Caffè d'autore e cucina vegetale da Cartoline a Milano

Se pensate che Milano sia solo un turbinio di traffico, shopping e ritmi frenetici, è il momento di fermarvi un attimo. E dove meglio farlo se non a Cartoline Caffè, il nuovo angolo di tranquillità che ha appena aperto in via Nirone, a pochi passi dal cuore pulsante di Sant’Ambrogio? Qui, il tempo sembra fermarsi. Non che vi stiamo proponendo un viaggio nel passato, ma più che altro un’esperienza che abbina la modernità di un caffè specialty con una proposta culinaria che sa di casa… ma con un twist tutto vegetale.

Tanto colore da Cartoline Caffè (Foto: Federico Bontempi)

Cartoline Caffè, caffè specialty con una cucina vegetale

Al civico 19 di via Nirone, nel cuore di Milano, prende vita un progetto che ha il sapore di una vera e propria oasi urbana. Cartoline Caffè, la creazione di Maela Galli, è un nuovo punto di riferimento per tutti coloro che cercano qualcosa di più del solito caffè al volo o della solita pausa pranzo affrettata. Maela ha pensato a un locale dove fermarsi non sia solo un obbligo, ma una vera e propria necessità. Un luogo dove il tempo rallenta, dove ci si può godere una coccola, un piatto semplice ma curato e, ovviamente, un caffè specialty che non è solo una bevanda, ma un'esperienza.

Caffè specility da Cartoline Caffè (Foto: Federico Bontempi)

«Le cartoline - racconta Maela - sono uno dei modi più semplici e diretti per inviare alle persone care un ricordo, un frammento di un viaggio, di un’emozione. Con il mio Cartoline, ho voluto creare un luogo che invitasse a soffermarsi sui piccoli piaceri, sui momenti dedicati a una coccola per sé stessi». Ed è proprio questo che fa la differenza. Cartoline Caffè non è solo un posto dove fermarsi per un caffè, è un rifugio dove ci si può concedere il lusso di vivere un momento solo per sé, senza fretta.

Cosa si mangia da Cartoline Caffè

Da Cartoline, colazione e pranzo non sono semplici momenti della giornata, ma veri e propri riti da godersi con calma. Qui, le ricette del passato vengono reinterpretate con un tocco moderno, usando ingredienti diqualità, molti dei quali provenienti dai presidi Slow Food. Che siate amanti dei dolci o della cucina più salata, qui c’è posto per tutti, anche per chi ha intolleranze. Dolci golosi, sfogliati fragranti, piatti vegetariani o vegani, senza glutine e lattosio… insomma, un viaggio nel gusto che non lascia nessuno fuori.

La parmigiana di Cartoline Caffè (Foto: Federico Bontempi)
Insalate e piatti salutari da Cartoline Caffè (Foto: Federico Bontempi)
Cucina vegetale protagonista da Cartoline Caffè (Foto: Federico Bontempi)
Dolci per tuti i gusti e tutte le esigenze da Cartoline Caffè (Foto: Federico Bontempi)

La giornata inizia con una colazione ricca: pancake soffici, pain perdu, yogurt e granola, torte fresche e brioche. E non mancano le bevande: dal caffè, con diverse tecniche di brewing, agli smoothie e succhi freschi. Per il pranzo, il menu diventa più interessante. Zuppe e creme di verdura, insalate fresche e croissant salati, ma anche parmigiane e muffin salati, chiamati affettuosamente le “Cartoline”. Il filo conduttore? La leggerezza e la stagionalità dei piatti, che affondano le radici nella cucina regionale italiana.

Nel weekend, Cartoline si trasforma e propone il brunch domenicale, dalle 13 alle 15, con caffè americano, acqua, yogurt o dolce e tante opzioni per soddisfare ogni desiderio, dalle verdure alle uova, dalla salsiccia al pesce al vapore. E se siete amanti dei prodotti buoni da portare a casa, non dimenticate di dare un’occhiata alla selezione di spezie, tè, conserve e miscele di caffè in esposizione. Perché, come le migliori cartoline, ogni visita a Cartoline Caffè è un piccolo ricordo che vale la pena portare con sé.

Un design che racconta storie da Cartoline Caffè

Entrare da Cartoline è come fare un salto nel tempo, ma con stile. Non aspettatevi un museo di nostalgia polverosa, piuttosto un abbraccio accogliente che profuma di ricordi di vecchie osterie, quelle dove ti sentivi a casa anche se non ci eri mai stato. L’atmosfera è un mix di vintage e comfort, dove ogni angolo racconta una storia, non con arredi datati, ma con un tocco che fa venire voglia di restare lì a lungo, magari con una fetta di torta in mano.

La sala di Cartoline Caffè (Foto: Federico Bontempi)

Il locale si sviluppa su due sale: la prima è la sala principale, dove appena entrati gli occhi vi cadono sul grande bancone, un trionfo di croissant, torte e dolci. La seconda sala, invece, è tutta dedicata al comfort, con tavoli e sedie dove gli ospiti possono accomodarsi e godersi la giornata come se fossero a casa. Gli spazi sono allestiti con materiali e colori che giocano a creare profondità, movimento e un'atmosfera che sembra cambiare a ogni angolo. E se pensate che una semplice parete non possa raccontare nulla, vi sbagliate: qui ogni superficie è un pezzo di storia, con fotografie, oggetti curiosi, fiori e poster che fanno capolino, ricordandovi che ogni visita da Cartoline è un po’ come ricevere una cartolina dal passato.

Il caffè il re di Cartoline Caffè (Foto: Federico Bontempi)

E parlando di colori, preparatevi ad essere sorpresi: il protagonista indiscusso è un arancione aragosta che riscalda l’ambiente, con le piastrelle a parete e le sedie di Pedrali che spiccano come piccoli pezzi di sole. Ma non preoccupatevi, non è tutto un'esplosione di arancio, perché c'è il blu zaffiro a bilanciare il tutto, dai piani dei tavoli alla macchina del caffè La Marzocco, per un effetto di color block che sembra uscito direttamente dagli anni ‘70. E per completare il quadro, alcuni motivi geometrici in bianco e nero danno un tocco anni ‘60, come un viaggio nel tempo che è anche una piccola dichiarazione di stile.

Ma la magia di Cartoline non è solo nei colori: è nei dettagli. Le sedute in velluto, i piani dei tavoli, le mensole e la lampada sopra al bancone sono stati disegnati su misura, non solo per soddisfare esigenze pratiche, ma per mettere in risalto il saper fare artigianale che si respira in ogni angolo. In breve, Cartoline è il posto dove il tempo si ferma, ma con stile, e ogni angolo è pensato per farvi sentire a casa, senza perdere neanche un grammo di eleganza.

Cartoline Caffè

Via Nirone 19 - 20123 Milano

Tel 02 3650 9490