Cinque stelle tra lago e vigneti? Il Seeleiten Lake Spa Hotel di Caldaro

Un panorama mediterraneo nel cuore dell'Alto Adige, così si presenta il borgo di Caldaro (Bz) stretto fra il fluire dell'Adige, il suo meraviglioso lago e il mosaico di vigneti che da secoli hanno costituito la principale fonte di reddito dei propri abitanti.

Seeleiten Lake immerso nei vigneti

Cosa vedere a Caldaro

Lo dimostrano le eleganti residenze nobiliari del suo curato centro storico, caratterizzate dall'originale Überetscher Baustil, mix di gotico nordeuropeo ed elementi rinascimentali. Fra la Marktplatz, l'ariosa piazza attraversata a monte da via dell'Oro e a valle da via Hofer incrociamo l'interessante Museo provinciale del vino, luogo capace di incantare anche i più piccoli per i curiosi oggetti esposti: torchi, attrezzi, recipienti enologici dalle forme più insolite quanto gli appassionati per la curata narrazione dello spaccato storico che lega Caldaro al magico nettare di Bacco.

Alzando gli occhi non passa inosservata la cima della Meldola e la sua suggestiva funicolare a cremagliera, costruita addirittura nel 1903 e che, con il suo 64% di dislivello, si attesta fra le più ripide d'Europa. Dai suoi 1364 metri d'altezza la Meldola offre una vista straordinaria su tutta la Valdadige, con la schiera protettrice di cime e il lago di Caldaro a cui si deve il mitigato clima dell'area.

Seeleiten Lake, spa hotel tra i vigneti

Anche da lassù si staglia imperiosa la struttura del lussuoso Seeleiten Lake Spa Hotel, circondata da una sorta di esoscheletro di legno che appare come un placido cetaceo che riposa disteso fra i vigneti e le sponde del lago. Il Seeleiten Lake Spa Hotel, è un cinque stelle luxury diretto con passione dalla famiglia Moser, che annovera fra le sue attività una cantina, la Weingut Moser, che dai vigneti disseminati fra il lago e le colline di Monticolo ricava i vini tipici dell'areale ed anche un birrificio artigianale, attestandosi come unica realtà altoatesina ad essere attiva sia nella produzione vinicola che brassicola.

Tornando all'oggetto di questo articolo, il Seeleiten Lake Spa Hotel è l'unica struttura di tutta l'area di Caldaro a vantare una chiave Michelin (l'equivalente della stella per i ristoranti), attribuita dalla prestigiosa “Guida Rossa” a quegli alberghi che si distinguono in tutte e cinque i criteri di valutazione ovvero: “eccellenza nell'architettura e nel design degli interni; individualità, personalità e autenticità; qualità e solidità del servizio, del comfort e della manutenzione; rilevanza della struttura nell'ambito della località in cui si trovano e coerenza tra il prezzo e l'esperienza offerta”.

Relax e benessere al Seeleiten Lake Spa Hotel

Immerso in un rigoglioso parco mediterraneo, possiede ben due lidi privati in riva al lago, unica realtà alberghiera a poter vantare questo prezioso atout. Inoltre, una delle spettacolari saune della struttura, si trova proprio al lido insieme ad una piscina tropicale con acqua a 28° priva di cloro, circondata da sabbia bianca e palme che creano all'ospite l'effetto straniante di essere in una località caraibica e non in una valle in Alto Adige.

Nei momenti di relax l'ospite del Seeleiten Lake Spa Hotel può optare per la piscina indoor o la panoramica piscina infinity all'esterno con acqua a 32° oppure per le curate aree wellness: quella tradizionale che ospita anche i più piccoli e l'Adults Spa Sensea, in moderno alpine design, dove Martin dirige le essenze dei getti di vapore della sauna panoramica e quelli dello scrub preparato con soli elementi naturali, del bagno turco. Ben 3600 mq di centro benessere a cui si aggiungono l'idromassaggio adiacente alla piscina naturale e la Spa in riva al lago.

Seeleiten Lake Spa Hotel, lusso green

Quando agli interni l'hotel si caratterizza con un'atmosfera elegante ma al tempo stesso accogliente e green-oriented, impatto che si nota fin dalla hall. Ampie vetrate offrono scorci sul parco punteggiato di ulivi, palme e vegetazione endemica, mentre all'interno le tante piante che scendono dall'alto arredano e creano un trait-d'union con gli esterni. Accurate scelte architettoniche hanno permesso di creare un ambiente che potremmo definire natural-chic con il legno a far da padrone accompagnato da una palette di caldi colori pastello ispirati alla natura, che si ritrovano anche negli arredi di camere e suite. L'ampia zona bar è uno snodo per momenti di mondanità e relax con un lungo bancone e una vasta scelta di bevande, cocktail oltre che vini nazionali e internazionali.

Cosa si mangia da Seeleiten Lake Spa Hotel

Il lato culinario è ovviamente curato nei minimi dettagli. Dalla fantasmagorica colazione con mille opzioni e prodotti a km zero (che da sola giustifica la chiave Michelin) alle veloci ma curate opzioni per il pranzo a buffet fino al menu serale dove lo chef si sbizzarrisce (anche con momenti di show-cooking) in originali creazioni, sempre privilegiando prodotti del territorio.

Il bar del Seeleiten Lake Spa Hotel

Seeleiten Lake Spa Hotel da vivere tutto l'anno

Fuori il paesaggio, tra i monti della Costiera della Mendola e la Valle dell'Adige, è tra i più belli della regione e le temperature mediterranee garantite dal microclima lacustre, permettono in ogni momento dell'anno, di poter passare qualche giorno a Caldaro. Primavera e autunno offrono lo spettacolo di migliaia di fiori e boccioli o del foliage e dei vigneti pronti per la vendemmia. L'estate è la stagione perfetta per scappare dalle città e godersi il fresco dell'acqua e della valle, con tante escursioni da fare fra borghi e castelli disseminati nei dintorni. Per la vacanza a due romanticismo è assicurato, per gli atleti a pochi passi dall'hotel si trovano numerosi percorsi trekking e biking, nuoto nel lago e nelle tante piscine, stand-up-paddle e hiking. La tabella di attività di fitness e sport ha solo l'imbarazzo della scelta mentre per le famiglie è riservato un ricco programma di attività dedicate ai più piccoli.

L'ingresso del Seeleiten Lake

Insomma, al Seeleiten Lake Spa Hotel è davvero difficile annoiarsi. Il tutto nel mezzo di un'oasi di vigneti, montagne e lago che sembra uscita da una raccolta dei fratelli Grimm ma che, a differenza delle loro magnifiche fiabe è reale e, come in un castello fatato, ci si può soggiornare e godersi lo splendore del panorama in cui si è immersi.

Seeleiten Lake Spa Hotel

San Giuseppe al Lago 30 - 39052 Caldaro sulla strada del vino (Bz)

Tel 0471 960200