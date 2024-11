Esthetic Café, quando il bello e il buono si incontrano a Milano

A Piazza Lima a Milano c'è un ristorante che ha come obiettivo unire buon cibo ed eleganza: Esthetic Café, ristorante-bistrot che mette, infatti, insieme glamour e sapori in un’atmosfera unica. Il suo fondatore, Luca Macaluso ( imprenditore e dentista noto per le sue competenze nel campo dell'odontoiatria estetica e della medicina estetica), ha pensato a tutto: qui si viene per rigenerarsi, coccolare i sensi e, perché no, darsi un tocco di stile in più.

Particolare della sala dell'Esthetic Café

Dalla colazione al dopocena all'Esthetic Café

Esthetic Café è aperto tutto il giorno, tutti i giorni. Ogni momento della giornata è speciale, dal primo caffè della mattina all’ultimo cocktail della sera, passando per un pranzo veloce o una cena chic. Esthetic Café vi invita a “coccolarvi” con un menu variegato e sofisticato. E per chi ha bisogno di leggerezza? Nessun problema: troverete anche gustose opzioni vegetariane.

La colazione all'italiana all'Esthetic Café

Iniziare la giornata da Esthetic Café è un piacere tutto milanese: colazione a scelta tra croissant dorati, caffè e una selezione di tè. E il pranzo? Perfetto per chi vuole mangiare bene senza esagerare, con piatti gustosi.

Risotto fiori di zucca e scampi dell‘Esthetic Café 1/4 Pasta al pomodoro dell‘Esthetic Café 2/4 Vitello tonnato dell‘Esthetic Café 3/4 Piatti tra gusto ed estetica all‘Esthetic Café 4/4 Previous Next

Parliamo dell’aperitivo, un appuntamento milanese imperdibile. La carta dei cocktail di Esthetic Café spazia dai grandi classici (che vanno sempre bene) alle creazioni originali (per chi ama l’avventura), ogni drink unisce sapori e colori. L’aperitivo qui è ideale per dare un tocco di classe alla giornata e rilassarsi in un ambiente elegante.

Il party brunch della domenica all'Esthetic Café

E poi c’è il party brunch della domenica. Ogni settimana, dalle 12 in poi, Esthetic Café si trasforma con diversi piatti, dj set e buona compagnia. Non è solo un brunch, è una festa del gusto e dello stile. Immaginate un buffet che sembra uscito da una rivista: antipasti, primi e secondi degni di nota, accompagnati da salumi e formaggi. E poi arriva il dolce: una selezione di dessert e piccola pasticceria.

L'aperitivo milanese dell‘Esthetic Café

L’atmosfera? Più che vivace: la giornata inizia con musica live, che accompagna piacevolmente le prime ore, per poi esplodere in un dj set energico che vi farà dimenticare il lunedì. Ballare? È praticamente d’obbligo: qui si chiude la settimana con leggerezza, gusto e tanta voglia di divertirsi.

Esthetic Café: dove design e comfort si incontrano

Esthetic Café non è solo un ristorante, è un’esperienza. La location, curata nei dettagli. Colori vibranti, marmo scintillante e comode poltrone in velluto: ogni angolo sembra studiato per mettere a proprio agio. Sia che preferiate accomodarvi nella sala interna, spaziosa e accogliente, o nel raffinato dehors, qui il comfort è di casa. Questo bistrot è un angolo di relax e stile nel cuore di Milano.

Ma Esthetic Café non si prende troppo sul serio: sa combinare il lusso alla semplicità, l’eleganza al relax. È un bistrot, sì, ma anche un salotto, un luogo dove ogni occasione diventa speciale. Insomma, è perfetto per un pranzo di lavoro, per un aperitivo con gli amici o per una serata romantica. Esthetic Café ha un’anima conviviale che accoglie con un sorriso e fa sentire a casa.

Esthetic Café

Piazza Lima (angolo Via F. Ozanam) - 20129 Milano

Tel +02 29529225