George Lobster Roma: panini all’astice in stile Usa a pochi passi dal Vaticano

Se passeggi in Via Leone IV, proprio a due passi dal Vaticano, e senti un profumo irresistibile di burro e astice, non è un miraggio. È George Lobster, il nuovo locale romano che porta direttamente nella capitale l’iconico Lobster Roll della East Coast americana. Ebbene sì, anche a Roma possiamo addentare quel panino leggendario che sa di oceano, burro e maionese, senza dover prendere un volo per il Maine.

George Lobster, un'idea giovane e frizzante

Dietro George Lobster c’è un’idea brillante: un gruppo di amici appassionati di street food e cultura americana, che ha deciso di portare la tradizione dei Lobster Roll in Italia, con un format tanto urban quanto spensierato, unito al design californiano e a una buona dose di vibe pop. Qui il mood è divertente e fresco, ma la qualità è da intenditori. E, con il branding curato nei dettagli da Burro Studio e un design interno firmato Effimero Studio, l’effetto "California Dream" è assicurato.

Sognando la California al George Lobster

Il locale è un mix di atmosfera marittima e stile metropolitano, con colori vivaci come il rosso e il blu che risaltano sulle pareti adornate da surf e longboard. Il bancone rosso, il cuore pulsante del locale, è l’elemento che domina lo spazio, mentre le panchine di legno e i tavolini azzurri creano un’ambientazione fresca, che fa subito venire voglia di sedersi e godersi l’atmosfera.

La sala di George Lobster

E se preferisci mangiare passeggiando, nessun problema. George Lobster ha un window bar per ritirare il tuo roll da passeggio e gustarlo mentre ti perdi tra le vie di Roma. Con i suoi 25 coperti interni e altri 20 esterni (disponibili dalla prossima stagione), il locale punta a diventare il nuovo hot spot del quartiere, dove il gusto si unisce alla praticità del mangiare on-the-go.

Cosa si mangia da George Lobster

Arriviamo al cuore dell’esperienza: il menu. Qui, il Lobster Roll è il re indiscusso, ma non è certo l’unico in carta. Gli astici, i granchi e i gamberi, accuratamente selezionati e freschi, arrivano dalle acque fredde del Nord America e regalano ai romani un assaggio autentico dell’East Coast. La vera magia è il bun di patate: leggero, morbido, e perfettamente imburrato, creato in collaborazione con un forno romano per seguire la ricetta americana alla lettera.

La vera star del menu di George Lobster è senza dubbio il Lobster Roll Classico. Questo panino iconico, a base di astice, viene servito in due varianti, ognuna con un suo carattere distintivo. La versione Maine Style lo abbina a una fresca e cremosa maionese al limone, perfetta per esaltare la delicatezza del crostaceo; per chi invece preferisce un sapore più intenso e avvolgente, c’è il Connecticut Style, dove l’astice è abbracciato da un burro fuso aromatizzato al limone, che lo rende decisamente più goloso.

Se però il granchio è la tua passione, non puoi perderti il Crab Roll. Più leggero ma comunque pieno di gusto, questo roll è per chi ama i sapori di mare in modo semplice e raffinato. Allo stesso modo, il Shrimp Roll al gambero è la scelta ideale per chi preferisce un gusto più morbido e delicato, regalando un morso avvolgente e dal sapore inconfondibile. E per chi ha l’indecisione facile? George ha creato una soluzione su misura: il George Lobster Roll, che mette insieme astice e gambero in un mix perfetto, firmato dallo stesso staff del locale per accontentare chi proprio non sa decidere. Non manca poi un’opzione dedicata a chi segue un’alimentazione vegetariana: il Veggy Roll è preparato con avocado, un’alternativa fresca e leggera, che completa il menu mantenendo l’anima del locale. Infine, George Lobster riserva una sorpresa per i più curiosi con i suoi Roll Special, varianti stagionali in edizione limitata che aggiungono un pizzico di novità al menu.

Un buon roll non può fare a meno di un degno contorno. Qui la scelta è ampia e appetitosa, con patatine fritte, patate dolci e l’immancabile coleslaw. E per chi ha un languorino o vuole solo uno snack sfizioso, ci sono pepite di merluzzo, toast con astice e formaggio fuso, e gamberi fritti.

La parte dolce del menu è un tributo ai classici Usa. Non si può perdere il brownie con il suo cuore morbido e avvolgente, o i bun americani ripieni di Nutella, marmellata o burro di arachidi. E poi c’è il milkshake, in diverse versioni (dal caramello salato al burro d’arachidi) per accompagnare qualsiasi pasto o pausa pomeridiana. Da provare anche i biscotti crumbl cookies, fatti in casa e arricchiti di pepite di cioccolato.

Aperitivo Coast to Coast e bevande a stelle e strisce da George Lobster

Dalle ore 18, George Lobster diventa il luogo perfetto per un aperitivo Coast to Coast. Accompagnando il tuo roll con una birra americana (come la Duff, la Bud, o la Lagunitas) o con delle bollicine italiane, puoi goderti un’ora di relax e gusto made in Usa. E per chi ama le bibite analcoliche, c’è una selezione di soft drink classici, ideali per ogni momento della giornata.

Tanti eventi da George Lobster

Con eventi speciali e soft DJ set in programma, il locale punta a diventare un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza street food in una cornice decisamente americana. L’obiettivo? Diffondere il sapore dell’East Coast in tutto il mondo, partendo proprio dal cuore di Roma!

I fondatori sono già proiettati verso il futuro: «Roma è solo l’inizio - dicono -vogliamo portare la nostra offerta in tutta Italia e in Europa, facendo conoscere la nostra passione per il Lobster Roll e tutto ciò che rappresenta con un tocco unico e originale». Prossima tappa? Top secret...

George Lobster

Via Leone IV 30 - 00192 Roma

Tel 06 9008 6927