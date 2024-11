Un giardino sul lago: ecco l'A-Rosa, il resort 5 stelle di Salò

Benvenuti in un angolo di paradiso dove il lusso incontra il relax e la bellezza del lago di Garda. A-Rosa Lago di Garda, il nuovo 5 stelle situato a Salò (Bs), un invito a vivere il lago con uno stile unico, giocoso e rilassato con il suo mix di raffinatezza e informalità. Pensato come un balcone naturale affacciato sulle acque del lago, il resort cattura l’essenza del Benaco: il verde rigoglioso, la luce che accarezza i paesaggi e l’atmosfera unica che rende il Garda il gioiello che tutti amano. Situato in una posizione privilegiata, a breve distanza dal centro storico di Salò, l’hotel permette agli ospiti di immergersi nella cultura locale, passeggiando lungo la promenade o curiosando tra botteghe artigiane e caffè eleganti. E tutto questo, senza mai rinunciare alla privacy e al comfort di un rifugio esclusivo.

La posizione unica dell'A-Rosa Lago di Garda

Un resort-giardino: 130 piante diverse da A-Rosa Lago di Garda

La prima cosa che colpisce è il verde. 130 varietà di piante, tra cui gli immancabili agrumi, creano un’atmosfera da giardino botanico che si estende sia negli spazi esterni sia all’interno della struttura. L’architettura del resort si integra armoniosamente con la collina circostante grazie a un design curvilineo e terrazze che sembrano abbracciare il paesaggio.

Affaccio sul giardino dell'A-Rosa Lago di Garda

Persino i tetti e i balconi sono coperti di vegetazione, creando un effetto di continuità con la natura. La sensazione, varcando la soglia dell’hotel, è quella di entrare in un piccolo Eden. A-Rosa Lago di Garda non è solo un luogo dove soggiornare: è un giardino vivente che invita alla contemplazione e al relax.

Armonia tra luce e paesaggio da A-Rosa Lago di Garda

Un altro elemento distintivo è la luce, che gioca un ruolo fondamentale nel definire l’atmosfera del resort. Ampie vetrate lasciano entrare il sole in ogni spazio: dalle camere alla hall, passando per il ristorante e la spa. Anche negli spazi esterni, terrazze, pergolati e balconi creano giochi di luce e ombra che cambiano durante la giornata e con le stagioni. Questo dialogo continuo con il paesaggio regala una sensazione di vitalità e armonia che accompagna gli ospiti in ogni momento del loro soggiorno.

Architettura e sostenibilità da A-Rosa Lago di Garda

Il design dell’hotel trae ispirazione dalle iconiche limonaie del Garda, con terrazze e pergolati che richiamano le tradizionali strutture per la coltivazione degli agrumi. Gli architetti di Archibems hanno saputo creare un’architettura che dialoga con il paesaggio, utilizzando materiali come la Biopietra, un rivestimento ecologico e riciclabile al 100%.

L'esterno dell'A-Rosa Lago di Garda che ricorda le limonaie

Tra le scelte sostenibili spiccano anche l’impianto di trigenerazione per l’energia e un sistema di sanificazione delle piscine a base di sale, che evita l’uso di cloro. Queste soluzioni non sono solo eco-friendly, ma migliorano anche il comfort degli ospiti.

Dettagli di charme da A-Rosa Lago di Garda

Entrando nell’hotel, l’accoglienza è un’esperienza a sé: un drink di benvenuto servito da un’Ape rétro, da gustare sulla terrazza della lobby con vista sul lago. Ogni spazio del resort, dalle camere agli arredi, riflette un’attenta ricerca di design nordico e mediterraneo, in un mix che sorprende e affascina.

Una delle stanze dell'A-Rosa Lago di Garda 1/4 Camera dell'A-Rosa Lago di Garda 2/4 Piscina dell'A-Rosa Lago di Garda 3/4 Lounge dell'A-Rosa Lago di Garda 4/4 Previous Next

Le camere e le suite sono pensate per offrire il massimo del comfort. Con metrature generose (da 31 a 70 mq) e dettagli esclusivi come amache panoramiche, altalene affacciate sul lago e set di cortesia eco-friendly, ogni soggiorno diventa un’esperienza indimenticabile.

Spa-Rosa: 1.900 metri quadrati di benessere

La spa è un vero e proprio santuario del relax. Con quattro tipi di sauna (tra cui quella al sale e quella esfoliante), una piscina interna collegata a una esterna riscaldata, una vasca idromassaggio e una terrazza solarium, gli ospiti possono immergersi in un percorso di benessere che coinvolge tutti i sensi.

Stanza del sale dell' A-Rosa Lago di Garda 1/5 Relax in spa dell'A-Rosa Lago di Garda 2/5 Zona relax dell'A-Rosa Lago di Garda 3/5 Vista dello Spa Remedy Bar dell‘A-Rosa Lago di Garda 4/5 Spa Remedy Bar dell‘A-Rosa Lago di Garda 5/5 Previous Next

Il Spa “Remedy” Bar è un punto di forza: qui è possibile scegliere oli e fragranze personalizzati per i trattamenti, miscelati al momento. Ogni dettaglio, dalle attrezzature per il fitness agli spazi dedicati allo yoga, è pensato per favorire un benessere olistico.

Cucina italiana e sapori autentici da A-Rosa Lago di Garda

La gastronomia al Ristorante A-Rosa è un’ode alla cucina italiana, con ingredienti locali e stagionali interpretati con creatività. Il forno Josper e la “Roro Pizza” regalano piatti unici, mentre l’enoteca con pareti in vetro permette agli ospiti di vivere esperienze enogastronomiche esclusive. Non manca un pool bar per pasti leggeri e cocktail da sorseggiare a bordo piscina, ideale per chi cerca un’atmosfera rilassata e informale.

Sport, lavoro e relax da A-Rosa Lago di Garda

Con attività che spaziano dal golf al trekking, dallo yoga all’equitazione, A-Rosa Lago di Garda offre infinite possibilità per chi vuole tenersi attivo. E per chi è in viaggio di lavoro? Spazi di co-working, sale meeting multifunzionali e la sala “Creavista” rendono questo resort la scelta perfetta anche per eventi e bleisure.

A-Rosa Lago di Garda

Via del Panorama 47 - 25087 Salò (Bs)

Tel 0365 440600