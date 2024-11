Palazzo delle Pietre, un rifugio fra arte e privacy che va oltre gli hotel di lusso

Fra il bello e il lusso ci ha sempre lavorato. Per anni è stato presidente di Prada. Ma ora ci vive in mezzo e si è costruito una casa-albergo che è fra le destinazioni più esclusive di Roma. Carlo Mazzi, ingegnere e collezionista, ha ormai vinto la sua scommessa: rendere in qualche modo pubblici e da ammirare gli incredibili reperti antichi (soprattutto di archeologia romana) che lui e la sua famiglia hanno raccolto negli anni. E così, invece di mantenere in qualche magazzino busti, capitelli o mosaici ci ha letteralmente ricostruito intorno un luogo unico che unisce passato e presente nel cuore di Roma, tra le antiche vie di Campo Marzio: Palazzo delle Pietre. Qui, tra appartamenti di lusso, storia millenaria e privacy assoluta, ha preso vita una nuova visione dell’ospitalità, dove eleganza e cultura si intrecciano, all’insegna della più concreta vivibilità.

Carlo Mazzi

Questo edificio è frutto di una passione coltivata per generazioni dalla famiglia Mazzi, custode di un luogo che rappresenta l’essenza della romanità. Ogni dettaglio è pensato per offrire un rifugio discreto e sicuro, in un ambiente ricco di fascino e storia. E non caso è metà esclusiva di turisti che cercano un’esperienza originale, a livello di un hotel a 5 stelle, ma lontano da ogni logica di albergo. Al punto che l’ingegner Mazzi nel palazzo ci abita, all’ultimo piano, e condivide con i suoi ospiti (in 10 appartamenti) spazi comuni ed ascensori.

Un museo da vivere: duemila anni di storia e una collezione unica

Palazzo delle Pietre è in realtà molto più di una semplice residenza di lusso. Ogni angolo di questo edificio storico racconta una storia antica: qui, tra mura e soffitti decorati, rivivono duemila anni di storia romana. Grazie alla cura della famiglia Mazzi, che ha dedicato la propria vita a collezionare reperti archeologici e opere d’arte, il palazzo offre un’esperienza senza eguali. Oltre duecento reperti archeologici sono distribuiti nei vari appartamenti e nelle aree comuni, trasformando ogni stanza in una galleria vivente della storia romana.

Fil rouge del Palazzo, i grandi frammenti archeologici che decorano le suite raccontano un’origine antica

Gli oggetti esposti, provenienti dalla collezione privata della famiglia, spaziano da capitelli corinzi del II secolo a busti di generali romani e preziose decorazioni in marmo usate magari come testata del letto. Uno degli ultimi acquisti era stato un capitello in marmo della Roma imperiale, realizzato in stile corinzio e risalente al II secolo, acquistato da uno dei più importanti antiquari italiani. Questo straordinario pezzo di storia è ora esposto nell’atrio del palazzo, dove le sue foglie di acanto scolpite con maestria raccontano la bellezza dell’arte classica. Ed è un po’ il simbolo di questo luogo per molti versi inaspettato.

La collezione del Palazzo delle Pietre comprende anche opere e oggetti provenienti da culture diverse

Ma la collezione del Palazzo delle Pietre non si limita a testimonianze della romanità: comprende anche opere e oggetti provenienti da culture diverse, come antichi vasi cinesi e arazzi caucasici intessuti a mano, testimonianze di una passione multigenerazionale per l’arte e l’antiquariato. Ogni reperto è scelto con cura per offrire agli ospiti una visione completa e stratificata della storia. Grazie a questa straordinaria collezione, soggiornare al Palazzo delle Pietre diventa un viaggio a ritroso nel tempo, un’immersione totale nella storia millenaria di Roma.

Una ristrutturazione nel segno del lusso sostenibile

La rinascita del palazzo era iniziata nel 2012, quando Carlo Mazzi decise di riportare all’antico splendore questo edificio storico, trasformandolo in un capolavoro di lusso e design. Otto anni di lavori avevano permesso di restituire a Roma un gioiello architettonico che unisce passato e presente in un dialogo armonioso.

I materiali utilizzati per il restauro, come il legno di recupero e i preziosi marmi di Antolini, conferiscono agli ambienti un’eleganza senza tempo

La ristrutturazione è stata concepita nel rispetto delle tradizioni locali, con un’attenzione particolare alla sostenibilità. I materiali utilizzati, come il legno di recupero e i preziosi marmi di Antolini, conferiscono agli ambienti un’eleganza senza tempo, rispettando al contempo l’ambiente. La famiglia Mazzi ha inoltre scelto di affidare il rinnovo degli spazi a rinomati artigiani italiani, specialmente toscani e romani, che periodicamente riportano a nuova vita i dettagli decorativi, mantenendo viva la tradizione e l’artigianato.

Ogni aspetto della struttura, dalle volte decorate alle travi a vista, è stato restaurato per valorizzare l’identità storica del palazzo, integrando al contempo tecnologie moderne per garantire un’esperienza abitativa all’avanguardia.

Appartamenti di lusso: tra reperti antichi e design contemporaneo

Gli appartamenti di Palazzo delle Pietre rappresentano l’unione perfetta tra passato e presente. Ciascuna delle dieci residenze è progettata per offrire un’esperienza abitativa unica, con arredi personalizzati e una selezione di colori che crea un’atmosfera raffinata e accogliente. Ognuno degli appartamenti è decorato con una combinazione di elementi antichi e moderni, creando un linguaggio visivo che riflette l’essenza del palazzo.

Gli eleganti spazi comuni del Palazzo delle Pietre

Alle “pietre”, i reperti archeologici, si abbinano i dipinti contemporanei, le tappezzerie, i tendaggi in seta e i cuscini che creano un’atmosfera piacevole e riposante, esaltata dalla luminosità soffusa delle lampade. I migliori brand di design dialogano con i classici arazzi caucasici della Galleria milanese Altai della famiglia Carrieri.

I bagni, rivestiti con preziosi marmi Antolini, offrono set di prodotti naturali di Comfort Zone, mentre gli accessori sono curati da Mario Luca Giusti e da Alessi. Le cucine sono attrezzate con le tecnologie più avanzate e arricchite da una selezione di complementi realizzati appositamente per il Palazzo come le porcellane di Richard Ginori. Gli spazi esterni, come le terrazze, sono impreziosite da arredi outdoor.

I reperti classici all'interno del Penthouse Apartment di Palazzo delle Rocce 1/5 La stanza del Penthouse Apartment del Palazzo delle Rocce 2/5 Il Prestige Apartament di Palazzo delle Rocce 3/5 La zona living del Penthouse Apartment del Palazzo delle Rocce 4/5 Il bagno del Superior Apartment di Palazzo delle Rocce 5/5 Previous Next

Studio: Appartamenti di circa 40 mq, alcuni dei quali con cortile privato, pensati per chi cerca un rifugio intimo e confortevole. Ogni Studio è arredato con tessuti preziosi e mobili contemporanei, in un equilibrio perfetto tra accoglienza e modernità.

Comfort Apartment : Appartamenti di 50 mq, con soffitti dipinti a mano e terrazze private. Questi spazi sono perfetti per soggiorni prolungati, grazie alla presenza di una zona living ampia e accogliente, arricchita da reperti storici e dettagli di design.

: Appartamenti di 50 mq, con soffitti dipinti a mano e terrazze private. Questi spazi sono perfetti per soggiorni prolungati, grazie alla presenza di una zona living ampia e accogliente, arricchita da reperti storici e dettagli di design. Superior Apartment : Con una superficie di 60 mq, i Superior Apartment presentano porte antiche in legno e colonne in pietra, che conferiscono agli ambienti un carattere unico. La cucina completamente attrezzata e il bagno en-suite completano l’offerta, rendendo questi appartamenti ideali per chi cerca un’eleganza senza tempo.

: Con una superficie di 60 mq, i Superior Apartment presentano porte antiche in legno e colonne in pietra, che conferiscono agli ambienti un carattere unico. La cucina completamente attrezzata e il bagno en-suite completano l’offerta, rendendo questi appartamenti ideali per chi cerca un’eleganza senza tempo. Prestige Apartment : Questi appartamenti, con una superficie di 75 mq, vantano un contrasto cromatico elegante e un’atmosfera sofisticata. Le camere da letto matrimoniali, dotate di bagno en-suite, offrono un comfort ineguagliabile, e in alcuni appartamenti è presente una vasca freestanding del periodo napoleonico.

: Questi appartamenti, con una superficie di 75 mq, vantano un contrasto cromatico elegante e un’atmosfera sofisticata. Le camere da letto matrimoniali, dotate di bagno en-suite, offrono un comfort ineguagliabile, e in alcuni appartamenti è presente una vasca freestanding del periodo napoleonico. Penthouse Apartment: Gli attici rappresentano il massimo del lusso, con spazi che vanno dai 100 ai 125 mq. La combinazione di due appartamenti comunicanti crea una residenza esclusiva con terrazze panoramiche e arredi di altissimo pregio, per un’esperienza di soggiorno unica nel cuore di Roma.

Frammenti club: benessere e cultura per un soggiorno esclusivo

Il FraMmenti Club è il cuore pulsante di Palazzo delle Pietre, un club esclusivo che offre agli ospiti un’ampia gamma di servizi personalizzati e spazi dedicati al relax e alla cultura. Tra i servizi del club, spicca un’area wellness dove è possibile usufruire di massaggi, trattamenti olistici e di un Hammam decorato con mosaici verdi, per un’esperienza sensoriale unica.

La palestra del FraMmenti Club di Palazzo delle Pietre

Nato per creare un punto di incontro tra conoscenze e passioni, il FraMmenti Club organizza eventi culturali, incontri e dibattiti con intellettuali e artisti di fama internazionale. Gli incontri, aperti al pubblico, rappresentano un’occasione per esplorare il dialogo tra passato e presente, offrendo agli ospiti e ai cittadini romani una visione contemporanea della cultura.

Sicurezza e privacy: un rifugio esclusivo nel cuore di Roma

Palazzo delle Pietre è pensato per garantire il massimo della sicurezza e della privacy. Gli ospiti possono contare su un’assistenza discreta e sempre disponibile grazie al personale del FraMmenti Club, attivo 24 ore su 24. Ogni appartamento è accessibile tramite un sistema di controllo riservato, porte blindate con serrature elettroniche, i servizi di pulizia e sanificazione sono realizzati con una particolare attenzione all’ambiente, utilizzando prodotti sostenibili e tessuti di alta qualità.

Tra i servizi offerti, il Palazzo mette a disposizione un servizio di food delivery e di spesa a domicilio, pensato per garantire il massimo comfort e rispettare la privacy degli ospiti. Inoltre, è possibile usufruire di un servizio di lavanderia personalizzato, che permette agli ospiti di sentirsi come a casa propria, avvolti dalla discrezione e dal calore di una residenza esclusiva.

La magia del Palazzo delle Pietre: un’esperienza esclusiva nella città eterna

Palazzo delle Pietre è un luogo dove ogni soggiorno diventa un viaggio nel tempo, un’immersione nella storia e nella bellezza di Roma. La posizione centrale, in via delle Coppelle, nel quartiere storico di Campo Marzio, permette agli ospiti di esplorare la città con facilità, con accesso immediato alle meraviglie di Piazza Navona, al Pantheon e al colonnato del Tempio di Traiano.

La posizione di Palazzo delle Pietre permette di esplorare la città di Roma con facilità

In questo luogo dove arte e storia si fondono con eleganza, ogni dettaglio è un omaggio alla città e alla sua complessa bellezza. Palazzo delle Pietre incarna un concetto di ospitalità unico, dove il passato diventa parte del presente, in un ambiente che celebra l’eleganza e la raffinatezza di Roma. Qui, ogni soggiorno si trasforma in un’esperienza indimenticabile, in cui gli ospiti non sono semplici visitatori, ma diventano parte di una storia millenaria, che li accoglie e li avvolge nel calore di una dimora esclusiva, dedicata a chi cerca il massimo del lusso e della privacy.

Palazzo delle Pietre

Via delle Coppelle 23 - 00186 Roma RM

Tel 06 86610012