel Velden

L'hotel dispone di 105 camere e suite, ognuna progettata per garantire un comfort ottimale e una vista incantevole sul lago o sul giardino del castello. Tra le opzioni disponibili, le sette camere superior di 35 mq offrono un'accogliente sistemazione, mentre le otto camere superior twin di 31 mq possono ospitare comodamente due persone. Per chi desidera qualcosa di più spazioso, le 23 camere deluxe di 36 mq e le 22 grand deluxe di 52 mq sono perfette per famiglie o per coloro che desiderano più spazio. Gli ospiti possono anche scegliere tra le 28 junior suite di 58 mq, le cinque Schloss Suite di 65 mq, e altre suite esclusive, tra cui l'Infinity Suite di 300 mq e la Charly Walker Suite da 200 mq, che rappresentano il culmine del lusso.

Ogni camera è dotata di moderni comfort, tra cui doccia o doccia/vasca combinate, phon, telefono, televisione satellitare (LCD), radio e un sistema di controllo touch screen per regolare l'illuminazione e il clima. Molte delle sistemazioni dispongono anche di un balcone privato, perfetto per godere di un caffè al mattino mentre si ammira il panorama.

La proposta gastronomica del Falkensteiner Schlosshotel Velden

La proposta gastronomica del Falkensteiner Schlosshotel è un vero e proprio viaggio nei sapori. Il ristorante Seespitz Restaurant & Living, con vista diretta sul lago, è un luogo dove la cucina slow-food è al centro dell'attenzione. Qui, gli chef preparano piatti che utilizzano ingredienti freschi e locali, con una particolare attenzione alla qualità. Il ristorante ha ottenuto il riconoscimento di 2 Cappelli Gault Millau, un chiaro segno dell'eccellenza culinaria che gli ospiti possono aspettarsi.

Accanto a questo, il Salons - Restaurant & Atelier offre un ambiente artistico unico, con mostre che cambiano regolarmente, rendendo ogni visita un'esperienza nuova. Completano, poi, l'offerta gastronomica la Schlossbar Charly Walker e la Lobby Lounge, proponendo una vasta selezione di cocktail creativi, liquori pregiati e una selezione di tè e caffè, perfetti per un momento di relax dopo cena.

Benessere e relax nella spa del Falkensteiner Schlosshotel Velden

Al Falkensteiner Schlosshotel c'è spazio anche per il relax, grazie all'Acquapura Lake Spa, un centro benessere che si estende su 3.600 mq. Gli ospiti possono rinfrescarsi nella piscina panoramica in giardino o nella piscina coperta, mentre le diverse saune - tra cui una sauna finlandese all'aperto con vista sul lago e una bio sauna alle erbe - offrono l'opportunità di disintossicarsi e rigenerarsi. Gli spazi di relax, arredati con letti idrostatici e altalene galleggianti, sono pensati per favorire la contemplazione e il riposo.

In aggiunta, la spa propone trattamenti personalizzati, massaggi e trattamenti cosmetici esclusivi, garantendo che ogni ospite possa trovare il percorso di benessere più adatto. lnoltre, va segnalato lo Spa Bistro, un ristorante con un menu à la carte che offre piatti leggeri per ricaricare le energie dopo un pomeriggio di relax.

Attività e sport al Falkensteiner Schlosshotel Velden

La posizione privilegiata del Falkensteiner Schlosshotel Velden permette una vasta gamma di attività durante tutto l'anno. Durante l'estate, il lago Wörthersee diventa il palcoscenico per sport acquatici come vela, windsurf, sci d'acqua e immersioni. Gli amanti della natura possono esplorare sentieri per escursioni o percorsi ciclabili che si snodano nei dintorni, offrendo l'opportunità di scoprire la bellezza paesaggistica della Carinzia. Per chi ama il golf, la regione circostante offre numerosi campi di alto livello, immersi in contesti naturali unici.

In inverno, gli ospiti possono approfittare delle stazioni sciistiche vicine, dove praticare sci alpino e sci di fondo. Le strutture per lo sci si trovano a una distanza che varia tra i 20 e i 60 km dall'hotel. Inoltre, il lago Weissensee offre la più grande pista naturale di pattinaggio del mondo, rendendo l'esperienza invernale indimenticabile.

Al Falkensteiner Schlosshotel Velden spazio anche a conferenze e meeting

Non solo un rifugio per il relax, il Falkensteiner Schlosshotel Velden è anche un luogo ideale per conferenze e meeting. Con oltre 800 mq di spazi dedicati, gli ospiti possono scegliere tra una ballroom di 410 mq, divisibile in due sezioni, e una board room di 150 mq, anch'essa modulabile.

Le sale conferenze sono dotate di luce naturale, climatizzazione e le più moderne attrezzature tecniche, garantendo un ambiente produttivo per eventi aziendali e conferenze. Il foyer e la terrazza adiacenti offrono ulteriori spazi per il networking e il relax.

Falkensteiner Schlosshotel Velden, servizi e comfort: un'accoglienza attenta

Per concludere, il Falkensteiner Schlosshotel Velden non lascia nulla al caso quando si tratta di servizi. Infatti, la lobby, elegante e accogliente, è perfetta per momenti di socializzazione o lettura, mentre la biblioteca e la cigar lounge offrono spazi tranquilli per coloro che desiderano rifugiarsi in un buon libro o gustare un sigaro di alta qualità. Gli ospiti, infine, possono anche passeggiare nel Giardino delle Rose e nel Giardino del Castello, mentre il Beach Club privato con piscina all'aperto e accesso diretto al lago offre un'opzione esclusiva per rilassarsi.

Falkensteiner Schlosshotel Velden

Schlosspark 1 - 9220 Velden am Wörthersee, Austria

Tel +43 4274 520000