Quando lo sci è la pausa lavoro perfetta: succede da Ama Stay

Hai presente quando sogni di prendere una pausa dal lavoro, ma con una connessione Wi-Fi super veloce? E magari, vorresti farlo non in una stanza anonima in città, ma in un posto dove puoi sciare al mattino e fare una riunione nel pomeriggio? Allora Ama Stay è il tuo angolo di paradiso. Immagina un rifugio ai piedi delle Dolomiti, a San Vigilio di Marebbe (Bz), dove la "workation" incontra la magia della montagna. Qui puoi dire addio alla monotonia del lavoro da casa e dare il benvenuto a un’esperienza che combina lavoro, natura, sport e wellness come mai prima d’ora.

L‘esterno di Ama Stay (Foto: Andreas Tauber)

Lavoro e vacanza da Ama Stay

Se l’idea di lavorare con una vista mozzafiato sulle Dolomiti ti fa venire voglia di mandare la tua scrivania in ufficio a fare un lungo viaggio, non sei solo. Ama Stay è la workation che ogni nomade digitale sogna di vivere. Immagina di svegliarti la mattina e, dopo aver fatto colazione con un cappuccino italiano, di scivolare nel tuo ufficio panoramico con una connessione internet veloce.

Lavorare in vacanza da Ama Stay (Foto: Andreas Tauber)

E non si tratta solo di una scrivania con vista. Ama Stay ha spazi di co-working all’avanguardia, ideali per chi deve chiudere un contratto o per chi si è dimenticato di staccare il laptop. Se lavorare fianco a fianco con altri professionisti e nomadi digitali ti ispira, qui troverai un mix di creatività e tranquillità, tutto condito da un ottimo caffè e un paesaggio da cartolina. Se invece sei più un tipo da riunioni con una vista sulle cime innevate, Ama Stay ha anche spazi privati dove potrai concentrarti senza distrazioni (tranne, forse, il richiamo della neve fuori dalla finestra).

Lo sci è la tua pausa lavoro da Ama Stay

Nel momento in cui hai completato il tuo primo task della giornata, il Plan de Corones è praticamente fuori dalla porta. Sì, hai letto bene: la cabinovia parte proprio davanti a Ama Stay. Quindi, se l’idea di passare dalla scrivania alla pista da sci ti fa sentire un supereroe, questa è la tua occasione. Da fine novembre fino ad aprile, Ama Stay è il rifugio perfetto per gli amanti dello sport invernale. Le piste del comprensorio sciistico più famoso dell’Alto Adige sono a un passo, con una varietà che spazia dallo sci alpino alle escursioni con le ciaspole. Ma se pensi che sciare sia troppo faticoso, c’è sempre la pista di sci di fondo St. Vigil-Pederü. Con 24 chilometri di pista panoramica, questa è l’esperienza perfetta per chi vuole godersi la montagna senza sfidare la gravità. Se poi cerchi qualcosa che ti faccia sentire davvero vip, segna sul calendario il 21 gennaio, quando la Ski Weltcup femminile di sci alpino sbarcherà sulla leggendaria Pista Erta, proprio di fronte a Ama Stay. Praticamente, un evento di livello mondiale dove puoi guardare le atlete fare quello che noi tutti facciamo quando proviamo a sciare (ma con più stile).

Non solo sci e lavoro: il benessere da Ama Stay

Dopo aver dato il massimo sulle piste, è il momento di coccolarsi. A Ama Stay, il wellness è una parte fondamentale dell’esperienza. Non c’è nulla di meglio che rilassarsi nella piscina riscaldata o nella sauna panoramica dopo aver sciato. Immagina: le vette delle Dolomiti ricoperte di neve, la luce del tramonto che filtra attraverso la finestra e tu, immerso nell’acqua calda, a rigenerarti dopo una giornata intensa (sia di lavoro che di sport). E quando la fame si fa sentire, è il momento di dirigersi verso l'Ama Restaurant. Il menu? Un’esplosione di tradizione ladina e pugliese, con un tocco internazionale che fa sentire a casa chiunque, ovunque venga. Lo chef Marco De Benedictis sa come rendere ogni piatto una vera e propria esperienza sensoriale anche la tua “pausa pranzo”.

Cultura e musica: Ama Stay più di una semplice vacanza

Ma non è finita qui. Ama Stay è anche il posto giusto per gli amanti della cultura, dell’arte e della musica. Ogni anno, il 8 dicembre, l’Ama Art inaugura una serie di mostre che ruotano intorno ai temi della stay, focus, adventure e relax. Quindi, se pensi che un po’ di arte non possa mai fare male mentre lavori, questo è il posto giusto.

E la musica? Ogni giovedì, il piano bar di Ama Stay diventa il palcoscenico per concerti dal vivo e DJ set con band locali e artisti emergenti. Se pensi che lavorare con una colonna sonora jazz ti faccia sentire più produttivo, puoi provare anche quello. La musica è l’elemento che trasforma ogni angolo di Ama Stay in un’esperienza sociale che si rivela tanto stimolante quanto divertente.

Dormire da Ama Stay

E dopo tutto questo, il meritato riposo. Le camere di Ama Stay offrono un'accoglienza moderna e funzionale, con un design giovane e sostenibile. Gli spazi sono pensati per garantire comfort durante la vacanza o la workation.

Una delle stanze di Ama Stay (Foto: Andreas Tauber)

Ogni camera è dotata di servizi esclusivi, tra cui pulizie quotidiane, accesso al centro benessere e Wi-Fi ultraveloce. Inoltre, gli ospiti possono godere di una serie di vantaggi, come l'accesso gratuito a mezzi pubblici e musei, e l'uso di spazi di coworking.

Ama Stay

Str. Plan de Corones 44 - 39030 S. Vigilio (Bz)

Tel 0474431480