Maso Stegerhof: un'oasi di tranquillità in Val di Fiemme

Situato nella mite parte meridionale dell’Alto Adige a Trodena (Bz), il maso Stegerhof è il luogo ideale per chi cerca un rifugio di benessere e tranquillità. Immerso nel paesaggio incantevole della Val di Fiemme, offre un’esperienza unica che unisce tradizioni secolari e moderne comodità. I nostri ospiti possono sentirsi a casa nei confortevoli appartamenti moderni e vivere momenti di relax nell’Oasi Stegerhof, tra bagni di fieno e altre esperienze rigeneranti

Il maso Stegerhof di Trodena (Bz)

Un paradiso naturale e tradizionale

La Val di Fiemme, con il suo paesaggio mozzafiato, si trova al confine con il Trentino e offre esperienze adatte sia a chi cerca la pace sia agli amanti dell’avventura. Tra Dolomiti, riconosciute dall’Unesco come patrimonio dell’umanità, e il Parco Naturale del Monte Corno, è possibile esplorare sentieri a piedi o in mountain bike. Da qui, il piccolo borgo di Trodena offre un’atmosfera unica, avvolgendo i visitatori in un senso di pace e in ricordi senza tempo.

Appartamenti per ogni esigenza

Per il soggiorno, il maso propone cinque appartamenti spaziosi che portano i nomi di fiori, ognuno con uno stile accogliente e funzionale. Sono dotati di cucina, bagno e terrazze soleggiate con vista panoramica. A richiesta, potrete gustare una colazione speciale preparata con prodotti locali, da consumare su una terrazza con una vista mozzafiato sul verde circostante.

L'appartamento Calendula del maso Stegerhof di Trodena (Bz) 1/6 L'appartamento Margherita del maso Stegerhof di Trodena (Bz) 2/6 L'appartamento Girasole del maso Stegerhof di Trodena (Bz) 3/6 L'appartamento Non ti scordar di me del maso Stegerhof di Trodena (Bz) 4/6 L'appartamento Iris del maso Stegerhof di Trodena (Bz) 5/6 La suite Katharina Calendula del maso Stegerhof di Trodena (Bz) 6/6 Previous Next

Gli appartamenti disponibili:

Calendula : 65 m², ospita 2-5 persone

: 65 m², ospita 2-5 persone Margherita : 40 m², ideale per 2-3 persone

: 40 m², ideale per 2-3 persone Girasole : 86 m², accoglie 4-6 persone

: 86 m², accoglie 4-6 persone Non ti scordar di me : 70 m², adatto a 2-5 persone

: 70 m², adatto a 2-5 persone Iris : 85 m², per 2-4 persone

: 85 m², per 2-4 persone Suite Katharina: 36 m², perfetta per 2 persone

Oasi di benessere

L’Oasi Stegerhof propone un viaggio nel benessere che affonda le radici in antiche tradizioni alpine. Qui potrete scegliere tra trattamenti rilassanti e rigeneranti, utilizzando prodotti naturali altamente selezionati.

La sabbia meditativa dell‘Oasi Stegerhof 1/6 Il bagno di fieno dell‘Oasi Stegerhof 2/6 Il Kraxenofen dell‘Oasi Stegerhof 3/6 Il bagno di Cleopatra dell‘Oasi Stegerhof 4/6 La sauna alle erbe dell'Oasi Stegerhof 5/6 Il percorso Kneipp dell'Oasi Stegerhof 6/6 Previous Next

Tra le esperienze disponibili il Bagno di fieno, una pratica che risale al XIX secolo in Sudtirolo; il rilassante Kraxenofen, una sauna compatta che favorisce la rigenerazione; il suggestivo Bagno Cleopatra, con oli essenziali e prezioso latte di capra e che porta effetti idratanti e nutrienti. Per finire la sauna alle erbe, il trattamento innovativo Sabbia Meditativa e il percorso Kneipp. Gli ospiti possono godere di questi trattamenti a prezzi accessibili, per una pausa rigenerante senza tempo.

La piscina naturale

Fiore all’occhiello del maso è la piscina naturale, un’esperienza unica di rigenerazione. L’acqua di sorgente, ionizzata e arricchita con ossigeno attivo, è benefica per la pelle e rappresenta un’alternativa ecologica al cloro. Con pietre naturali sul fondo che offrono una lieve riflessologia plantare, la piscina è divisa in aree di diverse profondità, adatte a tutte le età.

Fiore all’occhiello del maso è la piscina naturale

In estate, da maggio a ottobre, la piscina può essere riscaldata per garantire comfort in ogni momento. E per un’esperienza magica, si consiglia un bagno notturno sotto il cielo stellato, per vivere il fascino del “One Million Star Hotel”.

Colazione nella vecchia stube

Per iniziare la giornata nel modo migliore, è possibile prenotare una colazione vitale nella stube storica risalente all’Ottocento. Servita dalle 8:00 alle 10:00, questa colazione offre un’ampia selezione di prodotti freschi e genuini: marmellate fatte in casa, succhi di frutta, latte fresco, uova, salumi e dolci artigianali. Pane, miele e speck vengono acquistati dai vicini, mentre burro e formaggio provengono dal caseificio locale.

La colazione in stube offre un’ampia selezione di prodotti freschi e genuini

Prodotti locali di alta qualità

Il maso Stegerhof è un’azienda agricola in piena attività, e i suoi prodotti naturali riflettono la qualità e il legame con il territorio. Frutta fresca, succhi e marmellate sono preparati con cura, mentre le erbe aromatiche coltivate intorno alla casa sono a disposizione degli ospiti per la cucina. Le galline del maso offrono uova fresche ogni giorno, mentre un litro di latte appena munto è un regalo per chi soggiorna qui.

Il maso Stegerhof è un’azienda agricola in piena attività, e i suoi prodotti naturali riflettono la qualità e il legame con il territorio

Sostenibilità ambientale

Al maso Stegerhof, la sostenibilità è un valore fondamentale. Grazie a un impianto fotovoltaico di 500 metri quadrati, l’intero fabbisogno energetico è coperto con energia solare, producendo 70.000 kWh all’anno. Inoltre, il riscaldamento è alimentato a legna, un metodo che rispetta l’ambiente riducendo le emissioni di CO 2 . Questo impegno è stato riconosciuto con il sigillo ecologico Tirolo-Sudtirolo, una certificazione prestigiosa per aziende eco-sostenibili.

L'impianto fotovoltaico del maso Stegerhof

L’acqua: fonte di vita

Il maso Stegerhof pone grande attenzione alla qualità dell’acqua. Grazie a tecnologie avanzate e sostenibili, l’acqua potabile e quella della spa è rivitalizzata, arricchita di ossigeno e minerali benefici come calcio e magnesio. Questo approccio garantisce un’acqua comparabile a quella di sorgente, con effetti antiossidanti e snellenti sull’organismo.