Inverno al Familiamus: dove la neve è un gioco da bambini (e da adulti)

C’è chi dice che la neve sia magica, e chi invece sostiene che è solo fredda e umida. Ma se c'è un posto dove anche la neve diventa un sogno, è sicuramente l'hotel Familiamus. Un hotel dove i bambini non si annoiano mai e i genitori possono finalmente respirare (e rilassarsi!) come non accadeva da anni. Siamo a Maranza (Bz), nel cuore dell’Alto Adige, c’è un posto che non è solo un hotel, ma una casa delle meraviglie per famiglie: l’hotel Familiamus. Immaginate una struttura moderna, ma con l’anima di una fiaba. A pochi passi dalle piste da sci, l’hotel sorge come una grande nave di ghiaccio che sembra volare sulle vette delle montagne. E se vi chiedete perché somiglia a una fiaba, la risposta è semplice: perché è stata progettata con l’obiettivo di far vivere esperienze da sogno a ogni membro della famiglia.

Sci per tutti al Familiamus

Familiamus: dalla camera alla pista

Siete sciatori esperti, principianti o… semplicemente amanti del divano e delle cioccolate calde? Non importa! All'hotel Familiamus, tutti troveranno il loro angolo di felicità. E per gli sciatori, la posizione è davvero imbattibile: potete scendere direttamente sulla pista senza nemmeno dover fare la fila per la navetta. La pista Brunner del comprensorio Gitschberg Jochtal si trova proprio di fronte all'hotel, pronta a farvi scivolare giù dalla montagna come veri esperti. Con una sciata da sogno, sarete già pronti per la prima pausa cioccolata calda, a bordo pista.

Una delle stanze del Familiamus
Camera del Familiamus
Bagno del Familiamus
Bagno di una della camere dl Familiamus

Al Familiamus i bambini imparano a sciare

Non c'è niente di più bello che vedere i bambini alle prese con le loro prime esperienze sulla neve. E con l’hotel Familiamus, l'inverno diventa un parco giochi gigante. Ai piedi della pista Brunner, si trovano i campi della scuola sci SnowPro, che offrono corsi di sci per bambini dai 4 anni in su. Tappeti magici, ma non come quelli dei cartoni animati, aiutano i piccoli a imparare a scivolare sulla neve in sicurezza, mentre i genitori possono guardare i loro piccoli sciatori in erba divertirsi senza preoccupazioni. E se vostro figlio non ama l'idea di fare il “piccolo sciatore”, non temete: nel Magolix Club troverà tantissime attività creative e giochi che lo terranno impegnato (e felice) per ore.

Il Magolix Club: un mondo di avventure per i bambini

Immaginate uno spazio di 1000 mq in cui si può fare di tutto: laboratori di pittura, creazione di sculture in legno, una teens room con giochi da tavolo e videogiochi, una palestra interna per i più sportivi e, naturalmente, una parete da arrampicata per chi non ha paura di toccare le nuvole. E, se questo non bastasse, c'è anche un laboratorio di cucina dove i bambini possono diventare piccoli chef e cucinare piatti deliziosi da gustare insieme. Tutto questo mentre voi vi godete un po’ di tempo solo per voi, con un libro in mano e una vista spettacolare dalla terrazza dell’hotel.

Familiamus, relax per gli adulti

A Familiamus, anche i genitori possono, infatti, godersi il loro angolo di felicità. Come? Trascorrendo qualche ora di puro relax nella spa adults-only mentre i bambini si divertono al Magolix Club o in un’avventura sulla neve. Immaginate una vasca idromassaggio all’aperto, con vista sulle montagne, un laghetto naturale con percorso Kneipp e una sauna finlandese dove distendersi, mentre i più piccoli sono in buone mani. Se poi vi piace la montagna, la vista dalla vostra stanza vi lascerà senza fiato!

Particolare della spa per adulti del Familiamus
Piscina con vista al Familiamus
La spa per adulti al Familiamus

Buona cucina al Familiamus

In famiglia, la cucina è una vera e propria festa. All’hotel Familiamus, non si mangia solo bene, si mangia divertendosi. La formula all-inclusive vi consente di gustare ogni giorno un buffet ricco di prelibatezze locali e mediterranee, con un menu di cinque portate che cambiano ogni sera, per accontentare i gusti di tutti. Per i più piccoli, c'è un ristorante dedicato che offre piatti sani e gustosi, proprio come li cucinereste a casa (solo che qui non dovete pensare alla spesa o alla pulizia!).

Il ristorante del Familiamus
Sala ristorante al Familiamus
Il bar del Familiamus

Giochi e laboratori al Familiamus

Ma la magia non finisce qui! L’hotel Familiamus ha anche un parco giochi esterno, con tanto di fattoria con gli animali dove i bambini possono conoscere da vicino caprette, conigli e galline. E se i bambini sono un po' più grandi e amano le sfide, c'è anche il laboratorio del legno dove possono creare i loro piccoli capolavori, proprio come veri artigiani. La natura circostante offre un’opportunità unica di godersi la neve, sia con escursioni a piedi, in slitta o in ciaspole, per scoprire i segreti della montagna.

Baby room del Familiamus
Arrampicata per bambini al Familiamus
Tante attivita per bambini al Familiamus
Al Familiamus per scendere si usano gli scivoli
Piscina per bambini al Familiamus

Familiamus: due spa, doppio relax

Se pensate che l’hotel Familiamus sia tutto sci e divertimento per bambini, vi sbagliate! La struttura è dotata di ben due spa: una dedicata alle famiglie e una, come detto, adults-only per chi desidera rilassarsi in tranquillità. L’area Family Wellness è un mondo di divertimento per tutti, con piscine interne, una infinity pool con vista panoramica sulle montagne e una sauna per famiglie dove è possibile rilassarsi insieme. Dall’altra parte, l'area adults-only è un'oasi di pace con saune esclusive, un laghetto naturale e una zona relax perfetta per staccare la spina, mentre i bambini sono intrattenuti.

Family Hotel Familiamus

Vicolo Kössler 5 - 39037 Rio di Pusteria (Bz)

Tel 0472 065000