Scopri il Grand Hotel di Parma: soggiorno in città a 5 stelle

C'è qualcosa di magico nell'immaginare un soggiorno a 5 stelle dove l'eleganza incontra il comfort, il passato abbraccia il presente, e ogni dettaglio è pensato per coccolare i sensi. Se poi questo angolo di paradiso si trova nel cuore di Parma, città che sa come conquistare il cuore di ogni viaggiatore, il gioco è fatto. Benvenuti al Grand Hotel di Parma | UNA Esperienze, una struttura storica che ha saputo reinventarsi, offrendo un lusso discreto e un'accoglienza impeccabile.

Dettagli del Grand Hotel di Parma La scalinata del Grand Hotel di Parma Dettagli del Grand Hotel di Parma

Grand Hotel di Parma, lusso nel cuore della città

Immagina di passeggiare per le eleganti vie di Parma, una città famosa per la sua tradizione gastronomica e culturale, e di essere accolto da un edificio che mescola la grandezza storica con un design contemporaneo. Situato in una posizione privilegiata, circondato da un rigoglioso giardino, l’hotel rappresenta il perfetto rifugio per chi cerca una fuga dal quotidiano senza rinunciare alla comodità. Ospitato nel maestoso Palazzo Vighi, costruito nel 1913 come "Reale Clinica Chirurgica", l’edificio ha mantenuto il fascino di un tempo, grazie a una ristrutturazione che ha rispettato la sua essenza originaria. Il grande scalone d'ingresso, le volte eleganti, i pavimenti in marmo di Carrara e i lampadari pregiati sono solo alcune delle tracce che parlano del suo illustre passato. L’hotel combina con maestria questi elementi storici con comfort moderni, creando un'atmosfera senza tempo, elegante ma al contempo accogliente.

Camere e suite del Grand Hotel di Parma

Appena varcherai la soglia della tua camera o suite, ti sentirai subito a casa, ma con quella sensazione di lusso che solo un 5 stelle sa regalarti. Le 59 camere dell’hotel sono arredate con lampadari raffinati, marmi di Carrara, e legni pregiati che creano un'atmosfera calda e accogliente. Il letto queen size ti invita a sdraiarti e goderti il meritato riposo, mentre i dettagli curati in ogni angolo ti faranno sentire coccolato in ogni momento. Non c’è dubbio, qui ogni spazio è stato pensato per regalarti il massimo del comfort.

Camera del Grand Hotel di Parma Una delle camere del Grand Hotel di Parma Uno dei bagni del Grand Hotel di Parma Una delle stanze del Grand Hotel di Parma

L'arredamento raffinato con legni pregiati, lampadari ricercati e marmi di Carrara crea un ambiente di grande classe, dove ogni dettaglio è curato per garantire il massimo del benessere. Ogni camera offre una vista privilegiata sul giardino di 10mila mq della struttura, un’oasi di verde che invita alla passeggiata o alla meditazione. Il connubio tra antico e moderno permette agli ospiti di respirare un’atmosfera unica, dove la tranquillità regna sovrana.

A volte, tutto ciò che desideri è una serata tranquilla nella tua camera, coccolato dal comfort e dalla privacy. Grazie al Room Service del Grand Hotel di Parma, puoi goderti un pasto gourmet o un cocktail senza mai lasciare la tua stanza. Un servizio attento e personalizzato, pensato per offrire un'esperienza che va oltre l'ordinario, per chi desidera un angolo di intimità e tranquillità.

Il ristorante del Grand Hotel di Parma

La cucina di Parma è un vero e proprio viaggio tra sapori e tradizioni che conquistano anche i palati più esigenti. Al Ristorante Palazzo Vighi, gli ospiti possono immergersi in un’esperienza gastronomica che celebra le eccellenze del territorio parmense, con un tocco di innovazione che rende ogni piatto unico. Ogni piatto è pensato per esaltare le eccellenze enogastronomiche del territorio parmense, come il Parmigiano Reggiano, il prosciutto di Parma e il Culatello di Zibello.

Il ristorante del Grand Hotel di Parma Il bar del Grand Hotel di Parma La colazione al Grand Hotel di Parma La ricca colazione del Grand Hotel di Parma

Il ristorante, con ampie vetrate che offrono una vista sul giardino, è un luogo dove l'eleganza si fonde con la raffinatezza dei piatti. Che si tratti di una colazione all’italiana, di una cena raffinata o di un pranzo tra amici, l’atmosfera è sempre intima e ricercata. E per accompagnare i piatti, una carta dei vini prestigiosa arricchisce l’esperienza gastronomica.

Se pensi che la colazione in hotel sia solo un momento di passaggio, è il caso di ricrederti. Al Grand Hotel di Parma, la colazione è una vera e propria celebrazione dei sapori locali. Immagina di assaporare una tazza di caffè bollente, accompagnata da marmellate artigianali e frutta fresca di stagione, il tutto mentre i raggi del sole mattutino illuminano la sala. Se preferisci una colazione continentale, il buffet ti offrirà una vasta selezione di prelibatezze.

Se, invece, hai bisogno di una pausa dalla frenesia quotidiana, il Lounge Bar è il luogo ideale per concederti una sosta. Perfetto per sorseggiare un cocktail artigianale o gustare prelibatezze culinarie in qualsiasi momento della giornata, il bar ti accoglie con un’atmosfera rilassante e un design elegante, dove ogni dettaglio è pensato per offrire il massimo del comfort.

Il Giardino Palazzo Vighi: l'isola verde del Grand Hotel di Parma

Per chi ama stare all'aria aperta, il Giardino Palazzo Vighi è un angolo di tranquillità che renderà il soggiorno ancora più speciale. Questo parco rigoglioso, che circonda l’hotel, è il luogo perfetto per fare una passeggiata immersi nel verde, per godere di un po’ di quiete o per partecipare a uno degli eventi esclusivi organizzati all’interno dell’hotel.

Il giardino del Grand Hotel di Parma

Il giardino può ospitare presentazioni di libri, serate a tema, degustazioni, e addirittura matrimoni e feste all'aperto. Insomma, è il luogo ideale dove ogni evento diventa un ricordo indelebile.