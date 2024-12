Com'è Kreuzjoch, il nuovo ristorante panoramico a Schlick 2000

Se pensavi che la montagna fosse solo sci, slittini e vin brûlé, preparati a ricrederti: a Schlick 2000, comprensorio sciistico situato nella Val di Stubai, in Austria, il nuovo ristorante panoramico Kreuzjoch ha aperto le sue porte, e non è solo un semplice rifugio di montagna. Qui l'eleganza, il gusto tirolese e la sostenibilità si prendono un momento tutto loro tra neve, vette e panorami mozzafiato.

Il ristorante panoramico Kreuzjoch (Foto: Thorben Jureczko)

Kreuzjoch: il rifugio goloso nella Val di Stubai

La Schlick 2000 è già famosa per le sue baite rustiche che ti accolgono come un vecchio amico e per il calore tirolese che si respira a ogni discesa. Ma cosa succede quando un pizzico di design moderno e una vista a 360° si uniscono al fascino tradizionale? Ecco servito su un piatto d'argento il Kreuzjoch Restaurant.

La sala del ristorante panoramico Kreuzjoch (Foto: Thorben Jureczko)

Situato proprio accanto alla stazione a monte della Kreuzjochbahn, questo ristorante offre un mix di tradizione, modernità e quel profumo di “sosta perfetta” che solo un ristorante con vista può regalarti. Con una capacità fino a 200 ospiti, questo rifugio è privo di barriere architettoniche. «Vogliamo essere più vicini ai nostri ospiti» spiega Martin Pittl, presidente del Consiglio di Schlick 2000. Tradotto? Qui ti senti accolto come in famiglia, con una vista strepitosa sullo sfondo.

Kreuzjoch: buon cibo e sostenibilità

Lo sapevi che un ristorante può essere elegante, panoramico e anchegreen? Questo nuovo rifugio di montagna ha una mission: ridurre l'impatto ambientale senza rinunciare a comfort e bellezza. Come? Materiali ecologici, riutilizzo intelligente di costruzioni preesistenti e un impianto fotovoltaico che sarà operativo a partire dalla primavera 2025, con un'energia annua di 120mila kWh, risparmiando ben 48 tonnellate di CO2 all'anno.

Particolare del ristorante panoramico Kreuzjoch (Foto: Thorben Jureczko)

Se ti piacciono i retroscena e hai sempre desiderato vedere come nasce un ristorante da zero, c'è una chicca per te: un video diario esclusivo su YouTube racconta tutto il viaggio creativo e costruttivo di questa struttura. Dalla prima pietra fino all'inaugurazione, scoprirai come un'idea si è trasformata in realtà.

Self-service e servizio al tavolo: due esperienze al Kreuzjoch

Chi scia non si ferma mai, vero? Ecco perché al Kreuzjoch Restaurant ci sono ben due esperienze culinarie:

Self-Service: per chi vuole una pausa rapida ma gustosa tra una discesa sugli sci e l'altra. Qui il ritmo è veloce, ma il sapore non si fa certo da parte.

per chi vuole una pausa rapida ma gustosa tra una discesa sugli sci e l'altra. Qui il ritmo è veloce, ma il sapore non si fa certo da parte. Zona con servizio al tavolo: se invece la tua pausa è tutto relax, scegli questa opzione. Qui si mangia senza fretta, circondati da grandi vetrate e una vista incredibile.

Zona self-service del ristorante panoramico Kreuzjoch (Foto: Thorben Jureczko)

E poi c'è il Bar Panoramico, il cuore della convivialità: con vetrate scorrevoli e un panorama che ti fa dimenticare anche la più dura giornata sulle piste. Basta ordinare un caffè, mettersi comodi e osservare le montagne innevate mentre il tempo si ferma magicamente.

Il bar del ristorante panoramico Kreuzjoch (Foto: Thorben Jureczko)

La cucina tirolese del Kreuzjoch

Se pensavi di fermarti solo per la vista, ripensaci. Qui al Kreuzjoch si assaggia una selezione autentica di piatti tirolesi preparati con ingredienti freschi e locali. Puoi gustarli sia all'interno, nella sala accogliente, che sulla spaziosa terrazza solarium, dove ti sembrerà di avere il mondo intero ai tuoi piedi. La vista spazia dalla Valle dello Stubai fino alle cime di Serles, Elfer e Kalkkögel, con Innsbruck che sembra un puntino lontano ma sempre affascinante. Dunque, se la tua idea di montagna include non solo sci e freddo, ma anche buon cibo, bellezza e momenti di tranquillità, il nuovo Kreuzjoch Restaurant è il tuo prossimo stop obbligato. Con una combinazione di tradizione tirolese, sostenibilità green e un design elegante che ti farà sentire sempre speciale, questo è più di un semplice ristorante: è un rifugio per lo spirito e il palato.