La Venezia che incanta all'Hotel Palazzo Nani di Cannaregio

Soggiorna nel cuore di Venezia, dove ogni angolo è un’opera d’arte e ogni canale racconta storie di epoche passate, al Palazzo Nani Venice by Radisson Collection. Immagina di camminare in un palazzo che è più di un semplice hotel: è un tuffo nella storia! Qui, l’architettura elegante e la decorazione affascinante riflettono l’eredità di una nobile famiglia veneziana, nota per aver avuto un ruolo da protagonista nella vita politica, sociale e culturale della Repubblica di Venezia. Quindi, preparati a vivere l’autentica dolce vita veneziana con un pizzico di modernità. E c'è un motivo in più per soggiornarvi: "Venezia incanta", l'esperienza immersiva che celebra l’arte e il design attraverso un percorso alla scoperta della città che rimarrà aperta al pubblico fino al 31 dicembre.

Gli scenografici interni di Palazzo Nani

Palazzo Nani, dormire nel cuore di Venezia

Situato nel cuore del centro storico di Venezia, sei a un passo dalle meraviglie della città. Fai colazione e dirigiti verso il Ghetto Veneziano, esplora i negozi caratteristici del quartiere e fermati in uno dei caffè storici per un dolce tipico. E se sei un amante dell’arte e della cultura, non puoi perderti la celebre Biennale di Venezia e il Festival del Cinema. Insomma, il palazzo non è solo un luogo dove pernottare, è il punto di partenza per un’avventura che promette di essere indimenticabile!

Renaissance Junior Suite di Palazzo Nani 1/4 Presidential Suite Vittoria di Palazzo Nani 2/4 Bagno di una delle camere di Palazzo Nani 3/4 Superior Room di Palazzo Nani 4/4 Previous Next

E parlando di avventura, non dimenticare di coccolarti con un soggiorno nelle camere e suite dell'hotel. Ogni spazio è un microcosmo di letti lussuosi, tessuti morbidi e palette di colori raffinati, pensati per farti sentire come un vero doge di Venezia. Scegli la tua oasi di tranquillità e goditi Wi-Fi gratuito e veloce, accesso al centro fitness, servizio in camera 24 ore su 24 e una serie di comfort che rendono il tuo soggiorno facile e piacevole. Le camere offrono viste da cartolina: puoi affacciarti sul canale di Cannaregio, sulle strade della città o sul sereno cortile dell'hotel. E ci sono anche 4 camere accessibili al piano principale per garantire che ogni ospite si senta a casa.

Palazzo Nani, il gusto di Venezia

E, dopo una giornata di esplorazione, il ZOJA Wine Bar & Terrace ti aspetta per un brindisi. Qui, l’atmosfera è vivace e accogliente, perfetta per assaporare i tradizionali cicchetti veneziani. Si tratta di piccole delizie che vanno dallo stuzzichino al gourmet, ideali per condividere e gustare in compagnia. E per accompagnarli, non c'è niente di meglio di un cocktail preparato con ingredienti freschi. Scopri i sapori unici di Venezia mentre sorseggi un drink nel Lounge Bar o nel suggestivo cortile interno.

ZOJA Wine Bar di Palazzo Nani

Non dimenticare che ZOJA è il secondo nome della nobile famiglia veneziana Nani, e qui puoi sentire l’eco di storie passate mentre assapori il presente. Dalle pizze gourmet ai piatti più tradizionali, il menu è un viaggio culinario nella storia di Venezia.

Palazzo Nani, dal benessere al business

Ma non solo. Dopo una giornata a vagare per le calli, puoi ricaricare le batterie nella spaziosa palestra o concederti un po' di relax nella sauna e nell'area relax. Qui, l'eleganza incontra il benessere, e l’unica cosa di cui preoccuparti è scegliere se fare un’ulteriore corsa o lasciarti andare a un bel riposino.

La palestra di Palazzo Nani 1/4 Particolare dei soffitti di Palazzo Nani 2/4 Particolare di Palazzo Nani 3/4 Winery di Palazzo Nani 4/4 Previous Next

Se sei in vena di organizzare un evento, non cercare oltre: il Palazzo Nani è la cornice ideale. Che si tratti di una riunione di lavoro in grande stile o di una festa di compleanno che farà invidia a tutti i tuoi amici, l'hotel ha gli spazi perfetti per ogni esigenza. La sala riunioni privata accoglie fino a 4 persone, ma se hai una comitiva più grande, il cortile e lo spazio prive possono ospitare fino a 80 ospiti.

Venezia Incanta: nuovo progetto di Palazzo Nani

Ma, come detto, oltre alla bellezza dell'hotel, c'è anche un motivo in più per soggiornare a al Radisson Collection Hotel, Palazzo Nani: "Venezia Incanta", un progetto affascinante presentato in occasione della Venice Design Week. Questa iniziativa è un invito a scoprire la magia di Venezia attraverso un percorso immersivo che celebra l’arte e il design, e sarà aperta al pubblico fino al 31 dicembre.

La mostra Venezia Incanta a Palazzo Nani

“Venezia Incanta” offre un’esperienza unica che combina una mostra espositiva all’interno dello storico Palazzo Nani e un tour guidato delle calli veneziane, dove giovani talenti locali possono trarre ispirazione dai suggestivi scorci e dalle botteghe artigiane della città. La mostra, curata da Niccolò Giacomazzi, presenta le opere di Jingge Dong e Matilde Sambo in una bi-personale dal titolo STOP more FEEL more, che invita i visitatori a rallentare e immergersi in una riflessione profonda. Situata al primo piano, la mostra di Jingge Dong offre dipinti vibranti che si integrano perfettamente con gli elementi storici dell’edificio, creando un dialogo visivo avvincente. Al secondo piano, le sculture di Matilde Sambo, più rarefatte e contemplative, invitano il pubblico a prendere una pausa e riflettere.

Parallelamente alla mostra, il progetto si espande in città con un itinerario guidato alla scoperta delle botteghe artigiane e dei luoghi nascosti dove la creatività e la tradizione si intrecciano. Questa esperienza è accompagnata da un originale libretto illustrato, disponibile per gli ospiti dell’hotel, che esplora la storia e la cultura artigianale di Venezia. In aggiunta, Acqua di Parma presenta la collezione Art de la Table, arricchita da una caraffa e bicchieri disegnati da Gala Rotelli e realizzati a Venezia. La mostra include anche opere in vetro di Murano firmate da India Mahdavi, unendo arte e design in un abbraccio elegante e contemporaneo.

Radisson Collection Hotel Palazzo Nani

Fondamenta Cannaregio 1105 - 30121 Venezia

Tel 041 8842200