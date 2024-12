 Feste in Sardegna: piatti tipici e musica dal vivo per celebrare con stile

Attraversare la Sardegna da nord a sud in tempi natalizi è una delle esperienze che, una volta nella vita, ci dobbiamo regalare. Allora scopriamo sapori e profumi che, pur nella stessa isola, cambiano secondo le antiche tradizioni e sorprendono per la loro bontà, genuinità e particolarità.

La magia del Natale a Cagliari

Tutti i sapori delle feste in Sardegna

La cucina è una delle chiavi che svelano le ragioni per cui la Sardegna è riconosciuta come un vero e proprio piccolo continente. Le specialità di mare un po’ ovunque, lungo la costa soprattutto, ma se verso nord est sono i molluschi a fare da padroni, con la grande coltivazione di cozze che caratterizza il mare che bagna la graziosa Olbia, verso la costa occidentale, in quel magico borgo di Alghero, troviamo un po’ di Spagna o, meglio, di Catalunya, espressa in tutta la sua bontà nella paella che, a differenza di quella di tradizione spagnola che vuole il riso come base, quella algherese è preparata con la fregola. Si scende verso Bosa, e poi Cabras e lungo tutta la costa oristanese, dove immancabile è la bottarga, mentre le acque salmastre degli stagni regalano un'anguilla che va a profumare le tavole.

La preparazione dei tradizonali Culurgiones

Scendiamo nel cagliaritano per scoprire l'indimenticabile gusto della Burrida, un piatto a base di gattuccio marino, aceto e noci, che insieme alla Cassòla, una zuppa di vari pesci e, anche qui anguille e molluschi, uniti ai crostacei, raccontano la tradizione culinaria del sud Sardegna. L'Ogliastra, insieme a tutto il nuorese, parlano di radici anche fortemente presenti, di autenticità e di un'evoluzione che ha saputo mantenere quasi intatta l'antica ruralità di quest'isola.

L'entroterra esprime abitudini e tradizioni che continuano a caratterizzare la vita e la quotidianità di questa comunità, usi e costumi che si estendono anche fino al territorio costiero. Tra i piatti più tipici spiccano i Culurgiones e il Coccoi prena, primi piatti che uniscono l'arte della preparazione al gusto pieno e intenso, gli arrosti di carne e, in particolare, Sa Trattalia, nota anche come coratella, uno spiedo di interiora di agnello o capretto, tagliate a pezzi, alternate con pezzi di lardo e di pane.

Il tradizionale Pane Coccoi

Tuttavia, anche la cucina di mare si difende bene, con gli ottimi spaghetti ai ricci di mare e la zuppa di pesce tipica, la cosiddetta Arbataxina, piatto popolare che i pescatori, di rientro al porto dopo una dura giornata di lavoro, mettevano a cucinare utilizzando i pesci più poveri, quelli che non trovavano spazio nel mercato. Nel tempo si scoprirà che proprio quei pesci di scarto racchiudevano tutto il sapore del mare, cosicché la zuppa di questa parte d'isola è rigorosamente preparata ancora così, con l'aggiunta di seppie, cozze, vongole, gamberi.

La tradizionale pasta di fregula con il pesce

Si devia e si entra nel cuore della Sardegna, in quella Barbagia che è la faccia più autentica di questa meravigliosa isola, di questo popolo. Qui i piatti parlano di terra, di vita rurale, di pastorizia, con carni, formaggi, salumi che valgono un viaggio, come anche i suoi piatti, su tutti Su filindeu, un primo piatto la cui pasta racconta un'arte pura, data dalla complessità e difficoltà nella sua preparazione, tali da ridurre, ahimè, ad un numero molto esiguo chi ancora la produce. Si prende direzione Baronia dove, lungo la costa, si torna a preferire piatti di pesce, anche se la cucina di terra trova sempre un dovuto spazio nei menù dei ristoranti.

Olbia – Ristorante Disizos Sardos

Qui al Disizos Sardos l'obiettivo è esaudire tutti i desideri sardi, come dice il nome! In cucina Cristian Feroleto prepara piatti che conservano forte rispetto della tradizione sarda, contaminata da quel tocco di modernità che tende a adeguare il gusto di un tempo a quello dei giorni nostri. Vengono periodicamente organizzate serate a tema, come “Il giovedì in cantina” per la degustazione dei migliori vini di Sardegna accompagnati da un tagliere di salumi, formaggi e prodotti tipici regionali, con dj set che ha inizio alle ore 19:30. A seguire si cena scegliendo nel menu à la carte.

Disizos Sardos

L'ampia varietà di piatti tradizionali spazia tra mare e terra, tutti accomunati dalla freschezza della materia prima e con una particolare attenzione verso il prodotto locale che viene sempre privilegiato. Qui per il pranzo e la cena di Natale si può scegliere à la carte e comporsi il proprio menù ideale.

Disizos Sardos Via Dei Gerani 07052 San Teodoro (SS) Tel +39 334 201 9054

Porto San Paolo - Ristorante La Conchiglia

Questo è il regno di Stiven Toro, conosciuto come lo chef dei vip, avendo servito ai suoi tavoli volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport e del jet set internazionale. La Conchiglia è oggi una delle tappe preferite della Costa Corallina e più giù, fino a toccare la rinomata località di San Teodoro. Stiven, per questo dicembre e inizio anno, offre servizio di cucina ininterrottamente, «anche per dare un servizio alla comunità» ci spiega - e per il giorno di Natale ha pensato ad un menu stile... Stiven Toro!

Uno dei piatti delle feste de La Conchiglia

Le sue origini colombiane e la sua storia, che lo hanno portato a lavorare al fianco dei più grandi chef stellati del mondo, consentono di presentare sempre piatti che sono una perfetta fusion di culture, una sana e gustosa contaminazione di saperi e di sapori. Per questo si spazia dal Panzerotto soffice di tapioca con insalatina di puntarelle e alici del Cantabrico, al Risotto allo champagne con cappello di capasanta e melograno, per continuare con la Ricciola di fondale alla milanese e Caesar salade.

Ristorante Pizzeria La Conchiglia Dal 1987 Viale Don L. Sturzo, 29 07020 Loiri Porto San Paolo (SS) Tel +39 0789 40158

Alghero - Ristorante da Bruno

La scelta del pranzo di Natale ad Alghero è al Ristorante da Bruno dove la cucina privilegia il pescato del giorno e la stagionalità. Freschezza e qualità degli ingredienti sono garanzia di un’esperienza culinaria autentica e sostenibile.

Da Bruno

Per il menu di Natale si è scelta una corretta combinazione di mare e terra che prevede, ad esempio, Baccalà in agliata e tagliere di salumi misti, Pasta Ladas ai gamberi e Paccheri al ragù di cinghiale e melograno, misto di calamari, gamberi, pesce spada e agnello e porcetto. Ristorante da Bruno sorge all'interno dell'Hotel Fertilia dove è possibile soggiornare per vivere pienamente, e in totale sicurezza, tutte le festività di questo fine 2024.

Ristorante da Bruno Strada Statale 291 della Nurra, 18 07041 Alghero (SS) Tel +39 0541 179 6286

Cagliari - Ristorante ChiaroScuro

ChiaroScuro è la creazione di Marina Ravarotto, barbaricina di nascita e dove ha iniziato a fare i primi passi, dopodiché altre esperienze fino a giungere qui a Cagliari, nel centro della città capoluogo della Sardegna. Marina racconta il suo ChiaroScuro come sinonimo di tradizione unita alla modernità. La sua origine barbaricina si svela nei suoi piatti che parlano, tuttavia, i vari dialetti dell'isola.

Alcuni dei piatti di ChiaroScuro

Per il Natale Marina ha voluto un menu di cucina sarda a base di pietanze tradizionali che da sempre accompagnano, nelle case, in famiglia, i giorni festivi. Sempre però con quella rivisitazione moderna. A rappresentare questa filosofia di cucina il Raviolo ripieno in salsa campidanese. Rimane chiuso per l'ultimo dell'anno, ma darà ospitalità il primo gennaio, un giorno complicato per chi desidera un buon posto dove mangiare. Brava, bella scelta, Marina!

Ristorante ChiaroScuro Corso Vittorio Emanuele II, 380 09124 Cagliari (CA) Tel +39 347 963 0924

Oliena - Ristorantino Masilonghi

Un passo tratto da Viaggio in Sardegna di Elio Vittorini, pubblicato nel 1936, dice che «c'è un senso d'approdo nel nostro arrivo dentro quest'aria coperta dagli ulivi. Il mormorio dei boschi attorno è come d'un mare non molto lontano; una risacca a pie' dei monti. E la luce del sole già si scioglie, ritirandosi verso i pendii più scoperti».

Ristorantino Masilonghi

Ed è così, con queste poche parole, piene di verità e di intensità, che Masilonghi accoglie l'ospite nella sua casa bianca con i serramenti blu, che sorge ai piedi del Monte Corrasi, in uno scenario fiabesco. La cucina di questa parte di Sardegna è gustosissima nella sua sobrietà e semplicità, dove il ciclo delle stagioni determina la preparazione dei piatti, dai sapori forti che spaziano tra mediterraneo e montagne aspre, piatti che sono la perfetta sintesi di una terra e di una comunità sincera, autentica.

Al Masilonghi il pranzo del Natale è un viaggio che trasporta dentro questo piccolo mondo antico, con polpettine di pecora che incontrano il polpo cucinato con il Cannonau, i ravioli al ragù di cinghiale che sposano freschi gamberoni al Vermentino e poi ancora altre portate che sapranno ricordare questo giorno di festa come un giorno di gusto indimenticabile. Il menu inizia con un Entree di Benvenuto e Aperitivo, che include il Bacio di Capra con confettura e mandorle, il Crudo Riserva al Coltello, le Polpettine di Pecora ai Finocchietti, i Fegatini alle Erbe Fini accompagnati da una crema di lenticchie e il Polpo al Cannonau con crema alla Catalana. Prosegue con i primi piatti, tra cui i Ravioli al Ragù di Cinghiale, le Orecchiette ai Gamberi con pesto al basilico e il Porcetto Arrosto con patate alla rustica. Per un fresco finale, il Sorbetto al Limone e i Gamberoni al Vermentino offrono una piacevole interruzione, prima di concludere con la Sevada al Miele, Gelato alla Crema e Nocciole, un dolce capolavoro che arricchisce il menu di sapori autentici e delicati.

Ristorantino Masilonghi Via Galiani, 70 08025 Oliena (NU) Tel +39 0784 285696

I concerti di Capodanno in Sardegna

“Capodanno 2025 in Sardegna, tutta un’altra musica!” è il claim scelto per promuovere il fine anno in Sardegna, una terra che la nuova amministrazione regionale vuole rendere attrattiva e competitiva non solo per il turismo estivo, ma per tutto l'arco dell'anno.

Una serie di concerti con ospiti di fama internazionale, come Steward Copeland, storico batterista dei Police, che a Cagliari brinda al nuovo anno sul palco principale, mentre altri concerti e spettacoli sono la cornice ideale per una serata che promette grande divertimento. Ad Assemini, pochi chilometri dal capoluogo, la sera del 29 dicembre vedrà l'esibizione di Tananai, attesissimo dai più giovani. Sempre per il 29 a sant’Antioco ci saranno DJJad e Wlady from Articolo 31, mentre a Carbonia sarà la musica di Fred De Palma a far ballare la piazza. Ancora il 29 dicembre, a Villamassargia, musica dance con lo spettacolo di Gabry Ponte. Anche Desulo festeggia in anticipo l’arrivo del nuovo anno con i Nomadi che si esibiranno nel pomeriggio.

Video Cliccabile con PiP Forzato

Scopri Sicilia DOC Scopri Sicilia DOC

Il Capodanno ad Oristano si apre con la musica di Gaia, mentre Irene Grandi è l'artista del fine anno di Bosa, Giusy Ferreri sarà a Nuoro, mentre Dorgali punta su Max Gazzè, accompagnato dall’Orchestra Jazz della Sardegna. Doppia festa a Tortolì con gli Zero Assoluto in concerto il 31 dicembre.

Per il Capodanno di Sassari arriva la rocker per eccellenza Gianna Nannini, mentre a Castelsardo altri grandi artisti nazionali, tra cui la regina attuale del pop Elodie e giovane cantautore Irama. Domenica 29 andrà in onda il format, vincitore del Premio Mia Martini 2024, ‘Nostalgia 90’. A seguire, il giorno 30 il DJ Time di Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso, mentre il botto finale del 31 sarà dei Negramaro.

Sempre in Gallura, a Golfo Aranci il 29 andrà in scena la musica neomelodica di Angelo Famao, mentre il 30 Fred De Palma. Ad Olbia la notte di San Silvestro porta sul palco del molo Brin due nomi d’eccellenza del panorama musicale italiano: i Pinguini Tattici Nucleari e i Boomdabash.