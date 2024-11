Natale in Costiera amalfitana all'Anantara Convento di Amalfi

Se il Natale per te significa luci scintillanti, atmosfere incantate e una fuga dalla routine quotidiana, allora l'Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel è il posto che fa per te. Immagina un antico convento del XIII secolo, incastonato nella scogliera della Costiera Amalfitana, che si trasforma in un'oasi di luci, colori e magia natalizia. Un'esperienza che ti farà dimenticare il freddo di dicembre, regalando calore, gusto e relax in una delle destinazioni più affascinanti d'Italia.

La bellezza dell'Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel

Un'atmosfera incantata a Natale all'Anantara Convento

Dal 6 dicembre al 6 gennaio, il cuore dell'Anantara, il chiostro del convento, sarà illuminato da centinaia di luci a cascata, creando un’atmosfera davvero magica. Immagina di sorseggiare una cioccolata calda, mangiare un panettone italiano e fare marshmallow al caldo del grande braciere centrale. Il Natale qui non è solo un evento: è un'esperienza sensoriale che coinvolge ogni angolo dell’hotel. Non ti basta? Il 7 dicembre, preparati per una visita speciale di Babbo Natale che, tra doni e sorrisi, porterà un po' di quella magia natalizia che solo la Costiera Amalfitana sa regalare.

Il Natale magico dell'Anantara Convento

Un Natale da gourmet all'Anantara Convento

L'executive chef Claudio Lanuto ha pensato a tutto per farti vivere un Natale all'insegna del buon cibo. Perché un buon Natale non può prescindere dalla buona tavola! Con il Ristorante Dei Cappuccini premiato anche quest'anno nella guida Gambero Rosso, potrai gustare un menu natalizio davvero speciale. Non perderti la Cena della Vigilia, una raffinata cena a base di pesce che ti farà sentire davvero sotto le stelle, o il Pranzo di Natale, un’esperienza conviviale con i sapori autentici della cucina italiana e della Costiera. E per finire, il Cenone di Capodanno, dove si brinda al nuovo anno con musica dal vivo e spettacolari fuochi d'artificio.

Menu speciale dello chef Claudio Lanuto al Dei Cappuccini all'Anantara Convento

Tradizione e relax all'Anantara Convento

L'Anantara Convento di Amalfi non è solo gastronomia e luci natalizie, ma un vero e proprio viaggio nella tradizione e nel benessere. La “Masterclass sull’Amaro dei Cappuccini”, guidata da Fra Marcus, ti farà scoprire il fascino della storia dei monaci e delle erbe utilizzate per creare liquori medicinali. Avrai anche l’occasione di degustare gli amari italiani e i canapè preparati dallo chef Lanuto. E se hai bisogno di rilassarti, non perdere una visita alla Anantara Spa, che ha pensato a trattamenti esclusivi come il “Christmas in Love & Relax”, perfetto per godersi un massaggio rilassante e un trattamento viso rigenerante.

Trattamenti per le feste nella spa dell'Anantara Convento

Mercatini di Natale all'Anantara Convento

Dal 6 all'8 dicembre, il chiostro del Convento si trasformerà in un mercatino natalizio dove potrai acquistare prodotti artigianali tipici, regali unici e prelibatezze da gustare. E cosa c'è di più natalizio di una tazza di vin brulé mentre passeggi tra le bancarelle? Non dimenticare di scrivere la tua letterina a Babbo Natale: il 7 dicembre sarà lui a farti una visita speciale, distribuendo sorrisi e regali ai più piccoli.

Anantara un convento che racconta una storia

La bellezza del Convento di Amalfi Grand Hotel non si ferma al Natale. La struttura, che ha recentemente ricevuto la Guida Ristoranti d'Italia 2025 di Gambero Rosso con due Forchette, è anche una meta perfetta per una fuga romantica o per chi cerca un angolo di paradiso dove rigenerarsi durante tutto l'anno. L'Anantara Convento di Amalfi non è solo un hotel, è, infatti, un tuffo nella storia. All’interno di un convento dei Cappuccini del XIII secolo, il resort si erge a picco sulla scogliera, regalando una vista mozzafiato sulla Costiera. Con i suoi chiostri secolari e la chiesa barocca, con un altare in marmo e pavimenti in maiolica che raccontano la magnificenza del passato, questa struttura è una testimonianza vivente della tradizione storica e religiosa della zona. A soli 15 minuti a piedi dal centro di Amalfi, l'Anantara è facilmente raggiungibile, ma la sua posizione riservata sulla scogliera garantisce una privacy unica. Un angolo di paradiso, lontano dalla frenesia, ma a due passi dalla vita pulsante del borgo.

Suggestive le feste dell'Anantara Convento

Un sapiente lavoro di ristrutturazione ha permesso all'Anantara Convento di Amalfi di mantenere intatte le caratteristiche originali del convento, mescolandole con dettagli di lusso moderni. Le 52 camere e suite dell’hotel sono un perfetto mix di eleganza e comfort, dove materiali naturali come legno, pelle e fibre naturali si combinano con metalli preziosi per creare un’atmosfera calda e accogliente. Ogni spazio racconta la semplicità artigianale dei monaci che un tempo abitavano queste mura, ma con l'inequivocabile lusso che contraddistingue il brand Anantara.

L’Anantara Convento di Amalfi è anche un punto di riferimento gastronomico, grazie al ristorante gourmet Dei Cappuccini, dove l’executive chef Claudio Lanuto porta in tavola piatti raffinati che celebrano la tradizione culinaria campana con un tocco di innovazione. Non solo alta cucina, ma anche tradizione e gusto, come dimostra la Pizzeria La Locanda della Canonica, firmata da Gino Sorbillo, una delle pizzerie più iconiche di Napoli. Un trionfo di sapori che delizierà anche i palati più esigenti.

Una delle stanze dell'Anantara Convento 1/6 La camera dell'Anantara Convento 2/6 Camera con vista dell'Anantara Convento 3/6 La piscina dell'Anantara Convento 4/6 Particolare dell'Anantara Convento 5/6 Magica atmosfera al bar dell'Anantara Convento 6/6 Previous Next

Dopo una giornata di esplorazione, cosa c'è di meglio di una visita alla Anantara Spa? Qui, gli ospiti possono immergersi in un mondo di tranquillità e benessere, grazie a trattamenti esclusivi ispirati agli ingredienti locali e ai prodotti di alta gamma firmati Valmont. Per chi non vuole rinunciare alla forma fisica, l'hotel offre anche una palestra panoramica all'aperto con attrezzature TechnoGym di ultima generazione, con una vista spettacolare sulla Costiera.

Se sogni un matrimonio da favola, l’Anantara Convento di Amalfi è il posto perfetto. La Cappella del XIII secolo, una delle location più esclusive della Costiera Amalfitana, è il luogo ideale per celebrare un’unione romantica e senza tempo, circondati dalla bellezza mozzafiato del paesaggio. Non sorprende che l’hotel sia diventato uno dei luoghi più richiesti per matrimoni e cerimonie di lusso in Italia. E, naturalmente, non si può non parlare della vista. L’hotel offre una terrazza panoramica con piscina a sfioro, dove è possibile rilassarsi a bordo piscina con una vista senza pari sul mare cristallino della Costiera Amalfitana. Un angolo esclusivo, dove ogni momento si trasforma in un’esperienza indimenticabile.

Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel

SS163 8 - 84011 Amalfi (Sa)

Tel 089 873 6711