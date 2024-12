Break Hotel: la "sosta" giusta a Ospedaletto Lodigiano

A volte, tra un viaggio d’affari e una vacanza lampo, si cerca qualcosa di più di un semplice alloggio: si cerca un’esperienza. Ed è proprio qui che entra in gioco il Break Hotel, un albergo recentemente rinnovato a Ospedaletto Lodigiano (Lo), a pochi chilometri da Piacenza e a soli 30 minuti da Linate. Con una combinazione di comfort, eleganza e servizi impeccabili, questo hotel si candida come il nuovo punto di riferimento per l’ospitalità locale.

Lobby del Break Hotel

Break Hotel: design moderno e accogliente

Il Break Hotel non è solo stato ristrutturato, è stato completamente ripensato. Con l’ambizione di creare un ambiente moderno e accogliente, il risultato è uno spazio dove ogni dettaglio parla di cura e stile. L'hotel ora vanta 32 camere suddivise tra Economy, Classic e Superior, tutte dotate di comfort come Wi-Fi gratuito, prese USB, TV LED e letti progettati per garantire un riposo perfetto. Ogni categoria è pensata per rispondere a esigenze diverse:

Una delle camere del Break Hotel 1/3 Camera del Break Hotel 2/3 Particolare della stanza del Break Hotel 3/3 Previous Next

Non manca una particolare attenzione alle persone con disabilità, con camere e parcheggi accessibili, dimostrando che al Break Hotel ogni ospite è il benvenuto.

Benvenuti nel cuore verde del Break Hotel: la lobby-giardino d’inverno

Una lobby non deve essere solo un passaggio obbligato, ma un luogo che ti accoglie e ti coccola. E al Break Hotel hanno preso questa idea alla lettera, trasformando l’ingresso in un giardino d’inverno. Un mix di verde rigoglioso, design raffinato e atmosfere rilassanti che continuano nei corridoi e nella zona ristorante. Non è un semplice hotel: è un luogo che ti fa sentire subito a casa, con un tocco di eleganza in più.

Il Ristorante Pampaluga al Break Hotel

Non è un segreto che mangiare bene possa trasformare una giornata normale in un’esperienza straordinaria. E al Break Hotel, il Ristorante Pampaluga è pronto a stupire anche i palati più esigenti. Guidato dalla consulenza dello chef Pier Ivan Radice, il Pampaluga propone una cucina che celebra i sapori lombardi, con una particolare attenzione ai prodotti a filiera corta.

Ristorante del Break Hotel

Cosa aspettarsi? Piatti che uniscono tradizione e innovazione, creati con ingredienti accuratamente selezionati da produttori locali. Dall’antipasto al dessert, ogni boccone è un omaggio alla cucina di qualità. L’ambiente, moderno e conviviale, aggiunge un tocco di fascino a ogni pasto, rendendo il ristorante una meta che va oltre il semplice soggiorno.

Sala ristorante del Break Hotel

Fitness e affari: Break Hotel pensa a tutto

Per chi non rinuncia mai al movimento, il Break Hotel mette a disposizione una palestra all’ultimo piano, attrezzata con le migliori apparecchiature TechnoGym. Non si tratta solo di allenarsi, ma di farlo in un ambiente pensato per offrire privacy e relax, con vista sui dintorni che rende tutto più piacevole.

Che si tratti di un piccolo brainstorming o di una presentazione importante, il Break Hotel dispone di una sala meeting moderna e attrezzata, con capienza fino a 50 persone. Dotata delle tecnologie più avanzate, è perfetta per riunioni aziendali, eventi e incontri professionali. Perché al Break Hotel il comfort incontra anche l’efficienza.

Particolare del Break Hotel

Servizi del Break Hotel

Non è solo quello che si vede che rende speciale il Break Hotel, ma anche quello che si vive. L'hotel offre una gamma di servizi progettati per rendere ogni soggiorno il più piacevole possibile:

Reception 24/7 per rispondere a qualsiasi esigenza a qualsiasi ora.

per rispondere a qualsiasi esigenza a qualsiasi ora. Un cocktail bar dove rilassarsi e sorseggiare drink preparati ad arte.

dove rilassarsi e sorseggiare drink preparati ad arte. Un parcheggio gratuito e videosorvegliato di 2000 mq per la massima sicurezza.

di 2000 mq per la massima sicurezza. Un internet point sempre accessibile per chi ha bisogno di lavorare o connettersi.

Posizione strategica del Break Hotel

La posizione del Break Hotel è un altro punto di forza. Situato a 14 km da Piacenza e a soli 30 minuti da Linate, l’hotel è ideale sia per chi viaggia per affari che per chi cerca un soggiorno rilassante vicino alle grandi città. È il luogo perfetto per esplorare i dintorni, da Milano alle bellezze della campagna lodigiana, con il vantaggio di tornare ogni sera in un’oasi di comfort.

Il Break Hotel non è solo un posto dove dormire, è un luogo che trasforma il soggiorno in una vera e propria esperienza. Che tu stia cercando una base per un viaggio d’affari, un weekend rilassante o semplicemente un buon piatto da gustare, qui troverai tutto quello di cui hai bisogno.

Break Hotel

Via Marconi 5 - 26864 Ospedaletto Lodigiano (Lo)

Tel +39 338 465 7191