ConTanima, il ristorante che gioca con i sapori fra Bolzano e il mondo

Se l’accogliente Bolzano è la porta d’ingresso dell’Alto Adige, il ristorante ConTanima è la chiave per scoprire un inaspettato universo gastronomico che con ogni piatto racconta - quasi giocando - piacevolissime storie di tradizione, innovazione e identità culturali diverse, ma perfettamente integrate fra loro. Il legame originale è l'utilizzo di ingredienti di un territorio per richiamare quelli di un’altra zona. Incredibile è ad esempio l’ottima Puttanesca di montagna (nella foto accanto al titolo) in cui capperi, ulive e pomodoro sono sostituti da materie prima della montagna, a partire da bacche… ma il gusto sembra lo stesso. Un piatto da non perdere.

ConTanima, particolare

Da ConTanima si viaggia a tavola fra tecnica e divertimento

Questa sorta di divertimento per il commensale è il filo conduttore del menu fine dining che propone il ristorante ospitato all’interno del centralissimo Parkhotel Laurin, un hotel che da oltre un secolo è sinonimo di eleganza e ospitalità a Bolzano. Il ristorante, altra originalità, si trova in una serra in stile Liberty immersa nel parco privato dell’hotel, la Glasshouse, location che da sola vale la visita. La sala dall’atmosfera intima, con venti coperti, è caratterizzata da pareti e soffitti in vetro, in un continuum con il parco che la circonda. Il grande tavolo centrale in legno di quercia, per serate all’insegna della convivialità (che in serate normali è sollevata sul soffitto) e le lampade provenienti da antiche navi inglesi aggiungono un tocco rustico ed elegante. Anche al ConTanima non manca l’arte, protagonista in tutti gli ambienti del Parkhotel Laurin: qui trova posto l’opera “Abbondanza di spazio e tempo” di Othmar Prenner, realizzata in occasione del centenario dell’hotel, che richiama i due temi fondamentali della proposta gastronomica del fine dining, tra i viaggi nel mondo di chef Tornatore e i richiami che spaziano tra il passato dell’infanzia partenopea e il presente radicato in Alto Adige.

Tra alberi secolari, sculture d’autore e un’atmosfera che mescola raffinatezza e calore, ConTanima è molto più di un ristorante: è quella che tanti definiscono un’esperienza sensoriale completa, ma che a noi piace descrivere come un’occasione per divertirsi a tavola, fra sorprese e piatti di grande ricerca, ma assolutamente comprensibili e… buoni.

Dario Tornatore nella sala di ConTanima

Dario Tornatore, il cuoco giramondo che bada al piacere dei suoi ospiti

La proposta di ConTanima è un vero viaggio attraverso i sapori, un percorso che parte dal territorio altoatesino per abbracciare il mondo. La cucina si ispira alla storia di Bolzano come crocevia di culture: dalla tradizione austro-ungarica alla raffinatezza italiana, dai richiami mitteleuropei alle contaminazioni mediterranee. Ogni piatto è pensato per raccontare una storia, valorizzando ingredienti locali e tecniche moderne. Non ci si limita a mangiare: qui si assapora l’anima di un luogo, si viaggia nel tempo e nello spazio grazie a creazioni che combinano qualità, estetica e sostenibilità. E a guidare il percorso c’è Dario Tornatore, classe 1985, uno chef che qui ha portato il suo imprinting campano e le esperienze fatte in giro per il mondo.

ConTanima, particolare della serra vista dal parco dell‘hotel Laurin

Il menu del cuoco giramondo è di quelli realmente capaci di sorprendere i sensi e raccontare le ricchezze e le rarità del territorio, in un ambiente di grande fascino dove, quasi a non volersi prendere troppo sul serio, si punta sull’essenzialità, con arredi quasi da bistrot e un pavimento in ghiaia. Ma con tante candele ad illuminare lo spazio. La Glasshouse è davvero un angolo di paradiso nel centro città che, dopo l'attenta ristrutturazione supervisionata dalla famiglia Staffler (che da oltre un secolo gestisce il Laurin), è diventata la dimora esclusiva di ConTanima.

Da ConTanima conta che i piatti siano buoni e possano emozionare

Nonostante la magia del luogo, la cucina è però la vera protagonista. I piatti di Tornatore sono audaci e scenografici, capaci di esaltare l’eccellenza delle materie prime locali, con tocchi mediterranei che richiamano i suoi ricordi d’infanzia e accenti internazionali, frutto delle sue esperienze nelle cucine stellate di Londra, del Medio Oriente e dei numerosi viaggi in Asia.

Cavolo rapa, ConTanima

Tra le proposte del menu autunnale che hanno ricevuto molti consensi c’è certamente della nuova stagione spicca il Cavolo rapa, cotto all'interno di una sfera di terracotta che il maître rompe al tavolo, svelando la verdura fumante. A parte, una salsa beurre blanc e mandorle di terra croccanti. Un piccolo spettacolo gastronomico che esalta gli ingredienti stagionali e rigorosamente altoatesini, provenienti da aziende agricole locali come il maso Aspinger di Barbiano, situato a 700 metri di altitudine.

Brodo di porcini e miso di ceci a ConTanima

Valorizzare le materie prime del territorio giocando a sostituirle in piatti di tutto il mondo

A fine autunno c’era la scelta di valorizzare un ingrediente di stagione, il fungo, e declinarlo in diverse preparazioni. È il caso di un iniziale Brodo di porcini e miso di ceci, a cui seguivano - Dolma, una foglia di vite sott’aceto ripiena di bulgur e ragu di cardoncello (un richiamo ai Dolmadaki greci), L’ovetto ripieno di spuma di scalogno e shitake, un Enoki in pastella con mayonese allo shoyu e nepitella e la Tartelletta al carbone vegetale tartare di cardoncelli e spugna alle trombette del morto.

Dario Tornatore al lavoro

Ma come non ricordare piatti assolutamente originali, il cui ricordo fa ancora venire l’aquolina in bocca. Pensiamo a No Brain, cervello di vitello, delicatissimo e più saporito del foie gras che ricorda per consistenza, o il Pasta e patate che per fattura e presentazione sembra un ponte, riuscito, fra Napoli e il Giappone, trasformandosi in ripieno di gyoza scottati alla piastra con brodo di patate. L’agnello della val Senales, carne rigorosamente ricercata e certificata, viene presentato come un tomahawk, mentre il Carciofo, inteso come un fiore, accompagnato da topinabur e tartufo, sembra quasi un dolce grazie ad un’incredibile tecnica di cottura. La Pernice, piatto da mense principesche, è perfetta nella cottura succulente e viene presentata con patate alla brace che già da sole sono un piatto perfetto.

No Brain (cervello di vitello), ConTanima 1/5 Pasta e patate a ConTanima 2/5 Carciofo a ConTanima 3/5 Pernice, papata e brace - ConTanima 4/5 dessert Caffè sospeso, ContAnima 5/5 Previous Next

Ma il susseguirsi di questi piatti intriganti e curiosi, presentati con abilità dal personale di sala che ha un ruolo determinante nel tenere alto il contest “divertimento”, ha un suo momento clou quando, bendati, ai commensali viene portato un piatto a sorpresa (Ti fidi me?), con cui il cuoco invita a indovinare cosa si sta mangiando,,, e se indovinare è davvero difficile, il piacere sta nel cercare di affinare i sensi per tentare di capire cosa si mangia. E le sorprese non mancano…

Insomma, una cena da ContAnima è davvero un’esperienza multisensoriale con tante sorprese e sapori inaspettati, altoatesini e non, insieme ai ricordi di un'infanzia mediterranea, come la Pastiera, la Genovese e la ricordata Pasta patate e provola.

ConTanima, la sala riservata 1/3 ConTanima particolare 2/3 ConTanima, un angolo elegante al centro di Bolzano 3/3 Previous Next

Alcune delle preposte vengono servite sui piatti della nonna di Tornatore, Chiara, a cui lo chef attribuisce l’origine della sua passione per la cucina. In abbinamento, una selezione di vini curata dal maître e sommelier Simone Maggiore, con etichette dal mondo dei vini naturali, biodinamici e del circuito Triple A, nonché una proposta di abbinamenti analcolici e i liquori prodotti in loco, come il limoncello e il liquore alle foglie d’ulivo. Con la scelta tra 3, 5 o 8 portate, ogni percorso viene creato al momento e narrato nel corso della cena, offrendo un’esperienza unica e irripetibile per ogni ospite, ma sempre in chiave casual: qui, l'importante, va ripetuto, è divertirsi.

Hotel Laurin

Un simbolo di eleganza nel cuore di Bolzano

L’Hotel Laurin, costruito tra il 1909 e il 1910 su progetto degli architetti bavaresi Alois e Gustav Ludwig, è un gioiello dello stile Liberty. Situato nel cuore di Bolzano, a un passo da Piazza Walter, rappresenta un'icona di eleganza e ospitalità da oltre un secolo. L’hotel è circondato da un rigoglioso parco privato, un’oasi di tranquillità impreziosita da roseti, alberi secolari e opere d’arte contemporanea.

Hotel Laurin, camera suite 1/3 Hotel Laurin, camera 2/3 Hotel Laurin, particolare di una suite 3/3 Previous Next

Camere di charme e comfort moderni

Le camere del Laurin sono ampie, luminose e arredate con uno stile classico che si sposa con tutti i comfort moderni. Ogni stanza dispone di Wi-Fi ad alta velocità, minibar, aria condizionata e TV a schermo piatto, offrendo un ambiente accogliente e funzionale. Molte camere si affacciano sui giardini privati dell’hotel, permettendo agli ospiti di godere di una vista rilassante e di un’atmosfera unica.

Hotel Laurin, bar 1/4 Hotel Laurin, parco 2/4 Hotel Laurin, piscina 3/4 Hotel Laurin, parco 4/4 Previous Next

Servizi esclusivi e future novità

L’Hotel Laurin offre una varietà di servizi pensati per soddisfare le esigenze di ogni ospite. Tra questi, una piscina all'aperto stagionale, una sauna e un centro fitness. Dalla prossima stagione sarà inaugurata anche una nuova SPA, che arricchirà ulteriormente l’offerta dell’hotel. Per chi ama la gastronomia, oltre al ristorante ConTanima, il Laurin ospita un altro ristorante rinomato per la cucina altoatesina e internazionale. Il bar dell'Hotel è uno dei più frequentati a Bolzano e sulle sue pareti ci sono una serie di affreschi che illustrano la leggenda di re Laurin, il re delle Dolomiti.

Hotel Laurin, addobbato per Natale

E in vista di Natale l'hotel rappresenta un'occasione unica per per essere la base da cui visitare i mercatini di di Bolzano e dei dintorni o per programmare le feste in un ambiente decisamente elegante e di stile. Unica avvertenza, nelle festività il ConTanima è chiuso...

ConTanima - Parkhotel Laurin

Via Laurin, 4 Bolzano

Tel +39 0471 311 000