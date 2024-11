Dalla ribellione al lusso: la storia rock dell'Andaz West Hollywood

Sunset Boulevard è un'ampia strada lunga molti chilometri che attraversa quasi tutta Los Angeles, compresi i quartieri di Hollywood e Beverly Hills. È famosa per i suoi palazzi storici, i negozi di lusso e le attrazioni turistiche. Il suo tratto più celebre famoso a West Hollywood prende il nome di Sunset Strip, noto per la sua vivace vita notturna, con numerosi club, ristoranti e bar frequentati da celebrità e amanti del divertimento. È un luogo iconico della cultura pop e della musica rock, con locali storici come il Whisky a Go Go e il Roxy Theatre.

Situato sulla Sunset Strip, l'Andaz West Hollywood, by Hyatt è l'anima rock 'n' roll di West Hollywood ed è vicino ad altri rinomati luoghi di ritrovo come il teatro Comedy Store. Il quartiere non è enorme e perciò percorribile a piedi e facile da esplorare, cosa rara per l'estesa città di Los Angeles. Con la sua storia di primo hotel sulla Sunset Strip, l'Andaz West Hollywood offre agli ospiti la rara opportunità di ripercorrere le orme di una lunga lista di rocker leggendari che hanno frequentato la struttura negli anni '60 e '70: i Rolling Stones, The Who, Led Zeppelin, Guns N' Roses, The Doors e molti altri gruppi erano di casa ai piani alti di questo hotel.

La storia dell'Andaz West Hollywood

La struttura ha cambiato nel tempo diverse denominazioni, tra cui Hyatt on Sunset e Hyatt West Hollywood, prima di essere ribattezzata Andaz West Hollywood nel 2009 e di entrare a far parte della collezione di boutique lifestyle di Hyatt. Nato nel 1963 come Gene Autry's Hotel Continental, l'edificio fu rapidamente ribattezzato Riot House, cioè casa delle rivolte, a causa della sua clientela piuttosto particolare: rockstar, attori e personaggi eccentrici che lo hanno trasformato in un vero e proprio ritrovo per feste sfrenate. Le leggende narrano di corse in moto per i corridoi, televisori appesi ai balconi e feste epiche che hanno coinvolto le più note band.

Negli anni '70, l'hotel è diventato un simbolo della controcultura e della ribellione, un luogo dove artisti e musicisti potevano liberamente esprimere sé stessi. Questa reputazione senza freni ha portato comprensibilmente a problemi di gestione e l'hotel ha subito un periodo di declino fomo a quando nel 2009, l'edificio è stato completamente ristrutturato e riaperto come Andaz West Hollywood, un marchio del gruppo Hyatt che caratterizza vibranti boutique hotel e resort che si integrano perfettamente nelle comunità locali.

Come è l'Andaz West Hollywood oggi

Oggi, ristrutturato e rinnovato, è un hotel di lusso che conserva ancora un tocco di rock'n'roll nel suo dna, una delle destinazioni più ambite di Los Angeles e offre ai suoi ospiti un'esperienza unica, combinando il glamour di Hollywood con un'atmosfera rilassata e sofisticata.

Dispone di 240 camere eleganti e arredate con gusto, tra cui 21 suite molto chic, una vista notevole sulle colline di Hollywood e sul Sunset Boulevard; le camere includono anche snack e bevande gratuite disponibili nel minibar. Le spaziose suite offrono docce servizi esclusivi come la doccia a pioggia e i bagni in marmo.

I 4 ristoranti dell'Andaz West Hollywood

L'albergo diretto da Christina Fry offre quattro ristoranti caratteristici: The Sundeck situato a fianco della piscina, Riot House Restaurant a fianco della hall, Riot House Bar situato nella hall e il vicino Riot House Market.

Per completare l'offerta di svago gli ospiti hanno accesso 24 ore su 24 al centro fitness dotato di macchine cardio Life Fitness, biciclette Peloton, pesi liberi, tappetini per lo yoga e altro. Diverse sono le sale meeting: cinque spazi per riunioni per un totale di 1.200 metri quadrati per ospitare riunioni e incontri sia grandi che piccoli, strutturati con un design interno intelligente e moderne attrezzature audiovisive e collegamenti wi-fi.

La galleria d'Arte dell'Andaz West Hollywood

L'albergo presenta una galleria d'arte a rotazione trimestrale che espone opere di artisti contemporanei: ospita mostre pop-up che presentano una varietà di stili e mezzi artistici. Situata sopra la lobby, la galleria offre ai visitatori l'opportunità di sperimentare l'arte e di lasciarsi ispirare in un ambiente che unisce ospitalità e cultura. Gli ospiti dell'hotel sono invitati e incoraggiati a partecipare agli eventi pubblici in collaborazione con la mostra, tra cui ricevimenti di apertura, opportunità di pittura pop-up e altro.

Andaz West Hollywood, la piscina più alta di Los Angeles

Grazie alla sua storia, molti degli spazi dell'Andaz West Hollywood sono perfetti come sfondo per servizi fotografici e riprese: in particolare la Panorama Ballroom all'ultimo piano, la Penthouse Suite e la Panorama Suite, che offrono tutte una vista sensazionale e un'abbondanza di luce naturale.

La piscina sul tetto dell’Andaz West Hollywood

Al piano soprastante si trova la piscina all'aperto più alta di Los Angeles situata in pieno sole sul tetto dell'edificio.

Andaz West Hollywood

W Sunset Boulevard 8401 - West Hollywood (Stati Uniti)

Tel +1 3236561234